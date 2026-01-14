Szoboszlai gólja parádés volt, de nem csak emiatt imádjuk az FA-kupát

Létezik egy kupasorozat, egy olyan versengés futballcsapatok között, amely arról híres, hogy bármi megtörténhet, mire kiderül, ki emelheti magasba a trófeát, és eközben olyan történetek születnek, amelyeket érdemes újra és újra felidézni olyan beszélgetésekkor, amelyek a labdarúgásról szólnak. Ha bárkit meg kell győzni arról, hogy az FA-kupa még mindig a világ egyik, ha nem a legjobb, legizgalmasabb sorozata, akkor annak most a BBC segítségével bemutatjuk, mennyi minden történt az idei kiírás harmadik fordulójában.

A FA-kupa történetének egyik legnagyobb arányú győzelmét aratta a Manchester City a harmadik vonalban játszó Exeter ellen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kilencvenkilenc éve nem volt ennyi gól az FA-kupa 3. fordulójában

Az angol kupasorozat gazdag, 155 éves történetét varázslatos pillanatok, óriási meglepetések és hátborzongató drámák határozták meg. Nem véletlen, hogy egyes brit csapatok számára a trófea elnyerése a bajnoki cím megszerzésével vetekszik. Olyan egyszerűen nem létezik, hogy egy gárda ne a maximumot nyújtsa az adott kupameccsen, legyen bármekkora osztálykülönbség az ellenfelek között.

Az FA-kupa történetében a harmadik fordulóban mindössze egyszer született több gól, mióta a versenynek ebben a szakaszában egy találkozó dönt a továbbjutásról. A pénteki, szombati, vasárnapi és hétfői 31 mérkőzésen összesen 129 gólt lőttek a játékosok – átlagosan meccsenként 4,16 gólt –, és még egy meccs hátra van. Január 20-án csap egymással össze a negyedosztály, a League Two jelenlegi két élcsapata, a Salford City (4.) és a Swindon Town, amelyek egyébként a hétvégén, szombaton bajnokit is vívnak egymással.

1926/27-es kiírás: 138 gól

2025/26-os kiírás: 129 gól

1946/47-es és 1956/57-es kiírás: 128 gól

A Manchester City gólparádéja az Exeter ellen:

A gólszerzésben a Manchester City járt az élen, Pep Guardiola csapata hazai pályán 10-1-re verte a League One, azaz a harmadosztályban vitézkedő Exeter Cityt. A Premier League-ben a bentmaradásért küzdő Wolvehampton hat gólt vágott a szintén harmadik ligás Shrewsbury Townnak, míg a Chelsea, a Burnley, a Championshipben játszó Bristol City és a Norwich City, a harmadosztályú Burton Albion egyaránt öt-öt gólt szerzett.

A harmadik liga középcsapata, a Mansfield Town hétgólos thrillerben legyőzte a Championshipben szereplő Sheffield Unitedet, míg a Wrexham és a Newcastle United is büntetőkkel jutott tovább, miután a rendes játékidőben 3-3-as döntetlent játszottak ellenfeleikkel.