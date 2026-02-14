LiverpoolFA-kupaBrightonSzoboszlai Dominik

Szoboszlai a kezdőben tér vissza a kupameccsen, Slot meg is ajándékozta őt

A Liverpool két magyarral a kezdőben rohamoz a Brighton ellen az FA-kupa negyedik fordulójában (21 óra, tv: Spíler 1), ahol a legjobb 16 közé jutás a tét. Az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik nagy eséllyel a középpályán kap ezúttal lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. A kezdőcsapatba az elmúlt hetekben az edzővel balhézó Curtis Jones is bekerült, aki ezúttal jobbhátvéd lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 20:05
Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban tér vissza múlt heti piros lapja után
Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban tér vissza múlt heti piros lapja után Fotó: Liverpool FC Forrás: Liverpool FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A harmadosztályú Barnsley kiejtése után az FA-kupa negyedik fordulójában már nehezebb feladat várt a Liverpoolra. A Vörösök szombaton 21 órakor a szintén első osztályú Brightont fogadják az Anfielden – míg a hazaiak a Sunderland elleni 1-0-s győzelemmel, addig a vendégek hasonló arányban az Aston Villától kaptak ki. A mérkőzést felvezető cikkünkben már taglaltuk, hogy az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik minden bizonnyal visszakerül a kezdőbe – ahogy a szerdán kispadozó Kerkez Milos is –, az, hogy Szoboszlai a középpályán vagy a védelemben, már nehezebb kérdés – főleg, hogy szerdán a kényszerből jobbhátvédet játszó Vataru Endo szenvedett súlyos sérülést. A mérkőzés kezdete előtt azonban választ kaptunk erre, illetve arra a kérdésre is, hogy 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen  Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool–Brighton: megvannak a kezdőcsapatok, benne mindkét magyarral

A mérkőzés kezdete előtt aztán minden kérdésre választ kaptunk. Arne Slot döntése értelmében

Szoboszlai és Kerkez is kezd, ráadásul James Pearce, a klubhoz közeli újságíró az X-en a kezdő kapcsán azt írta, nem Szoboszlai lesz a jobbhátvéd, hanem Curtis Jones.

Az első perctől tehát szintén a pályán lesz az a Jones, aki az elmúlt öt meccsen csak a kispadon kezdett, emögött a holland vezetőedzővel való konfliktusa áll. Mint ismert, Jones január végén kis híján kölcsönben az olasz Interhez távozott. De hosszú idő után Federico Chiesa is kezd. Meglepetésre azonban a kupameccset nem kapta meg a Liverpool második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili.

A Liverpool kezdőcsapata:

  • Alisson–Jones, Van Dijk, Konaté, Kerkez–Szoboszlai, Mac Allister–Chiesa, Wirtz, Szalah, Gakpo

A Brighton kezdőcsapata:

A mérkőzés tehát 21 órakor kezdődik, amelyet Magyarországon a Spíler 1 élőben közvetít.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Elkészült!

Bayer Zsolt avatarja

Gyerekek! Asztalhoz!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu