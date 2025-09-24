A Plzen jobb üzletet között, mint a Fradi Lisztessel, a csehek mégsem elégedettek

Ismerős ellenfél ellen kezd a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Csütörtök este 21 órától (tv: M4 Sport) a zöld-fehérek azt a Viktoria Plzent fogadják a Groupama Arénában, amellyel az előző kiírásban a playoffban találkoztak. A februári FTC–Plzen párharc első felvonásán Robbie Keane együttese Mohamed Abu Fani góljával hazai pályán 1-0-ra nyert, majd a visszavágón jött a feketeleves: a cseh csapat az első félidőben hármat rúgott a Fradinak, ezzel pedig kiejtette az El-ből. Megvizsgáltuk, hogy a Plzen kerete mennyiben változott a februári találkozóhoz képest.

Az előző idényben is volt FTC–Plzen összecsapás, akkor az Európa-liga rájátszásában (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

FTC–Plzen: komoly távozó a vendégeknél

Kezdjük rögtön a legfontosabbal. A Plzen nyáron története második legdrágább játékoseladását abszolválta. A Lyon 7,5 millió euróért leigazolta a cseh Pavel Sulcot. Viszonyításképpen: a Fradi legdrágább távozója az a Lisztes Krisztián volt – 6 millió euró, Eintracht Frankfurt –, aki egy év után visszatért Budapestre kölcsönben, noha ez nem csökkenti a magyar bajnok érdemeit: pénzügyileg remek üzletet kötött.

A 24 éves középpályás idáig jobbára csere volt, de Sulc a Marseille elleni rangadót a kispadról beállva eldöntötte egy utolsó perces góllal.

Sulc februárban a visszavágón a második hazai gólt szerezte, majd a harmadikat ő készítette el. A Fradi-szurkolók nem bánják, hogy a cseh játékos már máshol játszik.

Pavel Sulc az új csapatában, a Lyonnál gyorsan nyerőember lett (Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ismerős név a magyar oldalon

A cseh csapatnál Sulcon kívül még érdemes a brazil jobbszélsőt, Cadut megemlíteni, aki ingyen érkezett a Fradihoz. Robbie Keane a 28 éves játékossal idáig jobbára a bajnokságban számolt. Az NB I-ben a hat fordulóból ötön is kezdett, a hat Bajnokok Ligája-selejtezős meccsen viszont hét percet kapott a padról beállva. Apropó, BL-selejtező. A Plzen a Fradihoz hasonlóan a második körben csatlakozott a sorozathoz, a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers jelentette a végállomást.

S miután a Plzen a cseh bajnokságban második lett, így nem a bajnoki ágon szerepelt, ezért a BL-selejtezőből a harmadik körös kiesés automatikusan El-főtáblát ért.

Hol vannak az új játékosok?

A beérkező pénz elenyésző részét költötte el a hatszoros cseh bajnok, ugyanis a legdrágább érkező a Transfermarkt adatai szerint 800 ezer euró fejében Tomas Ladra. A 28 éves támadó középpályás Sulc helyére érkezett. Ladra az első bajnokin rögtön két gólpasszt osztott ki, de a hétvégén a Sparta Praha ellen padozott.