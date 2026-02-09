Szoboszlai piros lapja után élő adásban akadt ki Carragher + videó

Aki látta, az egy darabig biztos nem felejti el, mert ilyen nem gyakran történik futballpályán. Szoboszlai Dominik a 74. percben óriási szabadrúgásgólt lőtt a Liverpool–Manchester City rangadón, ez azonban most sem ért győzelmet, sőt. A City percekkel később egyenlített,majd a hosszabbításban Erling Haaland büntetőjével fordított is. Aztán a hosszabbítás legvégén Rayan Cherki az üres kapuba – miután már Alisson kapus is felment, hátha kiegyenlít a Liverpool – lőtte a harmadik vendéggólt, csakhogy a hátrarohanó Szoboszlai megpróbálta lerántani Haalandot, aki noha előnyszabályt kapott, később ő is igyekezett a magyart megállítani, ezért a videobíró kihívta a játékvezetőt. Nem mindennapi eset: a gólt elvették, a City szabadrúgást, Szoboszlai piros lapot kapott – akinek a szerdai, Sunderland elleni bajnokit kell kihagynia. A 25 éves középpályás rendkívül dühösen vonult le a pályáról, meccs után Angliában nagy vita robbant ki , hogy mennyire diktálja a józan észt ez a szabály, hogy a gólt el kell vennie, s helyette piros lapot kell kiosztani. Arne Slot a játékvezetőt kritizálta , Pep Guardiola pedig megvédte a magyar játékost, szerinte is nonszensz, ami a pályán történt. Jamie Carragher pedig a Sky Sports élő adásában akadt ki, főként a Liverpool teljesítményére.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a háttérbe szorult a sajtóban Manchester City elleni rangadó után Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez a Liverpool még a BL-ben sem biztos, hogy indul

A Vörösök ezzel a vereséggel továbbra is hatodikok a bajnokságban, az ötödik, már Bajnokok Ligája-indulást érő Chelsea négy pontra van, a harmadik Aston Villa pedig nyolc egységre. Csakhogy most már a Liverpoolnak érdemes hátrafelé is néznie, ugyanis a hetedik Brentford pontszámban már beérte és a városi rivális Everton is két pontra megközelítette. Carragher szerint a BL-indulás egyre lehetetlenebb a csapat teljesítményét ellátva.

Jelen pillanatban nem látom magam előtt, hogy a Liverpool a BL-ben indul a következő idényben. Hatalmas formajavulást kellene mutatniuk és az előttük lévők nagyszerű formában vannak jelenleg

– kezdte Carragher. – Rossz volt a City elleni rangadó. Ha megnézzük a bajnokságot a Liverpoolnak, úgy tűnik, hosszú út áll előttük, hogy bekerüljenek a Bajnokok Ligája indulást érő első öt hely valamelyikére. Most egy pozícióra vannak, ezt be lehet hozni, de a Liverpoolnak jól kell teljesítenie a két kupasorozatban, hogy megmentse az idényét.