  • A négy éve történt bűntény miatt a Fradi is bűnhődik, a FIFA ennél is durvább lett volna
FerencvárosCASStjepan LoncarHNK Rijekaátigazolás

A négy éve történt bűntény miatt a Fradi is bűnhődik, a FIFA ennél is durvább lett volna

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság döntést hozott a magyar bajnok Ferencváros és a horvát Rijeka labdarúgócsapata közötti, Stjepan Loncarral kapcsolatos ügyben. Loncar átigazolási díját egy hekkertámadás miatt az FTC 2021-ben nem megfelelő számlaszámra utalta, és most a HNK Rijeka együttesének a Fradi is köteles kárpótlást fizetni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 15:06
Stjepan Loncar három éven át volt az FTC labdarúgója
Stjepan Loncar három éven át volt az FTC labdarúgója (Fotó: fradi.hu)
A bosnyák válogatott Stjepan Loncar 2021 nyarán igazolt a horvát Rijeka együttesétől az FTC-hez. A magyar bajnoknál három évet töltött el a középpályás, ez idő alatt ötve tétmérkőzésen nyolc gólt és nyolc gólpasszt szerzett – közben a belga Kortrijknek és a kazah Asztanának is kölcsönadta a Ferencváros. Nem sokkal azután, hogy a Fradihoz szerződött, kiderült, hogy a magyar csapat hiába szerette volna elutalni Loncar vételárát a Rijekának, egy kiberbűnözői csoport hekkelése miatt nem a horvátok számlájára, hanem egy hamis e-mailben szerepelt spanyol számlaszámra került az összeg. 

Stjepan Loncar a Rijeka együttesétől átigazolva lett az FTC játékosa 2021-ben
Stjepan Loncar a Rijeka együttesétől átigazolva lett az FTC játékosa 2021-ben. Forrás: Fradi.hu

 

Gondok Stjepan Loncar átigazolási díjával kapcsolatban

A Rijeka ezek után feljelentette az FTC-t a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA), amely úgy döntött, teljes mértékben a magyar bajnoknak kell kárpótolnia a horvát klubot. A magyar bajnok azonban fellebbezett a jelenleg 28 évesen a horvát Istrában futballozó Loncarral kapcsolatos döntés ellen, és a napokban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hozta meg a végső ítéletet az ügyben.

A CAS azt állapította meg, hogy mindkét együttes hibás a kialakult helyzetben. 

A Ferencváros figyelmen kívül hagyott figyelmeztető jeleket (spanyol bankszámlaszámra utalt, és kapott egy hamis e-mail-címmel kapcsolatos riasztást is), míg a Rijeka abban hibázott, hogy nem erősítette meg a fizetést a FIFA rendszerében, és nem hivatalos kommunikációs csatornákat használt. 

 

A CAS döntött: az FTC és a Rijeka is fizethet

A döntés értelmében a veszteséget fele-fele arányban kell állniuk – ezért aztán a Fradinak Loncar átigazolási díja első részletének felét, 498 750 eurót kell átutalnia a horvát csapat számlájára. 

Az Üllői129.hu megjegyezte, hogy az eset nem egyedi, hiszen korábban szintén kiberbűnözők károsították meg a Magyar Vízilabda-szövetséget ilyen módszerrel: akkor a Horvát Vízilabda-szövetséget megszemélyesítve tulajdonítottak el nagyjából ötvenmillió forintnak megfelelő összeget a magyaroktól.

 

