Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Oroszországot

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter gyakorlatilag nyíltan megfenyegette Oroszországot. Azt mondta, ha újabb rakéta vagy repülőgép engedély nélkül szándékosan vagy véletlenül belép a légterükbe, lelövik. Amennyiben a roncsok NATO területre esnek, figyelmeztetett, nem szeretné, ha hozzájuk mennének panaszkodni.

Szijjártó Péter reméli, hogy Radoslaw Sikorski nyilatkozatai nem okozzák a háború eszkalációját Fotó: AFP

A tárcavezető megjegyezte a Facebook-oldalán közzétett videóban:

Sikorski miniszter kolléga így szokott beszélni. Minden egyes ügyben a sarkos fogalmazás neki a cégére, ha szabad így mondanom. Egy ilyen háborús helyzetben azért ez veszélyes, mert amikor minden egyes nap újabb és újabb eszkalációs kockázatot hoz, akkor azért érdemes megfontolni, hogy az ember mit mond, és azt hogyan mondja.

Hozzátette: „Itt visszautalnék arra, amit talán a volt lengyel elnök mondott arról, hogy az ukránok hogyan próbálták őket belerángatni a háborúba akkor, amikor korábban egy rakéta is nagy gond volt Lengyelország területén, még az előző lengyel kormány alatt, és akkor a Dub elnök elmondta, hogy hogyan próbálták az ukránok beleprovokálni őket, hogy mit mondjanak, és így lépjenek be, vagy közelebb kerüljenek a háborúhoz.”