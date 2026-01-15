Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Afrika-kupasportújságíróAfrikai Nemzetek Kupája

Letartóztattak egy „papot”, holtan találták a sportújságírót a hotelszobájában

Letartóztattak egy csaló „papot”, aki azt ígérte, hogy Mali labdarúgó-válogatottja megnyeri az Afrika-kupát, és ezért mintegy 13 millió forintot csalt ki a hiszékeny szurkolókból. Mali eközben a negyeddöntőben kiesett, szerdán pedig holtan találták a hotelszobájában az ország egyik ismert sportújságíróját, aki az Afrika-kupa helyszíni tudósítójaként dolgozott Marokkóban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 11:29
Mali már kiesett az Afrika-kupáról, de így is ott van a hírekben Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben az Afrika-kupa szerda esti elődöntőiben Mohamed Szalah egyiptomi válogatottja 1-0-ra kikapott a Sadio Mané góljával győztes Szenegáltól, a házigazda Marokkó pedig tizenegyespárbajban győzte le Nigériát, megdöbbentő események is zajlanak a torna kapcsán. A csaló pap és a hotelszobájában holtan talált sportújságíró friss ügye is a negyeddöntőben Szenegál ellen kieső Malihoz kötődik.

A mali szurkolók elhitték a csaló papnak, hogy megnyerhetik az Afrika-kupát
A mali szurkolók elhitték a csaló papnak, hogy megnyerhetik az Afrika-kupát (Fotó: AFP/Issouf Sanogo)

A rendőrség Mali fővárosában, Bamakóban őrizetbe vett egy csaló papot, aki azt ígérte, hogy az ország válogatottja megnyeri az Afrika-kupát Marokkóban. A magát őshonos gyógyító papnak kiadó csaló, a Karamogo Sinayogo néven azonosított férfi a gyanú szerint 33500 eurót, mintegy 13 millió forintot csalt ki az áldozataitól. 

Miután azonban Mali a negyeddöntőben kiesett, dühös tömeg gyűlt össze a házánál, a rendőrségnek kellett közbelépnie. Végül a hatóságok csalás vádjával letartóztatták a papot.

„A sarlatánság Maliban törvény által büntetendő. Ugyanakkor a férfi letartóztatása nehéz lett volna, amíg a válogatott még versenyben volt, az Afrika-kupán” – írta a francia L’Équipe.

Holtan találták a hotelszobájában a sportújságírót

Az Afrika-kupáról tudósító mali sportújságírót, Mohamed Soumarét szerdán holtan találták meg a szállodai szobájában, ami mély gyászba taszította a médiavilágot Afrikában. A mali újságíró a csapat kiesése után is Marokkóban tartózkodott, ahol az Afrika-kupa elődöntőiről és döntőjéről is tudósított volna, de a szerda esti meccseken már nem jelent meg.

A halálhírről beszámoló lapok szerint Soumaré ismert alakja volt a mali sportújságírásnak, a Stade Malien klub sajtófőnökeként is dolgozott, az afrikai futball nagy történészeként jellemezték.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.