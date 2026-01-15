Letartóztattak egy „papot”, holtan találták a sportújságírót a hotelszobájában

Miközben az Afrika-kupa szerda esti elődöntőiben Mohamed Szalah egyiptomi válogatottja 1-0-ra kikapott a Sadio Mané góljával győztes Szenegáltól, a házigazda Marokkó pedig tizenegyespárbajban győzte le Nigériát, megdöbbentő események is zajlanak a torna kapcsán. A csaló pap és a hotelszobájában holtan talált sportújságíró friss ügye is a negyeddöntőben Szenegál ellen kieső Malihoz kötődik.

A mali szurkolók elhitték a csaló papnak, hogy megnyerhetik az Afrika-kupát (Fotó: AFP/Issouf Sanogo)

A rendőrség Mali fővárosában, Bamakóban őrizetbe vett egy csaló papot, aki azt ígérte, hogy az ország válogatottja megnyeri az Afrika-kupát Marokkóban. A magát őshonos gyógyító papnak kiadó csaló, a Karamogo Sinayogo néven azonosított férfi a gyanú szerint 33500 eurót, mintegy 13 millió forintot csalt ki az áldozataitól.

Miután azonban Mali a negyeddöntőben kiesett, dühös tömeg gyűlt össze a házánál, a rendőrségnek kellett közbelépnie. Végül a hatóságok csalás vádjával letartóztatták a papot.

„A sarlatánság Maliban törvény által büntetendő. Ugyanakkor a férfi letartóztatása nehéz lett volna, amíg a válogatott még versenyben volt, az Afrika-kupán” – írta a francia L’Équipe.

Holtan találták a hotelszobájában a sportújságírót

Az Afrika-kupáról tudósító mali sportújságírót, Mohamed Soumarét szerdán holtan találták meg a szállodai szobájában, ami mély gyászba taszította a médiavilágot Afrikában. A mali újságíró a csapat kiesése után is Marokkóban tartózkodott, ahol az Afrika-kupa elődöntőiről és döntőjéről is tudósított volna, de a szerda esti meccseken már nem jelent meg.

A halálhírről beszámoló lapok szerint Soumaré ismert alakja volt a mali sportújságírásnak, a Stade Malien klub sajtófőnökeként is dolgozott, az afrikai futball nagy történészeként jellemezték.