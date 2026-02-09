Slot a kiállított Szoboszlai helyett másokat vett elő a Liverpool drámája után

A vasárnapi Premier League-mérkőzés első félidejében a Manchester City lefocizta a pályáról a Liverpoolt, a fordulás után viszont fordult a kocka, mintha egy másik vörös csapat futott volna ki a pályára. Szoboszlai Dominikhez fűződött a találkozó első gólja, a 74. percben csodálatos szabadrúgásgólt lőtt. Arne Slot együttese aztán átengedte a terepet a Citynek, amely Bernardo Silva révén kiegyenlített a 84. percben, majd Alisson hibája miatt tizenegyest kaptak az égszínkékek, és Erling Haaland a 93. percben beállította a 2-1-es végeredményt.

Slot szerint a futballrajongók jobban örültek volna a City góljának Szoboszlai kiállítása helyett. Fotó: AFP/Paul Ellis

Ezzel a góllal azonban még messze nem volt vége. A Liverpool kétségbeesetten futott az egyenlítő gól után, olyannyira, hogy még Alisson is fennmaradt a mezőnyjátékosokkal. Ez hiba volt, mert a Vörösök elveszítették a labdát, és azt Rayan Charki a felezővonalról a kapura tűzte. Haaland igyekezett a kapuba kísérni a labdát, Szoboszlai pedig éppen ezt szerette volna megakadályozni, ennek érdekében a norvég csatárt is lerántotta volna, aki azonban nem hagyta magát. Szoboszlai gyorsabb volt nála, megelőzte, ekkor Haaland próbálkozott lerántással. A City jött ki győztesen a csatából, a labda begurult a kapuba. A két szabálytalanság miatt viszont visszafújták az esetet, Craig Pawson érvénytelenítette a manchesteriek harmadik gólját, Szoboszlainak pedig azonnali piros lapot adott, amiért utolsó emberként szabálytalankodott Haalanddal. Ezért egymeccses eltiltás jár a magyar játékosnak, amit a szerdai, Sunderland elleni bajnokin fog letölteni.