Slot magyarázza a Liverpool kapitális hibáját, de Németországban mosolyognak rajta

Luis Díaz továbbra is szárnyal a Bayern München színeiben. A kolumbiai támadó az elmúlt hétvégén megszerezte az első topligás mesterhármasát, tehát az első müncheni idényében véghez vitte azt, ami a Liverpool mezében nem sikerült neki. Luis Díaz már több mint harminc gólban vállalt szerepet, karrierje legjobb idényét futja a Bayernben. Eközben Arne Slot amiatt magyarázkodik, hogy a Liverpool miért adta el őt tavaly nyáron.

2026. 02. 13. 5:13
Arne Slot és a Liverpool rosszul döntött, amikor eladta Luis Díazt a Bayern Münchennek?
Februárban is alaposan bekezdett Luis Díaz. A Bayern München támadója ebben a hónapban az első két mérkőzésén előbb mesterhármast szerzett és két gólpasszt is kiosztott a Hoffenheim ellen 5-1-re megnyert bajnokin a Bundesliga legutóbbi fordulójában. Majd a Liverpool csapatát elhagyó kolumbiai szerdán újra gólt szerzett a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben a Német Kupában.

Luis Díaz itt a magyar válogatott Willi Orbán ellen küzd, Arne Slot nem tartja hibának, hogy a Liverpool lemondott róla
Luis Díaz itt a magyar válogatott Willi Orbán ellen küzd. Arne Slot nem tartja hibának, hogy a Liverpool lemondott róla. Fotó: AFP/Alexandra Beier

Luís Diaz 31 tétmeccsen már 19 gólt és 14 gólpasszt jegyez az első idényében a Bayern München színeiben. Tehát máris 33 találatban játszott főszerepet, amivel jelenleg az ötödik legeredményesebb játékos az öt topligában szereplő futballisták között. Sokan úgy vélik, hogy a teljesítménye nagyon hiányzik az Arne Slot vezette, szenvedő Liverpoolból.

Díaz már most pályafutása legeredményesebb idényét teljesíti a gólok és gólpasszok szempontjából. A Bayern München támadójátékának hatékonyságát pedig jól mutatja, hogy az öt topliga jelenlegi öt legeredményesebb futballistája közül hárman is a bajoroknál játszanak.

  • Harry Kane (Bayern München) 39 gól / 5 gólpassz / 44 pont
  • Kylian Mbappé (Real Madrid) 38 / 5 / 43
  • Michael Olise (Bayern München) 13 / 25 / 38
  • Erling Haaland (Manchester City) 29 / 6 / 35
  • Luis Díaz (Bayern München) 19 / 14 / 33

 

Ami Liverpoolban nem ment, a Bayern Münchenben igen

Szimbolikus, hogy Díaz a múlt hétvégi, Hoffenheim elleni mesterhármasával egyéni történelmet írt: korábban sosem szerzett egy meccsen három gólt a topligákban. Ez azt jelenti, hogy a Bayern München színeiben lejátszott huszadik Bundesliga-meccsén véghez vitte azt, ami a Liverpool mezében 103 Premier League-találkozón egyszer sem sikerült neki.

A Bayern München eredetileg Florian Wirtz leigazolásán dolgozott tavaly nyáron, aki azonban a Liverpoolt választotta. Luis Díaz végül pont onnan érkezett Münchenbe Wirtz helyett. 

Akkor sokan úgy gondolták, bakot lőtt a Bayern, amely 70 millió euróért, a története harmadik legdrágább igazolásaként csapott le a kolumbiaira. Ma már egészen máshogy fest a kép.

– Sokat kritizáltak minket miatta, de tudtuk, mit csinálunk – jelentette ki Max Eberl, a Bayern egyik vezetője. – Meggyőződésünk volt, hogy nagyon jól illik hozzánk, nemcsak a góljaival és a gólpasszaival, hanem az elszántságával és az intenzitásával is. Ezt évekig megmutatta Liverpoolban. Talán most már néhányan visszakoznak, és azt mondják: oké, talán nem is volt olyan rossz igazolás.

Most már Arne Slot magyarázkodhat Luis Díaz eladása miatt

Olyannyira bevált Luis Díaz a Bayernben, hogy a napokban Liverpoolban már Arne Slot magyarázkodhatott miatta. Mivel a támadó a liverpooli időszaka alatt is jó számokat produkált (148 meccsen 42 gól és 23 gólpassz), több szakértő is azzal vádolta a klubot, hogy hibát követett el az eladásával a Bayern Münchennek.

Luis Díaz szó szerint szárnyal a Bayern München színeiben
Luis Díaz szó szerint szárnyal a Bayern München színeiben. Fotó: DPA/Sven Hoppe

Arne Slot edző szerint a vita arról, hogy a Liverpool mennyire érzi meg Luis Díaz hiányát ebben az idényben, csak Alexander Isak elhúzódó sérülése miatt erősödött fel. A svéd csatár rekordösszegért, 145 millió euróért érkezett tavaly nyáron a Newcastle Unitedtől, de még egy meccset sem játszott végig a Liverpoolban, mert a beépítése közben, decemberben lábtörést szenvedett.

– Mindig hiányoznak a jó futballisták. Díaz tavaly nagyon fontos volt számunkra, de nem ő volt az egyetlen – idézte Slot szavait a Liverpool.com oldal. – Talán igazságosabb úgy feltenni a kérdést: ha Isak végig egészséges lett volna, akkor is beszélnénk ennyit erről?

Díazt a Bayern 70 millió euróért vette meg. A Liverpool úgy ítélhette meg, hogy egy ilyen ajánlatot nem utasíthat vissza egy 28 éves játékosért, akinek két év volt hátra a szerződéséből, és jelentős fizetésemelést kért azért, hogy hosszabb távon maradjon az Anfielden.

– Luis Díaz példája annak, hogyan működik ez a klub – fogalmazott Slot. – Ha egy 28 éves játékosért ilyen ajánlat érkezik, akkor ez a fenntarthatóságra épülő klub úgy dönt, hogy eladja őt. Kivételesek vagyunk a Premier League élmezőnyében, mert így működünk.

Mindenesetre Németországban most csak mosolyoghatnak a markukba.

 

