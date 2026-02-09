Premier LeagueszabadrúgásgólManchester Citypiros lapPep GuardiolaSzoboszlai DominikLiverpool FC

Guardiola a józan észt hiányolta Szoboszlai tetténél, egy esetben lett volna boldogabb

Az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján a Manchester City 2-1-re nyert a Liverpool otthonában. A hazaiak színeiben Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt szerzett, majd a hajrában kiállították őt. A vendégeket irányító Pep Guardiola is beszélt a magyar futballista piros lapjáról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 5:46
Pep Guardiola is örült volna, ha Szoboszlai nem kap piros lapot, és cserébe 3-1-re nyer a Manchester City Fotó: AFP/Paul Ellis
A Manchester City vezetőedzőjeként Pep Guardiola vasárnap már 26. alkalommal irányított a Liverpool ellen, és bár csapata Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával hátrányba került az Anfielden, végül mégis kilencedszer tudott győzelemnek örülni. Bernardo Silva és Erling Haaland találataival fordított a hajrában a City, amely az utolsó percben 3-1-re módosíthatta volna az eredményt, ám miközben az üresen maradt kapu irányába előrevágott labdát üldözték, Szoboszlai visszarántotta Haalandot. Bár a labda begurult a Liverpool kapujába, a játékvezető a szabályok szerint járt el, és gól helyett szabadrúgást ítélt a vendégeknek, miközben a magyar válogatott csapatkapitányának piros lapot adott.

Szoboszlai Dominik piros lapja mellett a szabadrúgásgólja is téma volt Pep Guardiola sajtótájékoztatóján a Liverpool és a Manchester City rangadója után
Szoboszlai Dominik piros lapja mellett a szabadrúgásgólja is téma volt Pep Guardiola sajtótájékoztatóján a Liverpool és a Manchester City rangadója után. Fotó: AFP/Paul Ellis

Pep Guardiola Szoboszlai Dominik góljáról és piros lapjáról

Erling Haalandhoz és a Liverpoolt irányító Arne Slothoz hasonlóan a katalán szakember sem teljesen értette, hogy a hosszabbítás legvégén miért nem lehetett gólt ítélni kiállítás helyett, egyben ő is méltatta Szoboszlai gólját.

Le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, lemásolta az Arsenal elleni mérkőzésen látottakat

– mondta a magyar játékos augusztusi találatát felhozva Guardiola, aki szerint a vasárnapi bajnoki tökéletes reklámja volt a Premier League-nek, és leginkább Bernardo Silva vezéregyénisége segített a fordításban.

Slot és Guardiola reakciója Szoboszlai góljára:

A City trénere ezután kitért a hajrábeli incidensre is: – Ez csak józan ész kérdése, nem? Megnyertük a mérkőzést, és most Szoboszlai nem játszhat (eltiltás miatt szerdán, a Sunderland elleni bajnokin – a szerk.). Tudom, hogy visszarántotta Haalandot, de egy mérkőzésen sok ilyen történik. A legtöbb esetben a játékvezető azt mondja: menjen tovább a játék. Ebben az országban, ebben a bajnokságban ez mindig is így volt. 

Szóval, meg kellett volna adni a gólt, hogy legyen 3-1 és Szoboszlai is játszhasson, és akkor mi is boldogok lennénk

– nyilatkozta a vendégek edzője.

A Manchester City elleni 2-1-es vereséggel a címvédő Liverpool hátránya már tizenegy pont a vasárnapi rivális, és tizenhét az éllovas Arsenal mögött.

 

