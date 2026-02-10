Szoboszlai DominikLiverpoolmichael owenPremier LeagueSteven Gerrard

Szoboszlai Gerrarddal egy listán, de erről most tényleg lemondott volna

Szoboszlai Dominik vasárnapi teljesítményével beírta magát a történelemkönyvekbe, szólhatna így is a hangzatos cím. Arról van szó, hogy a Liverpool magyar középpályása előtt mindössze öt labdarúgónak sikerült a Vörösök mezében egy mérkőzésen gólt szereznie, majd kiállítani magát. A klub legendás játékosai vannak rajta a listán, amelyre Steven Gerrard például kétszer is felkerült. Az viszont bizonyos, hogy ezzel Szoboszlai sem fog a későbbiekben felvágni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 4:50
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja után a megérdemelt ünneplés, majd jött a baj a Manchester City ellen
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja után a megérdemelt ünneplés, majd jött a baj a Manchester City ellen Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Mennyivel másabb lett volna, ha a Liverpool Szoboszlai Dominik eszméletlen nagy szabadrúgásgóljával nyer a Manchester City elleni Premier League-rangadón vasárnap – azóta egyébként az egész 25. forduló legszebb találatának is megválasztották. Amikor a 74. percben a magyar játékos távoli lövése Gianluigi Donnarumma kapujába bement, akkor az Anfield extázisba került, s utána hosszasan a magyar játékos nevét skandálta – sokatmondó: már a rúgás előtt Szoboszlai nevétől volt hangos a stadion. Ezután ami lehetett, az elromlott liverpooli szemmel nézve. Arne Slot csapata – kissé érthetetlen módon – visszaállt a saját kapuja elé, a City pedig fordított, és a vendégek a hosszabbításban harmadszor is betaláltak, de ezt a gólt érvénytelenítették. Szoboszlai azonban utolsó emberként szabálytalankodott, amiért a videóbíró segítségével a játékvezető piros lapot adott a magyarnak, és egy meccset kell kihagynia. Az biztos, hogy ha a Liverpool 1-0-ra nyer, akkor a magyar játékosról még inkább ódákat zengenek Angliában, így viszont a narratíva az, hogy Szoboszlait megint egyedül hagyták a társai, s mi tagadás, van ebben igazság. No meg, így a magyar középpályás felkerült egy olyan listára, amelyen a liverpooli 8-as mezszámot korábban viselő Steven Gerrard kétszer is szerepel – persze ez nem olyan, amivel dicsekedni szokott.

Steven Gerrard vezeti azt a listát a Liverpoolnál, amelyre most már Szoboszlai Dominik is feliratkozott
Steven Gerrard vezeti azt a listát a Liverpoolnál, amelyre most már Szoboszlai Dominik is feliratkozott Fotó: OLI SCARFF/AFP

Nem egyedülálló, amit Szoboszlai Dominik csinált vasárnap

Nem mindennapi, hogy egy játékos egy mérkőzésen gólt szerezzen, majd piros lap miatt mégis idő előtt kelljen az öltözőbe mennie. 

Elsőre sokaknak Zinedine Zidane esete juthat az emberke eszébe, aki a 2006-os világbajnoki döntőn előbb „panenkázva” értékesített egy büntetőt az olaszok ellen, majd a hosszabbításban lefejelte Materazzit, amiért piros lapot kapott.

Annak a történetnek sem happy end a vége, ugyanis a meccset és így a vb-t az olaszok nyerték meg.

Amióta létezik a Premier League (1992), mindez hatszor történt meg a Liverpoolnál. Legutóbb a mostani csapatkapitány-helyettessel, Andy Robertsonnal. 2021. december 19-én Tottenham–Liverpool mérkőzést rendeztek, az 1-1-es félidő után a skót a 69. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, ezután azonban minden elromlott: öt perc múlva egyenlített a Spurs, majd a 77. percben Robertson egy csúnya szabálytalanságért pirosat kapott – ez már a VAR-éra volt, a játékvezető ennek segítségével állította őt ki. Lentebb meg is lehet nézni a mérkőzés összefoglalóját, benne a piros lappal. 

Steven Gerrard az első ezen a listán

A klub legendás középpályása, Steven Gerrard véghez vitte azt a bravúrt 2001-ben öt hónap leforgása alatt, hogy gól és piros lapot is volt a neve mellett két mérkőzésen. Ekkor Gerrard még abszolút a pályafutása elején járt, előbbinél 20, utóbbinál 21 éves volt. 

A 2000/01-es idényben a 33. fordulóban rendezett Liverpool–Leeds meccsen a vendégek a szünetben már 2-0-ra vezettek, végül 2-1-re nyertek. Gerrard az 55. percben szépített, ugyanakkor a 71. minutumban megkapta a második sárgáját, s mehetett zuhanyozni. Más idők voltak még ezek, ekkor a Leeds a Liverpool mögött mindössze egy ponttal lemaradva a negyedik helyen zárt. Igaz, a csapatban olyan játékosok voltak, mint Rio Ferdinand vagy Robbie Keane...

A következő idény kezdetén a borzalom már a negyedik fordulóban megtörtént Gerrarddal. A helyszín ezúttal is az Anfield volt, és most is vendégcsapat nyert, az Aston Villa 3-1-es sikerével vitte el a három pontot. Gerrard a 46. percben egyenlített, de a játékvezető a 71. minutumban – megint – második sárgával kiállította. Ez az évad egyébként még jobban sikerült a Poolnak, az Arsenal mögött a második lett 80 ponttal, az elmúlt három évben bajnok, Sir Alex Fergusson vezette Manchester United csapatát sikerült megelőznie három ponttal.

További Liverpool-játékosok, akik rajta vannak a „gól+piros lap” listán: 

  • Michael Owen (1998/99-es idény)
  • Robbie Fowler (1997/98)
  • Jamie Redknapp (1992/93)

Illusztris társaság tagja lett tehát Szoboszlai Dominik, aki  a Liverpool következő mérkőzését, azaz a Sunderland elleni szerdai találkozót csak a lelátóról figyelheti. 

