Szoboszlai Gerrarddal egy listán, de erről most tényleg lemondott volna

Mennyivel másabb lett volna, ha a Liverpool Szoboszlai Dominik eszméletlen nagy szabadrúgásgóljával nyer a Manchester City elleni Premier League-rangadón vasárnap – azóta egyébként az egész 25. forduló legszebb találatának is megválasztották. Amikor a 74. percben a magyar játékos távoli lövése Gianluigi Donnarumma kapujába bement, akkor az Anfield extázisba került, s utána hosszasan a magyar játékos nevét skandálta – sokatmondó: már a rúgás előtt Szoboszlai nevétől volt hangos a stadion. Ezután ami lehetett, az elromlott liverpooli szemmel nézve. Arne Slot csapata – kissé érthetetlen módon – visszaállt a saját kapuja elé, a City pedig fordított, és a vendégek a hosszabbításban harmadszor is betaláltak, de ezt a gólt érvénytelenítették. Szoboszlai azonban utolsó emberként szabálytalankodott, amiért a videóbíró segítségével a játékvezető piros lapot adott a magyarnak, és egy meccset kell kihagynia. Az biztos, hogy ha a Liverpool 1-0-ra nyer, akkor a magyar játékosról még inkább ódákat zengenek Angliában, így viszont a narratíva az, hogy Szoboszlait megint egyedül hagyták a társai, s mi tagadás, van ebben igazság. No meg, így a magyar középpályás felkerült egy olyan listára, amelyen a liverpooli 8-as mezszámot korábban viselő Steven Gerrard kétszer is szerepel – persze ez nem olyan, amivel dicsekedni szokott.

Steven Gerrard vezeti azt a listát a Liverpoolnál, amelyre most már Szoboszlai Dominik is feliratkozott Fotó: OLI SCARFF/AFP

Nem egyedülálló, amit Szoboszlai Dominik csinált vasárnap

Nem mindennapi, hogy egy játékos egy mérkőzésen gólt szerezzen, majd piros lap miatt mégis idő előtt kelljen az öltözőbe mennie.

Elsőre sokaknak Zinedine Zidane esete juthat az emberke eszébe, aki a 2006-os világbajnoki döntőn előbb „panenkázva” értékesített egy büntetőt az olaszok ellen, majd a hosszabbításban lefejelte Materazzit, amiért piros lapot kapott.

Annak a történetnek sem happy end a vége, ugyanis a meccset és így a vb-t az olaszok nyerték meg.

Amióta létezik a Premier League (1992), mindez hatszor történt meg a Liverpoolnál. Legutóbb a mostani csapatkapitány-helyettessel, Andy Robertsonnal. 2021. december 19-én Tottenham–Liverpool mérkőzést rendeztek, az 1-1-es félidő után a skót a 69. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, ezután azonban minden elromlott: öt perc múlva egyenlített a Spurs, majd a 77. percben Robertson egy csúnya szabálytalanságért pirosat kapott – ez már a VAR-éra volt, a játékvezető ennek segítségével állította őt ki. Lentebb meg is lehet nézni a mérkőzés összefoglalóját, benne a piros lappal.