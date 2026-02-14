Szoboszlai a kezdőben tér vissza a kupameccsen, Slot meg is ajándékozta őt

A harmadosztályú Barnsley kiejtése után az FA-kupa negyedik fordulójában már nehezebb feladat várt a Liverpoolra. A Vörösök szombaton 21 órakor a szintén első osztályú Brightont fogadják az Anfielden – míg a hazaiak a Sunderland elleni 1-0-s győzelemmel, addig a vendégek hasonló arányban az Aston Villától kaptak ki. A mérkőzést felvezető cikkünkben már taglaltuk, hogy az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik minden bizonnyal visszakerül a kezdőbe – ahogy a szerdán kispadozó Kerkez Milos is –, az, hogy Szoboszlai a középpályán vagy a védelemben, már nehezebb kérdés – főleg, hogy szerdán a kényszerből jobbhátvédet játszó Vataru Endo szenvedett súlyos sérülést. A mérkőzés kezdete előtt azonban választ kaptunk erre, illetve arra a kérdésre is, hogy

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool–Brighton: megvannak a kezdőcsapatok, benne mindkét magyarral

A mérkőzés kezdete előtt aztán minden kérdésre választ kaptunk. Arne Slot döntése értelmében

Szoboszlai és Kerkez is kezd, ráadásul James Pearce, a klubhoz közeli újságíró az X-en a kezdő kapcsán azt írta, nem Szoboszlai lesz a jobbhátvéd, hanem Curtis Jones.

Az első perctől tehát szintén a pályán lesz az a Jones, aki az elmúlt öt meccsen csak a kispadon kezdett, emögött a holland vezetőedzővel való konfliktusa áll. Mint ismert, Jones január végén kis híján kölcsönben az olasz Interhez távozott. De hosszú idő után Federico Chiesa is kezd. Meglepetésre azonban a kupameccset nem kapta meg a Liverpool második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson–Jones, Van Dijk, Konaté, Kerkez–Szoboszlai, Mac Allister–Chiesa, Wirtz, Szalah, Gakpo

Team news is in for the #EmiratesFACup Fourth Round 🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2026

A Brighton kezdőcsapata:

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face @LFC... 👊 pic.twitter.com/gqm7MCoM8F — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 14, 2026

A mérkőzés tehát 21 órakor kezdődik, amelyet Magyarországon a Spíler 1 élőben közvetít.