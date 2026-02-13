Slot nem játszik nyílt lapokkal, egyvalamit nem árult el a visszatérő Szoboszlairól

Rendkívüli

Szoboszlai Dominik a Sunderland ellen letöltötte az egymeccses eltiltását, így szombaton a Brighton ellen már játszhat az FA-kupában. A Liverpool 25 éves középpályásáról Arne Slotot is kérdezték a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, aki természetesen dicsérte Szoboszlait, de egy dolgot nem árult el vele kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:29
A Liverpool a Manchester City elleni fájdalmas, 2-1-es vereség után javított szerdán. Arne Slot együttese lett az első csapat a mostani idényben, amely nyerni tudott a Sunderland otthonában. A Liverpool szurkolói ősszel egy-egy győztes meccs után remélték, hogy ez lehet a fordulópont, most a helyzet hasonló, 2026-ban a Sunderland elleni 1-0-s siker volt mindössze a második győzelem a Premier League-ben. Szombaton viszont nem a bajnokságban, hanem az FA-kupában van jelenése a Liverpoolnak, az ellenfél a szintén első osztályú Brighton lesz. A City ellen piros lapot kapó Szoboszlai Dominik eltiltását szerdán letöltötte, így innentől Slot döntése, hogy a magyar játékos játszani fog-e. Pénteken a holland edző a szokásos sajtótájékoztatóján természetesen a magyar játékosról is kérdezték, akiről a minap kritikus hangvételű cikk jelent meg a liverpooli sajtóban.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatérhet a Liverpool kezdőjébe, előbbi eltiltott volt, míg utóbbi a kispadon nézte végig a Sunderland elleni meccset
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatérhet a Liverpool kezdőjébe, előbbi eltiltott volt, míg utóbbi a kispadon nézte végig a Sunderland elleni meccset. Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Arne Slot Szoboszlait és Kerkezt is dicsérte

A holland edzőt egyszerre kérdezték a két magyarról – szerdán Kerkez Milos sem játszott, a balhátvéd pihenőt kapott, a kispadon nézte végig a meccset – és mindkettőről csak pozitívan beszélt.

– Mindketten nagyon fontosak nekünk, hihetetlen, milyen energiát hoznak a játékunkba. Milos ebben az idényben megmutatta, hogy védekezésben nagyon masszív, és képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen, és egyre többet láttuk, amit Bournemouth-ban csinált: a támadásoknál fellép, és az ellenfél kapuja előtt is veszélyt jelent – kezdte Slot, majd Szoboszlairól folytatta. – Egészen hihetetlen, hogy milyen képességekkel rendelkezik labdával és labda nélkül egyaránt. A munkabírása egy másik szint már, és akkor még nem beszéltünk a nyomásgyakorlásáról, a rúgótechnikájáról… Ezek a tulajdonságok kidomborodnak támadó középpályásként, jobbhátvédként és jobbszélsőként is. 

Az nem is kérdés, hogy létfontosságú számunkra, a mostani és az előző idényben is az volt. S ez így lesz a későbbiekben is.

Hordágyon vitték le, hosszú kihagyás vár a Liverpool játékosára

Slot beszélt a japán Endo Vataruról is, akit hordágyon kellett levinni a Sunderland elleni meccsen. Mindez hatalmas pech a Poolnak, hiszen Szoboszlai hiányában ő volt a jobbhátvéd. – Még nem tudjuk a pontos diagnózist, további vizsgálatok várnak rá, de egyértelmű, hogy hosszú ideig nem lesz bevethető. Ne feledjük, nemcsak a középpályán, hanem a védelemben is bevethető volt, így még inkább sebezhetők lettünk.

Az első sajtóhírek szerint Endo akár az idény hátralévő részét is kihagyhatja, ebben az esetben pedig veszélyben van a vb-szereplése is Japánnal.

A holland tréner arról azonban nem beszélt, hogy a Liverpool jobbhátvédje ki lesz a szombati mérkőzésen, erre Szoboszlai Dominik és a sérülésből visszatérő, szerdán Endót váltó Joe Gomez lehet a leginkább esélyes.

Emlékezetes mérkőzés az FA-kupa előző körében

A Brighton ellen már a legjobb 16 közé jutás lesz a tét szombat este 21 órától, ugyanakkor érdemes feleleveníteni a Liverpool korábbi meccsét a legendás kupasorozatban. A harmadosztályú Barnsley látogatott az Anfieldre január 12-én, ahol a gólgyártást Szoboszlai Dominik kezdte meg egy távoli lövéssel, majd a magyar középpályás hátul nagyot hibázott, ezzel a vendégek visszajöttek a meccsbe. A Liverpool végül simán, 4-1-re nyert, a lefújás után azonban a vendégek edzője tiszteletlennek nevezte Szoboszlai sarkazását – amiből szépített a Barnsley –, minderre később maga a játékos is reagált.

A Liverpoolnak különösen fontos lesz a szombati meccs, miután Angliában már alighanem csak ezt a kupát nyerheti meg: a Ligakupából már októberben kiesett, míg a Premier League-ben csak a hatodik helyen áll, még a Bajnokok Ligája-indulás sem biztos. 

