Szoboszlai piros lapja után élő adásban akadt ki Carragher + videó

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt, majd kiállították a Liverpool–Manchester City bajnokin a 25. fordulóban, a vendégek végül 2-1-re nyertek. Jamie Carragher, a Liverpool korábbi játékosa, a Sky Sports szakértője kiakadt a Liverpool teljesítményét látva. Carraghernek egyre elképzelhetetlenebb, hogy a csapat jövőre a BL-ben fog indulni. A szakértő kitért arra is, hogy mi lesz a Liverpoollal Szoboszlai kiállítása után, a magyar játékos egymeccses eltiltást kapott.

2026. 02. 09.
Aki látta, az egy darabig biztos nem felejti el, mert ilyen nem gyakran történik futballpályán. Szoboszlai Dominik a 74. percben óriási szabadrúgásgólt lőtt a Liverpool–Manchester City rangadón, ez azonban most sem ért győzelmet, sőt. A City percekkel később egyenlített,majd a hosszabbításban Erling Haaland büntetőjével fordított is. Aztán a hosszabbítás legvégén Rayan Cherki az üres kapuba – miután már Alisson kapus is felment, hátha kiegyenlít a Liverpool – lőtte a harmadik vendéggólt, csakhogy a hátrarohanó Szoboszlai megpróbálta lerántani Haalandot, aki noha előnyszabályt kapott, később ő is igyekezett a magyart megállítani, ezért a videobíró kihívta a játékvezetőt. Nem mindennapi eset: a gólt elvették, a City szabadrúgást, Szoboszlai piros lapot kapott – akinek a szerdai, Sunderland elleni bajnokit kell kihagynia. A 25 éves középpályás rendkívül dühösen vonult le a pályáról,  meccs után Angliában nagy vita robbant ki , hogy mennyire diktálja a józan észt ez a szabály, hogy a gólt el kell vennie, s helyette piros lapot kell kiosztani. Arne Slot a játékvezetőt kritizálta , Pep Guardiola pedig megvédte a magyar játékost, szerinte is nonszensz, ami a pályán történt. Jamie Carragher pedig a Sky Sports élő adásában akadt ki, főként a Liverpool teljesítményére.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a háttérbe szorult a sajtóban Manchester City elleni rangadó után
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a háttérbe szorult a sajtóban Manchester City elleni rangadó után  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez a Liverpool még a BL-ben sem biztos, hogy indul

A Vörösök ezzel a vereséggel továbbra is hatodikok a bajnokságban, az ötödik, már Bajnokok Ligája-indulást érő Chelsea négy pontra van, a harmadik Aston Villa pedig nyolc egységre. Csakhogy most már a Liverpoolnak érdemes hátrafelé is néznie, ugyanis a hetedik Brentford pontszámban már beérte és a városi rivális Everton is két pontra megközelítette. Carragher szerint a BL-indulás egyre lehetetlenebb a csapat teljesítményét ellátva.

Jelen pillanatban nem látom magam előtt, hogy a Liverpool a BL-ben indul a következő idényben. Hatalmas formajavulást kellene mutatniuk és az előttük lévők nagyszerű formában vannak jelenleg 

kezdte Carragher. – Rossz volt a City elleni rangadó. Ha megnézzük a bajnokságot a Liverpoolnak, úgy tűnik, hosszú út áll előttük, hogy bekerüljenek a Bajnokok Ligája indulást érő első öt hely valamelyikére. Most egy pozícióra vannak, ezt be lehet hozni, de a Liverpoolnak jól kell teljesítenie a két kupasorozatban, hogy megmentse az idényét. 

A BL-indulás azért is fontos, mert arról Carragher már korábban beszélt, hogyha ez nem lesz meg a Liverpoolnak, akkor szerinte biztos, hogy Arne Slot menesztve lesz. A Vörösök egyébként úgy is kivívhatják az indulást, ha a sorozatot megnyerik... A Pool legutóbb három éve, a 2023/24-as idényben nem indult a BL-ben, akkor az Európa-liga maradt a csapatnak. 

Carragher kitért arra is, hogy a védelemben túl sok az egyéni hiba. – A Liverpool szezonjának nagy része az ilyen kaliberű játékosok hihetetlen hibáiról szól. Virgil van Dijk a Bournemouth ellen (akkor a holland az első hazai gólnál hibázott nagyot – a szerk.), Alisson pedig a Man City ellen. El sem hiszed, hogy egy ilyen kaliberű kapus összehoz egy ilyen tizenegyest a hajrában...

Mi lesz a Liverpoollal Szoboszlai Dominik nélkül?

Nagy eséllyel a Vörösök háza táján most ez érdekli a legtöbb szurkolót. A magyar játékos egymeccses eltiltást kapott, így a Sunderland elleni szerdai bajnokit kell kihagynia. Csakhogy a jobbhátvéd poszton most már az alternatívák is szinte elfogytak. Jeremie Frimpong biztos nem fog játszani szerdán, ezt Slot mondta, míg Joe Gomez visszatérésére kevés az esély. Talán Curtis Jones ugorhat be, akit a klub pár hete még kis híján kölcsön adott Olaszországba.

– Ha megnézzük a Liverpool kispadját a hétközi Sunderland elleni meccsen, Szoboszlai most nem fog játszani, és problémájuk van a jobbhátvéd poszton – mondta ki Carragher, aki rávilágított arra, hogy a Liverpool kerete nem lett jól összerakva, egész egyszerűen nincs meg az egyensúly. 

Bármit is tesz Slot, ennek a keretnek és csapatnak az összetétele nincs rendben. Sosem tűnik stabilnak, sosem irányítják a meccseket, a szituációkat

– fakadt ki Carragher, aki rég volt ennyire derűlátó korábbi csapata kapcsán.

A Liverpool tehát szerdán 21.15-kor játszik a Premier League 26. fordulójában, amennyiben az újonc Sunderland hazai pályán nyer, akkor pontszámban beéri a Liverpoolt, a városi rivális Everton pedig meg is előzheti, aminél nagyobb szégyen aligha van a városban. 

A mérkőzés összefoglalója:

