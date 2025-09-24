Rendkívüli

A Plzen jobb üzletet között, mint a Fradi Lisztessel, a csehek mégsem elégedettek

Csütörtökön a Ferencváros hazai pályán kezdi meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában a cseh Viktoria Plzen ellen. A csehek kerete nyáron gyengült, miután a Lyon leigazolta a Plzentől a középpálya motorját majd tízmillió euróért. Az FTC–Plzen meccsen azonban ismét lecsaphat a februárban a magyar bajnokot kiejtő nigériai támadó.

Perlai Bálint
2025. 09. 24. 4:47
A Viktoria Plzen idegenben már kétszer is kikapott a mostani idényben
A Viktoria Plzen idegenben már kétszer is kikapott a mostani idényben Forrás: AFP/Michal Cizek
Ismerős ellenfél ellen kezd a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Csütörtök este 21 órától (tv: M4 Sport) a zöld-fehérek azt a Viktoria Plzent fogadják a Groupama Arénában, amellyel az előző kiírásban a playoffban találkoztak. A februári FTC–Plzen párharc első felvonásán Robbie Keane együttese Mohamed Abu Fani góljával hazai pályán 1-0-ra nyert, majd a visszavágón jött a feketeleves: a cseh csapat az első félidőben hármat rúgott a Fradinak, ezzel pedig kiejtette az El-ből. Megvizsgáltuk, hogy a Plzen kerete mennyiben változott a februári találkozóhoz képest. 

Az előző idényben is volt FTC–Plzen összecsapás, akkor az Európa-liga rájátszásában
Az előző idényben is volt FTC–Plzen összecsapás, akkor az Európa-liga rájátszásában (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

FTC–Plzen: komoly távozó a vendégeknél

Kezdjük rögtön a legfontosabbal. A Plzen nyáron története második legdrágább játékoseladását abszolválta. A Lyon 7,5 millió euróért leigazolta a cseh Pavel Sulcot. Viszonyításképpen: a Fradi legdrágább távozója az a Lisztes Krisztián volt – 6 millió euró, Eintracht Frankfurt –, aki egy év után visszatért Budapestre kölcsönben, noha ez nem csökkenti a magyar bajnok érdemeit: pénzügyileg remek üzletet kötött. 

A 24 éves középpályás idáig jobbára csere volt, de Sulc a Marseille elleni rangadót a kispadról beállva eldöntötte egy utolsó perces góllal. 

Sulc februárban a visszavágón a második hazai gólt szerezte, majd a harmadikat ő készítette el. A Fradi-szurkolók nem bánják, hogy a cseh játékos már máshol játszik. 

Pavel Sulc az új csapatában, a Lyonnál gyorsan nyerőember lett
Pavel Sulc az új csapatában, a Lyonnál gyorsan nyerőember lett (Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ismerős név a magyar oldalon

A cseh csapatnál Sulcon kívül még érdemes a brazil jobbszélsőt, Cadut megemlíteni, aki ingyen érkezett a Fradihoz. Robbie Keane a 28 éves játékossal idáig jobbára a bajnokságban számolt. Az NB I-ben a hat fordulóból ötön is kezdett, a hat Bajnokok Ligája-selejtezős meccsen viszont hét percet kapott a padról beállva. Apropó, BL-selejtező. A Plzen a Fradihoz hasonlóan a második körben csatlakozott a sorozathoz, a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers jelentette a végállomást. 

S miután a Plzen a cseh bajnokságban második lett, így nem a bajnoki ágon szerepelt, ezért a BL-selejtezőből a harmadik körös kiesés automatikusan El-főtáblát ért.

Hol vannak az új játékosok?

A beérkező pénz elenyésző részét költötte el a hatszoros cseh bajnok, ugyanis a legdrágább érkező a Transfermarkt adatai szerint 800 ezer euró fejében Tomas Ladra. A 28 éves támadó középpályás Sulc helyére érkezett. Ladra az első bajnokin rögtön két gólpasszt osztott ki, de a hétvégén a Sparta Praha ellen padozott.

A csapat kispadján 2023 nyara óta ül Miroslav Koubek, akinek ez már a harmadik időszaka a Prágától 100 kilométerré fekvő cseh város csapatánál. Koubek előszeretettel használja a háromvédős rendszert. Érdekes lesz csütörtökön, Robbie Keane hogyan reagál erre, aki szintén ezt a felfogást preferálja.

Miroslav Koubek sok mindent megélt már edzői pályafutása során
Miroslav Koubek sok mindent megélt már edzői pályafutása során (Fotó: AFP)

Varga villanása döntő lehet csütörtök este

A Plzen szívesen vállalja a test a test elleni játékot, a Fradinak különösen a középpályán nehéz dolga lesz, mert jó fizikumú futballistákkal találja magát szembe. Ugyanakkor a februári hazai meccsen az FTC részben azért is nyert, mert az első félidőben a lepattanó, lecsorgó labdákat rendre begyűjtötte, illetve szögletek után veszélyes volt – Varga Barnabás itt ismét villoghat. 

Most is várható, hogy a Fradi az intenzív és precíz letámadását nem tudja 90 percen át fenntartani, ezért is lesz különösen fontos az első játékrész, létkérdés, hogy a hazai közönség biztatása mellett előnyt szerezzen a Fradi.

Februárban a fradisták réme volt a 2003-as születésű nigériai támadó, Rafiu Durosinmi, aki a visszavágón duplázott. A csatár a mostani idényben mindössze egy meccsen nem játszott, 13 találkozón 6 gól a mérlege. A Fradi védelme idén sem remekel, a hat nemzetközi kupameccsből a Ludogorec elleni nem kapott gólt a csapat, de a Noah és a Qarabag is megszórta Dibusz Dénes kapuját.

Kedden az UEFA közölte, hogy a mérkőzés játékvezetője a 34 éves Sander van der Eijk lesz, a hollandnak pedig ez lesz az első mérkőzése az Európa-ligában, korábban egy magyar csapatnak sem fújta a sípot.

