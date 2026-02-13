Slot nem játszik nyílt lapokkal, egyvalamit nem árult el a visszatérő Szoboszlairól

A Liverpool a Manchester City elleni fájdalmas, 2-1-es vereség után javított szerdán. Arne Slot együttese lett az első csapat a mostani idényben, amely nyerni tudott a Sunderland otthonában. A Liverpool szurkolói ősszel egy-egy győztes meccs után remélték, hogy ez lehet a fordulópont, most a helyzet hasonló, 2026-ban a Sunderland elleni 1-0-s siker volt mindössze a második győzelem a Premier League-ben. Szombaton viszont nem a bajnokságban, hanem az FA-kupában van jelenése a Liverpoolnak, az ellenfél a szintén első osztályú Brighton lesz. A City ellen piros lapot kapó Szoboszlai Dominik eltiltását szerdán letöltötte, így innentől Slot döntése, hogy a magyar játékos játszani fog-e. Pénteken a holland edző a szokásos sajtótájékoztatóján természetesen a magyar játékosról is kérdezték, akiről a minap kritikus hangvételű cikk jelent meg a liverpooli sajtóban.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatérhet a Liverpool kezdőjébe, előbbi eltiltott volt, míg utóbbi a kispadon nézte végig a Sunderland elleni meccset. Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Arne Slot Szoboszlait és Kerkezt is dicsérte

A holland edzőt egyszerre kérdezték a két magyarról – szerdán Kerkez Milos sem játszott, a balhátvéd pihenőt kapott, a kispadon nézte végig a meccset – és mindkettőről csak pozitívan beszélt.

– Mindketten nagyon fontosak nekünk, hihetetlen, milyen energiát hoznak a játékunkba. Milos ebben az idényben megmutatta, hogy védekezésben nagyon masszív, és képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen, és egyre többet láttuk, amit Bournemouth-ban csinált: a támadásoknál fellép, és az ellenfél kapuja előtt is veszélyt jelent – kezdte Slot, majd Szoboszlairól folytatta. – Egészen hihetetlen, hogy milyen képességekkel rendelkezik labdával és labda nélkül egyaránt. A munkabírása egy másik szint már, és akkor még nem beszéltünk a nyomásgyakorlásáról, a rúgótechnikájáról… Ezek a tulajdonságok kidomborodnak támadó középpályásként, jobbhátvédként és jobbszélsőként is.

Az nem is kérdés, hogy létfontosságú számunkra, a mostani és az előző idényben is az volt. S ez így lesz a későbbiekben is.

Hordágyon vitték le, hosszú kihagyás vár a Liverpool játékosára

Slot beszélt a japán Endo Vataruról is, akit hordágyon kellett levinni a Sunderland elleni meccsen. Mindez hatalmas pech a Poolnak, hiszen Szoboszlai hiányában ő volt a jobbhátvéd. – Még nem tudjuk a pontos diagnózist, további vizsgálatok várnak rá, de egyértelmű, hogy hosszú ideig nem lesz bevethető. Ne feledjük, nemcsak a középpályán, hanem a védelemben is bevethető volt, így még inkább sebezhetők lettünk.