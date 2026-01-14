fa kupaszoboszlaimanchester cityexetersorozatcrystal palacegól

Szoboszlai gólja parádés volt, de nem csak emiatt imádjuk az FA-kupát

Ha valaki az angol futball szerelmese, akkor az elmúlt hétvégén alaposan feltöltekezhetett belőle. Az FA-kupa 3. fordulójában minden volt, amiért ezt a sorozatot imádják a szurkolók: történelmi meglepetés, izgalmas meccsek, rengeteg gól és természetesen egy újabb pazar Szoboszlai-találat.

Molnár László
2026. 01. 14. 5:50
Többek között Szoboszlai csodagólja miatt is emlékezetes marad az FA Kupa 3. fordulója a szurkolók számára
Szoboszlai és Ekitiké, kettő a Liverpool gólszerzői közül a hétfői FA-kupa-mérkőzésen Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Létezik egy kupasorozat, egy olyan versengés futballcsapatok között, amely arról híres, hogy bármi megtörténhet, mire kiderül, ki emelheti magasba a trófeát, és eközben olyan történetek születnek, amelyeket érdemes újra és újra felidézni olyan beszélgetésekkor, amelyek a labdarúgásról szólnak. Ha bárkit meg kell győzni arról, hogy az FA-kupa még mindig a világ egyik, ha nem a legjobb, legizgalmasabb sorozata, akkor annak most a BBC segítségével bemutatjuk, mennyi minden történt az idei kiírás harmadik fordulójában.

A FA-kupa történetének egyik legnagyobb arányú győzelmét aratta a Manchester City a harmadik vonalban játszó Exeter ellen
A FA-kupa történetének egyik legnagyobb arányú győzelmét aratta a Manchester City a harmadik vonalban játszó Exeter ellen      Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kilencvenkilenc éve nem volt ennyi gól az FA-kupa 3. fordulójában 

Az angol kupasorozat gazdag, 155 éves történetét varázslatos pillanatok, óriási meglepetések és hátborzongató drámák határozták meg. Nem véletlen, hogy egyes brit csapatok számára a trófea elnyerése a bajnoki cím megszerzésével vetekszik. Olyan egyszerűen nem létezik, hogy egy gárda ne a maximumot nyújtsa az adott kupameccsen, legyen bármekkora osztálykülönbség az ellenfelek között.

Az FA-kupa történetében a harmadik fordulóban mindössze egyszer született több gól, mióta a versenynek ebben a szakaszában egy találkozó dönt a továbbjutásról. A pénteki, szombati, vasárnapi és hétfői 31 mérkőzésen összesen 129 gólt lőttek a játékosok – átlagosan meccsenként 4,16 gólt –, és még egy meccs hátra van. Január 20-án csap egymással össze a negyedosztály, a League Two jelenlegi két élcsapata, a Salford City (4.) és a Swindon Town, amelyek egyébként a hétvégén, szombaton bajnokit is vívnak egymással.

  • 1926/27-es kiírás: 138 gól
  • 2025/26-os kiírás: 129 gól
  • 1946/47-es és 1956/57-es kiírás: 128 gól

A Manchester City gólparádéja az Exeter ellen:

A gólszerzésben a Manchester City járt az élen, Pep Guardiola csapata hazai pályán 10-1-re verte a League One, azaz a harmadosztályban vitézkedő Exeter Cityt. A Premier League-ben a bentmaradásért küzdő Wolvehampton hat gólt vágott a szintén harmadik ligás Shrewsbury Townnak, míg a Chelsea, a Burnley, a Championshipben játszó Bristol City és a Norwich City, a harmadosztályú Burton Albion egyaránt öt-öt gólt szerzett.
A harmadik liga középcsapata, a Mansfield Town hétgólos thrillerben legyőzte a Championshipben szereplő Sheffield Unitedet, míg a Wrexham és a Newcastle United is büntetőkkel jutott tovább, miután a rendes játékidőben 3-3-as döntetlent játszottak ellenfeleikkel.

A hatodosztályú, tehát ligán kívüli kiscsapat, a Macclesfield FC történelmet írt a címvédő Crystal Palace elbúcsúztatásával
A hatodosztályú, tehát ligán kívüli kiscsapat, a Macclesfield FC történelmet írt a címvédő Crystal Palace elbúcsúztatásával       Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Újra történelmet írt a Crystal Palace, bár erről lemondott volna

Az FA-kupa történetében eddig egyszer fordult elő, hogy egy ligán kívüli csapat – az ötödosztályig tartoznak a ligába a csapatok – kiüsse a címvédőt a sorozat harmadik körében. Az idei FA-kupa kiírás egyik legnagyobb sztorija kétségkívül a Macclesfieldé, hiszen a kiscsapat a zsúfolásig megtelt stadionjában – ez összesen 5348 szurkolót jelent – 2-1-re legyőzte a Crystal Palace-t, amely most kezdte volna a hadjáratát a címvédésért. A londoniak ezzel ugyanebben a kategóriában már második alkalommal írtak történelmet, ugyanis az 1908/09-es sorozatban éppen ők voltak azok, akik ligán kívüli csapatként az első fordulóban azonnal kiverték az akkori címvédő Wolverhamptont. Az elmúlt száz évben ez volt mindössze a kilencedik alkalom, hogy egy ligán kívüli csapat legyőzött egy élvonalbeli ellenfelet a sorozat bármelyik szakaszában.

Nem sokon múlt egyébként, hogy a világ megismerte a Macclesfield FC nevét, ugyanis a kis klub 146 évvel a létrehozását követően 2020-ban megszűnt. Két évvel később egy hatalmas, napokig tartó bulizást követően a Rightmove-tól vette meg a klubot Robert Smethurst, akinek az irányításával a gárda a kilencedik osztályban újjáalakult, majd onnantól kezdve háromszor feljutást ünnepelve ebben az idényben már a National League Northban játszanak. Ez a fantasztikus sorozat most vélhetően megszakad, ugyanis jelenleg a 14. helyen áll a csapat a bajnokságban. 

A TNT Sports szerint Smethurst több, mint négymillió fontot, átszámítva körülbelül 1,78 milliárd forintot fektetett a stadion és az infrastruktúra fejlesztésébe. Ennek központi eleme a modern műfüves borítás, amely nemcsak versenyelőnyt jelent, hanem a klub üzleti modelljének alapja is: a pályát egész évben bérbe adják, közösségi és utánpótlás-programoknak ad otthont.

A Wrexham büntetőkkel búcsúztatta a Nottingham Forestet
A Wrexham büntetőkkel búcsúztatta a Nottingham Forestet    Fotó: OLI SCARFF / AFP

Az Exetert közel 8 ezer szurkoló kísérte el Manchesterbe

Egy biztos, Anglia-szerte nem rendeznek olyan meccset az FA-kupában, ahol ne lenne telt ház. Ráadásul a bajnoksággal szemben itt a vendégszurkolók a hazai csapat stadionjában a befogadóképesség 15 százalékát vehetik igénybe, így egy-egy kupafordulóban valóságos népvándorlás veszi a kezdetét –osztálytól függetlenül.

A 2025/26 FA-kupa 3. fordulójának vendégszurkolói adatai:

  • az Aston Villát 9000 szurkolója kísérte el észak-Londonba, a Tottenham elleni kupameccsre
  • a harmadosztályú Exetert közel 8000 fős tábor segítette a Manchester City ellen az Etihad Stadionban
  • a Sunderlandet 7732-en kísérték el Liverpoolba, az Everton elleni találkozóra
  • a Leeds Unitednek több mint 5000 szurkolója volt ott idegenben a Derby County ellen

Talán még az eddigieknél is nagyobb csoda, hogy eközben a hatodosztályú, tehát ligán kívüli Weston-super-Mare-t 600 fanatikus kísérte el Grimsbybe, ahol a negyedosztályban játszó hazaiak a Blundell Parkban telt ház, azaz 4851 néző előtt végül 3-2-re legyőzték a vendégeket.

Szoboszlai trilógiája: csodagól, nagy baki és új rekord

Bravúrban reménykedett a harmadosztályban 17. Barnsley is, amikor hétfő este megérkezett az Anfieldre. Noha jól kezdtek a vendégek – Keillor-Dunn fejese csak a kapufán csattant –, jött egy villanás Szoboszlai Dominiktól, aki a 9. percben 23 méterről hatalmas gólt ragasztott a vendégek kapujába. Ezt a találatot még sokat fogják ismételni különböző televíziós összefoglalókban. Ám a magyar középpályás a meccs bakiját is elkövette, hiszen sarokkal akarta hazatenni a labdát kapusának, Mamardasvilinek, ám elvétette azt, így a Vörösök egykori akadémistája, Phillips négy méterről az üres kapuba passzolt. 

A súlyos hibája ellenére a szurkolóknál Szoboszlai Dominik lett a meccs embere, aki elnézést is kért a csapattól a 4-1-es győzelem után. És tett arról, hogy a Vörösök szurkolói ne a hibájáról, hanem az újabb elképesztő teljesítményéről beszéljenek, ami egyedülálló rekordhoz vezetett a jelenlegi PL- és FA-kupa-idényben. A BBC ugyanis kiderítette, hogy az angol élvonal csapataiban Szoboszlain kívül senki sem volt képes eddig arra a 2025/26-os évadban, hogy egy találkozón belül 

  • gólt lőjön, 
  • száznál több jó passza legyen (105), 
  • tíznél több párharcot nyerjen (12), 
  • miközben ismét két poszton 138 alkalommal érjen labdába.

Egy biztos, nem Szoboszlain fog múlni, hogy a mostani kiírásban meddig menetel majd a Liverpool.

FA-kupa, a 4. forduló párosítása

  • Liverpool–Brighton
  • Stoke City–Fulham
  • Oxford United–Sunderland
  • Southampton–Leicester City
  • Wrexham–Ipswich Town
  • Arsenal–Wigan Athletic
  • Hull City–Chelsea
  • Burton Albion–West Ham
  • Burnley–Mansfield Town
  • Norwich City–West Brom
  • Port Vale–Bristol City
  • Grimsby Town–Wolverhampton
  • Aston Villa–Newcastle
  • Manchester City–Salford City/Swindon
  • Macclesfield–Brentford
  • Birmingham City–Leeds United

