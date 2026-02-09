Gary Neville őrjöng, Szoboszlai miatt még a szabályokat is megváltoztatná

A gól nélküli első félidőt követően elképesztően fordulatos második játékrészt hozott a Liverpool és a Manchester City rangadója, amelyen a Vörösök Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásával szereztek vezetést, ám Pep Guardiola együttesének innen is volt visszaút: Bernardo Silva egyenlítése után Erling Haaland tizenegyesből állította be a 2-1-es végeredményt. A norvég támadó az utolsó pillanatokban szerzett még egy gólt, ám ezt a VAR-ozás után érvénytelenítették, és végül kiállították a vele szemben szabálytalankodó Szoboszlait. A kontra során először a magyar válogatott csapatkapitánya húzta vissza Haalandot, aki aztán a gól előtt szintén megtette ezt ellenfelével, így már nem ítélhettek előnyszabályt.

Gary Neville nem a józan ész döntött Szoboszlai Dominik kiállításánál Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Szoboszlai kiállítása után durva reakció Angliában

Az esetnek nagy visszhangja lett a mérkőzés után: sokan úgy vélik, az lett volna a helyesebb döntés, ha Szoboszlai csak sárga lapot kap, és érvényben marad Haaland gólja. Ezt a tábort erősíti Gary Neville is, aki szerint igazságtalanság történt.

– Tudom, hogy vannak szabályok, de a játék sava-borsától, a góltól fosztottak meg bennünket. Szerintem aki benne él a futballban, az nem érvénytelenítette volna ezt a találatot. Ezzel a döntéssel megölték a játékot, az idény egyik legnagyszerűbb pillanatától fosztottak meg bennünket – szögezte le Neville.

A Manchester United egykori futballistája a saját podcastjében fejtette ki frusztrációját.

Tisztában vagyok vele, hogy a játékvezető és a VAR tisztviselői helyes következtetésre jutottak, de ha abban a táborban vagy, amely azt vallja, hogy a VAR tönkreteszi a futballt, és elveszi a játék örömét, szórakozását, akkor ez az egyik legjobb bizonyíték, amire csak szükséged lehet.

– Egy nagyszerű pillanatnak lehettünk szemtanúi, teljes káosz uralkodott a meccs végén. A játékosok egymással szemben szabálytalankodtak, de végül a labda a kapuba került, és egy olyan csapat nyert 1-0-s hátrányból, amely alig diadalmaskodott még az Anfielden. A szurkolók a pályán lévő játékosokkal együtt ünnepeltek, miután néhány City-drukker mini inváziót tartott. Klasszikus pillanata volt az angol labdarúgásnak, ha a City le tudná dolgozni a hátrányát az Arsenallal szemben, ezt tekintenék az ünneplés kezdetének. Tíz City-játékos szaladt oda a kispadról Haalanddal ünnepelni, igazi aranypillanat volt, amit aztán elvettek.