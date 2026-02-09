Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Szoboszlai DominikLiverpoolManchester CityPremier LeagueGary Neville

Gary Neville őrjöng, Szoboszlai miatt még a szabályokat is megváltoztatná

Emlékezetes hajrát produkált a Liverpool és a Manchester City a két csapat vasárnapi rangadóján, melyet végül a vendégek nyertek 2-1-re az Anfielden. A mérkőzés után Gary Neville is elmondta véleményét Szoboszlai Dominik kiállításáról és Erling Haaland meg nem adott góljáról: a Sky Sports szakkommentátora szerint az ilyen esetek csupán a VAR-ral kapcsolatos ellenérveket erősítik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 7:22
A magyar középpályás csak szabálytalanul tudta megakadályozni Haalandot a gólszerzésben Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gól nélküli első félidőt követően elképesztően fordulatos második játékrészt hozott a Liverpool és a Manchester City rangadója, amelyen a Vörösök Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásával szereztek vezetést, ám Pep Guardiola együttesének innen is volt visszaút: Bernardo Silva egyenlítése után Erling Haaland tizenegyesből állította be a 2-1-es végeredményt. A norvég támadó az utolsó pillanatokban szerzett még egy gólt, ám ezt a VAR-ozás után érvénytelenítették, és végül kiállították a vele szemben szabálytalankodó Szoboszlait. A kontra során először a magyar válogatott csapatkapitánya húzta vissza Haalandot, aki aztán a gól előtt szintén megtette ezt ellenfelével, így már nem ítélhettek előnyszabályt.

Gary Neville nem a józan ész döntött Szoboszlai Dominik kiállításánál
Gary Neville nem a józan ész döntött Szoboszlai Dominik kiállításánál Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Szoboszlai kiállítása után durva reakció Angliában

Az esetnek nagy visszhangja lett a mérkőzés után: sokan úgy vélik, az lett volna a helyesebb döntés, ha Szoboszlai csak sárga lapot kap, és érvényben marad Haaland gólja. Ezt a tábort erősíti Gary Neville is, aki szerint igazságtalanság történt.

– Tudom, hogy vannak szabályok, de a játék sava-borsától, a góltól fosztottak meg bennünket. Szerintem aki benne él a futballban, az nem érvénytelenítette volna ezt a találatot. Ezzel a döntéssel megölték a játékot, az idény egyik legnagyszerűbb pillanatától fosztottak meg bennünket – szögezte le Neville.

A Manchester United egykori futballistája a saját podcastjében fejtette ki frusztrációját.

Tisztában vagyok vele, hogy a játékvezető és a VAR tisztviselői helyes következtetésre jutottak, de ha abban a táborban vagy, amely azt vallja, hogy a VAR tönkreteszi a futballt, és elveszi a játék örömét, szórakozását, akkor ez az egyik legjobb bizonyíték, amire csak szükséged lehet.

– Egy nagyszerű pillanatnak lehettünk szemtanúi, teljes káosz uralkodott a meccs végén. A játékosok egymással szemben szabálytalankodtak, de végül a labda a kapuba került, és egy olyan csapat nyert 1-0-s hátrányból, amely alig diadalmaskodott még az Anfielden. A szurkolók a pályán lévő játékosokkal együtt ünnepeltek, miután néhány City-drukker mini inváziót tartott. Klasszikus pillanata volt az angol labdarúgásnak, ha a City le tudná dolgozni a hátrányát az Arsenallal szemben, ezt tekintenék az ünneplés kezdetének. Tíz City-játékos szaladt oda a kispadról Haalanddal ünnepelni, igazi aranypillanat volt, amit aztán elvettek.

Szoboszlai Dominiknak a pályán kellett volna maradnia?

A 85-szörös angol válogatott egykori jobbhátvéd szerint a Liverpool is rosszul járt a VAR döntésével.

– A Liverpool szurkolói azon a ponton már tudták, hogy elbukták a meccset, és így még Szoboszlait is kiállították, így nem játszhat a következő mérkőzésen. Senki sem járt jól. Ha tényszerű vagyok, a játékvezető és a VAR a megfelelő döntést hozta, ugyanakkor valami nem volt ezzel rendben. Nem kellett volna közbeavatkozniuk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szubjektív lehetsz abban, mikor avatkozol bele egy futballmeccs érzelmi részébe. Be kell tartani a szabályokat és a törvényeket, különben megőrülünk, és ha gól nélküli állásnál történik, azt mondtuk volna: „Feltétlenül győződj meg róla, hogy a helyes döntést hozod meg”. De abban a pillanatban nem érződött helyesnek.

Szoboszlai csupán egy mérkőzést, a Sunderland elleni szerdai, idegenbeli bajnokit hagyja ki: a szabályok értelmében nyilvánvaló gólszerzési lehetőséget meghiúsító szabálytalanságnál automatikusan egymeccses eltiltás jár, mivel nem számít durva vagy erőszakos cselekedetnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu