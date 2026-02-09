LiverpoolArne SlotManchester CitySzoboszlai Dominik

Slot a kiállított Szoboszlai helyett másokat vett elő a Liverpool drámája után

Elképesztő végjátékot hozott a Liverpool és a Manchester City vasárnapi rangadója a labdarúgó Premier League-ben, és végül utóbbi 2-1-re győzött az Anfielden. Szoboszlai Dominik szabadrúgásból bombagólt lőtt, de a mérkőzés végén kiállították, így eltiltás vár rá. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nem kritizálta a magyar középpályást a piros lapja miatt, helyette a játékvezetőket vette elő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 4:50
Arne Slot következetességet vár a játékvezetőktől Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vasárnapi Premier League-mérkőzés első félidejében a Manchester City lefocizta a pályáról a Liverpoolt, a fordulás után viszont fordult a kocka, mintha egy másik vörös csapat futott volna ki a pályára. Szoboszlai Dominikhez fűződött a találkozó első gólja, a 74. percben csodálatos szabadrúgásgólt lőtt. Arne Slot együttese aztán átengedte a terepet a Citynek, amely Bernardo Silva révén kiegyenlített a 84. percben, majd Alisson hibája miatt tizenegyest kaptak az égszínkékek, és Erling Haaland a 93. percben beállította a 2-1-es végeredményt.

Slot szerint a futballrajongók jobban örültek a City góljának Szoboszlai kiállítása helyett
Slot szerint a futballrajongók jobban örültek volna a City góljának Szoboszlai kiállítása helyett. Fotó: AFP/Paul Ellis

Ezzel a góllal azonban még messze nem volt vége. A Liverpool kétségbeesetten futott az egyenlítő gól után, olyannyira, hogy még Alisson is fennmaradt a mezőnyjátékosokkal. Ez hiba volt, mert a Vörösök elveszítették a labdát, és azt Rayan Charki a felezővonalról a kapura tűzte. Haaland igyekezett a kapuba kísérni a labdát, Szoboszlai pedig éppen ezt szerette volna megakadályozni, ennek érdekében a norvég csatárt is lerántotta volna, aki azonban nem hagyta magát. Szoboszlai gyorsabb volt nála, megelőzte, ekkor Haaland próbálkozott lerántással. A City jött ki győztesen a csatából, a labda begurult a kapuba. A két szabálytalanság miatt viszont visszafújták az esetet, Craig Pawson érvénytelenítette a manchesteriek harmadik gólját, Szoboszlainak pedig azonnali piros lapot adott, amiért utolsó emberként szabálytalankodott Haalanddal. Ezért egymeccses eltiltás jár a magyar játékosnak, amit a szerdai, Sunderland elleni bajnokin fog letölteni.

Arne Slot nem érti a játékvezetőket

Amikor Arne Slotot a drámai végjátékról kérdezték, több sérelmét is felidézte: – Amikor megkérdezted, hogy mit gondolok a döntésről, az jutott eszembe, hogy melyikről lehet szó? Az Etihadben (a Manchester City stadionjában – a szerk.) elvett fejesgólunkról? Az ott ellenünk megítélt tizenegyesről? A Mo Szalah elleni teljesen egyértelmű piros lapról a mostani második félidőben? A most ellenünk befújt büntetőről? Erről az esetről? – bosszankodott a holland tréner. – Együtt tudok élni azzal – még ha nem is tetszik –, hogy a játékvezető követi a szabálykönyvet, amikor Dominik szabálytalankodott Haaland ellen az utolsó szituációban. Egyértelmű volt, hogy megrántotta a mezét, amikor Haaland kapura tört, valószínűleg gólt szerzett volna, tehát ez piros lap. És szerintem a Sunderland menedzsere kifejezetten örül annak, hogy megkapta a pirosat. Ez a szabály, amelyeket követni kell. Amiatt vagyok frusztrált, hogy követjük a szabálykönyvet, de amikor Guéhi egyértelműen megrántotta Mo Szalah mezét – aki nyolc éve minden egyes alkalommal berúgja azt a helyzetet, egy kicsit túlozva százból százszor –, abból nem lett piros lap.

A Domnak adott piros lappal együtt tudok élni. Ha szereted a futballt, azt mondod: hagyjuk ennyiben, legyen gól, ez jó nekik, jó mindenkinek. De ha te vagy a Sunderland edzője, akkor inkább a piros lapot szeretnéd látni. Ez a szabály – és mi csak annyit kérünk, hogy a szabályokat következetesen alkalmazzák.

Szoboszlai helyettesét keresi Slot

A Liverpoolnak nagy érvágás Szoboszlai kiállítása. Arne Slot már eddig is vészmegoldásként küldte a középpályást a védelembe, mert a jobbhátvédek közül Jeremie Frimpong, Joe Gomez és Conor Bradley is sérült. A Sunderland ellen viszont a helyettest is helyettesíteni kell, mert várhatóan a trió egyik tagja sem áll majd készen a visszatérésre.

– Jeremie biztosan nem, azonnal tudtuk, hogy ez többhetes kihagyás lesz. Őszintén szólva Joe visszatérésére sem számítok, bár sosem lehet tudni. De ha három hét kihagyás után tér vissza, akkor azonnal pályára küldenéd? Könnyű azt mondani, hogy nem, csak épp nem neked kell meghoznod a döntést, hanem nekem. Meglátjuk, mire jutunk. Más játékosaink is vannak, akik el tudják látni azt a posztot. Dom ismét nagyon jó meccset játszott ott, de sajnos szerdán nem áll rendelkezésre – sajnálkozott a Liverpool vezetőedzője.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekglobál zrt

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Szőcs László avatarja

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – A politikai mázat az Európai Néppárt, a tartalmat a globalista kijáróemberek biztosítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu