Slot magyarázza a Liverpool kapitális hibáját, de Németországban mosolyognak rajta

Februárban is alaposan bekezdett Luis Díaz. A Bayern München támadója ebben a hónapban az első két mérkőzésén előbb mesterhármast szerzett és két gólpasszt is kiosztott a Hoffenheim ellen 5-1-re megnyert bajnokin a Bundesliga legutóbbi fordulójában. Majd a Liverpool csapatát elhagyó kolumbiai szerdán újra gólt szerzett a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben a Német Kupában.

Luis Díaz itt a magyar válogatott Willi Orbán ellen küzd. Arne Slot nem tartja hibának, hogy a Liverpool lemondott róla. Fotó: AFP/Alexandra Beier

Luís Diaz 31 tétmeccsen már 19 gólt és 14 gólpasszt jegyez az első idényében a Bayern München színeiben. Tehát máris 33 találatban játszott főszerepet, amivel jelenleg az ötödik legeredményesebb játékos az öt topligában szereplő futballisták között. Sokan úgy vélik, hogy a teljesítménye nagyon hiányzik az Arne Slot vezette, szenvedő Liverpoolból.

Díaz már most pályafutása legeredményesebb idényét teljesíti a gólok és gólpasszok szempontjából. A Bayern München támadójátékának hatékonyságát pedig jól mutatja, hogy az öt topliga jelenlegi öt legeredményesebb futballistája közül hárman is a bajoroknál játszanak.

Harry Kane (Bayern München) 39 gól / 5 gólpassz / 44 pont

Kylian Mbappé (Real Madrid) 38 / 5 / 43

Michael Olise (Bayern München) 13 / 25 / 38

Erling Haaland (Manchester City) 29 / 6 / 35

Luis Díaz (Bayern München) 19 / 14 / 33

Ami Liverpoolban nem ment, a Bayern Münchenben igen

Szimbolikus, hogy Díaz a múlt hétvégi, Hoffenheim elleni mesterhármasával egyéni történelmet írt: korábban sosem szerzett egy meccsen három gólt a topligákban. Ez azt jelenti, hogy a Bayern München színeiben lejátszott huszadik Bundesliga-meccsén véghez vitte azt, ami a Liverpool mezében 103 Premier League-találkozón egyszer sem sikerült neki.

A Bayern München eredetileg Florian Wirtz leigazolásán dolgozott tavaly nyáron, aki azonban a Liverpoolt választotta. Luis Díaz végül pont onnan érkezett Münchenbe Wirtz helyett.

Akkor sokan úgy gondolták, bakot lőtt a Bayern, amely 70 millió euróért, a története harmadik legdrágább igazolásaként csapott le a kolumbiaira. Ma már egészen máshogy fest a kép.

– Sokat kritizáltak minket miatta, de tudtuk, mit csinálunk – jelentette ki Max Eberl, a Bayern egyik vezetője. – Meggyőződésünk volt, hogy nagyon jól illik hozzánk, nemcsak a góljaival és a gólpasszaival, hanem az elszántságával és az intenzitásával is. Ezt évekig megmutatta Liverpoolban. Talán most már néhányan visszakoznak, és azt mondják: oké, talán nem is volt olyan rossz igazolás.