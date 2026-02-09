Szoboszlai tette miatt a Premier League Indonéziára céloz, a City-legenda elképedt

A Manchester City 2-1-es győzelmet aratott a Liverpool otthonában a Premier League vasárnapi rangadóján. A meccs központi figurája Szoboszlai Dominik volt, aki a 74. percben gyönyörű szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést a hazai csapatnak, majd a drámai hosszabbítás 13. percében, amikor a City már 2-1-re fordított, sok vitára okot adó piros lapot kapott.

Szoboszlai zseniális gólját a Premier League és a City-legenda Joe Hart is méltatta Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A vitatott jelenet során Erling Haaland gólját a VAR segítségével visszavonták, ellenben az ellene szabálytalankodó Szoboszlait kiállították. Ez rendkívül nagy indulatokat gerjesztett, a szakkommentátorként dolgozó Gary Neville még a szabályokat is megváltoztatná az eset miatt. Kicsit el is vitte a fókuszt a Szoboszlai–Haaland affér a magyar játékos zseniális góljáról, pedig a Premier League hivatalos oldala és a City legendás kapusa, Joe Hart is elképedt miatta.

Szoboszlai gólja és Indonézia? Mit akar ezzel a Premier League?

A Liverpool–City rangadó másnapján, azaz hétfő reggel a Premier League a hivatalos közösségi felületein úgy osztotta meg Szoboszlai gólját, hogy a „masterclass”, vagyis „mestermunka” kifejezéssel minősítette a találatot.

Ami ennél érdekesebb, hogy a Premier League hová pozicionálja Szoboszlait. A posztnál használt hashtagek a következők:

premierleague

liverpool

szoboszlai

trending

indonesia

A Premier League Indonéziára célozza Szoboszlai gólját Fotó: Facebook

A hashtag egy közösségi média marketingeszköz, amellyel aktívan építik a nemzetközi elérést és elköteleződést. Egy olyan globális márkánál, mint a Premier League, azért használnak országneveket is, hogy kifejezetten az adott hely felhasználóihoz juttassák el az adott tartalmat.

Szoboszlai esetében Indonézia azt jelenti, hogy a liga igyekszik a népességszám szerint hatalmas ázsiai piacon (Indonézia a 285 millió lakosával a világ negyedik legnépesebb országa) népszerűsíteni a magyar játékost.

Ez már a világsztároknak kijáró, tudatos, globális márkaépítés jele.

A City-legenda Joe Hart szerint ez már művészet

Szoboszlai gólját a BBC elemzőműsorában a Manchester City kétszeres Premier League-bajnok, 75-szörös angol válogatott korábbi kapusa, Joe Hart is magasztalta.

Hart „egészen elképesztőnek”, „valóságos műalkotásnak” nevezte Szoboszlai gólját. Szerinte technikailag zseniális volt a kivitelezés: kiemelte a lövés pontosságát és erejét.

A City-legenda nem először képedt el Szoboszlai góljától: szeptemberben, amikor az Arsenal ellen lőtt hasonló erejű bombát, Hart azt mondta, hogy az „világklasszis megoldás volt”.