Slot ádáz harcot vív a Liverpool saját nevelésű játékosával, fordulópont jöhet az ügyben

Az idény elején aligha gondolták volna a Liverpool-szurkolók, hogy február 14-én 21 órakor úgy lép pályára szeretett csapatuk, hogy Angliában már csak az FA-kupa megnyerésére van esély. Arne Slot együttese a Ligakupából már októberben kiesett a Crystal Palace elleni csúfos, 3-0-s vereség során, míg a Premier League-ben noha szerdán 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában, továbbra is csak a hatodik helyen áll, amely Bajnokok Ligája-indulást sem ér – igaz, az ötödik Chelsea csak két pontra van. Nem várt tétje van tehát a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésnek, ugyanis Slot nyári maradási esélyeit mindenképpen növelné, ha fel tudna mutatni egy trófeát. Ennek megszerzésére a Bajnokok Ligája mellett már csak Anglia legendás kupasorozatában van lehetősége.

A Liverpool Virgil van Dijk fejesével nyert szerdán a Premier League-ben Fotó: MI NEWS /NurPhoto

Szoboszlai Dominik visszatér, de melyik poszton?

Miután szerdán Endo Vatarut hordágyon kellett levinni, s a japán ágyéksérüléséről Slot a pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hosszú felépülésre számítanak házon belül, így az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik akár ismét jobbhátvédposzton találhatja magát, ahol az elmúlt két PL-mérkőzésen is játszott.

A Liverpool helyzete továbbra sem könnyű a védelem jobb oldalán, Conor Bradley lehet már ebben a naptári évben sem játszhat, Jeremie Frimpong január 24-én, a Bournemouth ellen sérült meg, visszatérésének időpontját továbbra is homály fedi. A harmadik opció Joe Gomez lehetne, de ő sokkal inkább játszhat belső védőként a szombati FA-kupa-meccsen Virgil van Dijk vagy Ibrahima Konaté helyett.

Végső soron tehát Szoboszlai lehet a holland választása, aki a legutóbbi kupameccsen bombagólt lőtt a harmadosztályú Barnsley ellen, majd egy felelőtlen sarkazásával az ellenfélnek ajándékozott egy gólt. Mindezen a sajtó több napig csámcsogott.

Kerkez Milos játékára is jó esély van, mivel szerdán a a Sunderland ellen pihent, Andy Robertson kezdett helyette.