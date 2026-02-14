LiverpoolCurtis JonesArne SlotFA-kupaSzoboszlai DominikLiverpool FC

Slot ádáz harcot vív a Liverpool saját nevelésű játékosával, fordulópont jöhet az ügyben

A Liverpool szombaton 21 órától a Brightont fogadja az FA-kupában, a tét a legjobb 16 közé jutás. Nagy kérdés, hogy Arne Slot megbocsátott-e már Curtis Jonesnak, a klub saját nevelésű játékosának. Jones az elmúlt öt meccsen egyaránt a kispadon kezdett, miközben az őszi teljesítménye alapján nem ezt érdemelné. A háttérben Slot és Jones vitája állhat, januárban a játékos kis híján Olaszországba távozott.

2026. 02. 14.
Curtis Jones (középen) és Arne Slot nem jön ki jól egymással, a holland bünteti az angolt az elmúlt hetekben
Curtis Jones (középen) és Arne Slot nem jön ki jól egymással, a holland büntette az angolt az elmúlt hetekben Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Az idény elején aligha gondolták volna a Liverpool-szurkolók, hogy február 14-én 21 órakor úgy lép pályára szeretett csapatuk, hogy Angliában már csak az FA-kupa megnyerésére van esély. Arne Slot együttese a Ligakupából már októberben kiesett a Crystal Palace elleni csúfos, 3-0-s vereség során, míg a Premier League-ben noha szerdán 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában, továbbra is csak a hatodik helyen áll, amely Bajnokok Ligája-indulást sem ér – igaz, az ötödik Chelsea csak két pontra van. Nem várt tétje van tehát a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésnek, ugyanis Slot nyári maradási esélyeit mindenképpen növelné, ha fel tudna mutatni egy trófeát. Ennek megszerzésére a Bajnokok Ligája mellett már csak Anglia legendás kupasorozatában van lehetősége.

A Liverpool Virgil van Dijk fejesével nyert szerdán a Premier League-ben
A Liverpool Virgil van Dijk fejesével nyert szerdán a Premier League-ben  Fotó: MI NEWS /NurPhoto

Szoboszlai Dominik visszatér, de melyik poszton?

Miután szerdán Endo Vatarut hordágyon kellett levinni, s a japán ágyéksérüléséről Slot a pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hosszú felépülésre számítanak házon belül, így az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik akár ismét jobbhátvédposzton találhatja magát, ahol az elmúlt két PL-mérkőzésen is játszott. 

A Liverpool helyzete továbbra sem könnyű a védelem jobb oldalán, Conor Bradley lehet már ebben a naptári évben sem játszhat, Jeremie Frimpong január 24-én, a Bournemouth ellen sérült meg, visszatérésének időpontját továbbra is homály fedi. A harmadik opció Joe Gomez lehetne, de ő sokkal inkább játszhat belső védőként a szombati FA-kupa-meccsen Virgil van Dijk vagy Ibrahima Konaté helyett.

Végső soron tehát Szoboszlai lehet a holland választása, aki a legutóbbi kupameccsen bombagólt lőtt a harmadosztályú Barnsley ellen, majd egy felelőtlen sarkazásával az ellenfélnek ajándékozott egy gólt. Mindezen a sajtó több napig csámcsogott. 

Kerkez Milos játékára is jó esély van, mivel szerdán a a Sunderland ellen pihent, Andy Robertson kezdett helyette. 

Összerúgta a port a Liverpool angol játékosa Slottal, meddig tart a büntetés?

Januárban még arról lehetett olvasni, hogy a Liverpool saját nevelésű labdarúgója – aki ősszel Szoboszlai mellett az egyik legstabilabb teljesítményt nyújtotta a középpályán –, Curtis Jones az Interbe távozhat kölcsön , végül azonban a Liverpoolnál Arne Slot feje fölött valaki megfúrta az üzletet. A Vörösök Trent Alexander-Arnold távozása óta a kezdőcsapatban nem annyira büszkélkednek sok angollal, Jones mellett még az említett Gomez tudja ezt az arányt javítani. 

Az angol játékos dühkitöréseiről már korábban is hallani lehetett, egy-egy mérkőzés után az öltözőben hatalmas károkat okozott. Nem lenne meglepő, ha most is erről lenne szó, ugyanis Jones az elmúlt öt meccsen csak csere volt – a Qarabag ellen keretben sem volt –, átlagban 14 percet kapott ezeken a találkozókon.

Jones padoztatása alapból nem túl logikus külső szemmel nézve, miután ezen mérkőzések közül Alexis Mac Allister négyet is végigjátszott, miközben az argentin világbajnok a mostani idényben fizikailag jól láthatóan visszaesett, így az ő pihentetése nagyon fontos lenne. Slot azonban Jonest bünteti, és ezzel most már a többi játékos egészségét is kockáztatja. Nagy kérdés, hogy a holland szombaton is jegeli-e Jonest, ha igen, akkor az továbbra is erőfitogtatás lenne Slot részéről. Persze az edző szemszögéből is érdemes megvizsgálni: ő szinte csak így tudja megmutatni, hogy a játékosok nem tehetnek meg bármit, amihez kedvük szottyan.

Pocsék formában van a Liverpool ellenfele

A Brighton az FA-kupa előző körében a Manchester Unitedet ejtette ki, ráadásul az Old Traffordon. A 32 éves Fabian Hürzeler vezette Sirályok azonban nincsenek jó formában, a legutóbbi 13 PL-meccsükből mindössze egyet nyertek meg, azt is a 19. Burnley ellen.

Ugyanakkor szerencséje sincs mostanság a bajnokságban 14. helyezett csapatnak, ugyanis ezen 13 mérkőzés alatt mindössze a Liverpooltól kapott ki legalább két góllal. December közepén a Vörösök Hugo Ekitiké duplájával nyertek 2-0-ra, ez volt az a bajnoki, ahol Szoboszlait sérülés miatt kellett lecserélni.

James Milner (jobbra) a nála hét évvel fiatalabb vezetőedzőnek, Fabian Hürzelernek ad tanácsot
James Milner (jobbra) a nála hét évvel fiatalabb vezetőedzőnek, Fabian Hürzelernek ad tanácsot  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Míg a Liverpool a jobbhátvéd-poszton van elátkozva, addig a Brightonnál a csatárokkal ez a helyzet. Hürzelernek mindössze egyetlen ízig-vérig támadó, a 35 éve Danny Welbeck áll rendelkezésére. A 20 éves Sztefanosz Cimasz keresztszalagja még decemberben szakadt el, így a görög szeptemberig biztosan nem lesz bevethető. Cimasz egyébként korábban a Liverpool radarján is rajta volt, 2025-ben az ő neve is felmerült a Vörösök lehetséges új csatáraként, de végül 22 millió euróért Nürnbergből Brightonba igazolt. 

A Liverpool-szurkolóknak ismerősen cseng a 40 éves James Milner neve, aki 2015 és 2023 között erősítette a Vörösöket. A még mindig ereje teljében lévő Milner múlt hétvégén a 653. PL-meccsén lépett pályára, ezzel beállította Gareth Barry rekordját, jövő hétvégén a Brentford otthonában jöhet a csúcsdöntés. Most viszont az Anfielden fog vastapsot kapni az angol középpályás, akinek egy rekordja még mindig él a Liverpool színeiben: a 2017/18-as idényben kilenc gólpasszt osztott ki a Bajnokok Ligájában. Ezt a csúcsot a mai napig nem döntötték meg, pedig az alapszakasz és a playoff bevezetése óta több mérkőzést rendeznek a sorozatban. 

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccse:

