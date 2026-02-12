Meglepő, hányadik Szoboszlai a szabadrúgásgólok toplistáján – volt újpesti is előtte!

Ebben az idényben Szoboszlai Dominik két olyan szabadrúgásgólt is szerzett már, amelyek bejárták az egész világot. Augusztus végén az Arsenal ellen 1-0-s győzelmet ért a bombája a Liverpoolnak, az elmúlt hétvégén pedig a Manchester City kapujába lőtt hatalmas erővel, igaz annak a meccsnek a vége 2-1-es vereség lett.

Szoboszlai elemi erejű szabadrúgásgólja úton a Manchester City kapujába (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Manchester City kétszeres Premier League-bajnok, 75-szörös angol válogatott korábbi kapusa, Joe Hart „egészen elképesztőnek”, „valóságos műalkotásnak” nevezte Szoboszlai legutóbbi gólját. Szerinte technikailag zseniális volt a kivitelezés: kiemelte a lövés pontosságát és erejét.

De nemcsak látványban, már mennyiségben is kiemelkedik a magyar játékos a szabadrúgásgólok terén, amióta ebben az idényben megkapta az esélyt a lövésekre Trent Alexander-Arnold Real Madridba igazolása után.

Szoboszlai szabadrúgásból talált be a Bournemouth ellen (2-3) és a Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen is (3-0). Ebben az idényben így már négy szabadrúgásgólt jegyez.

A Liverpool színeiben legutóbb Luis Suárez tudott egy idényen belül ennyiszer betalálni szabadrúgásból, még a 2012–2013-as évadban. Szoboszlai négy szabadrúgásgólja tehát máris soknak számít, de ahhoz még kevés, hogy történelmi viszonylatban a világelitbe kerüljön vele.

Szoboszlai szabadrúgásgóljai: Messi és volt Újpest-kedvenc mögött

A Transfermarkt tett közzé egy statisztikát arról, hogy 2010 óta kik szerezték a legtöbb szabadrúgásgólt egy idényen belül az öt topliga csapataiból. Szoboszlai a négy találatával a 22. helyen áll. A rangsort a törökök szabadrúgáslövő zsenije, Hakan Calhanoglu vezeti, aki még a Bayer Leverkusen színeiben kilencszer volt így eredményes a 2014–2015-ös évadban.

Szoboszlai és az elmúlt tíz év legtöbb szabadrúgásgólt szerző játékosai egy idényen belül, volt Újpest-kedvenccel (Fotó: Transfermarkt)

Mögötte Lionel Messi következik, aki háromszor is megközelítette Calhanoglu rekordját: két idényben hét szabadrúgásgólig jutott, egyszer nyolcig.

Ami igazán meglepő, hogy a lista nyolcadik helyén egy NB I-ből ismerős név áll: Enisz Bardi, az Újpest-szurkolók korábbi kedvence. Az északmacedón válogatott játékos közvetlenül az Újpestről való távozása után, a 2017–2018-as idényben, már a spanyol élvonalbeli Levante színeiben ért el öt szabadrúgásgólt.

Szoboszlai tehát egyelőre Bardi mögé szorul, de a következő szabadrúgásgóljával nemcsak befoghatná a korábbi Újpest-kedvencet, hanem megvethetné a lábát a top 10-ben is.