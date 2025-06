„Olvasom, Magyar Péter nekem üzenget az oldalán. Kínos neki, hogy még a belső köre konfliktusairól is szivárogtatnak. Annyira kínos, hogy nem tudja szó nélkül hagyni! De az a helyzet, hogy tegnap a Tisza Pártban valami eltörött” – és ezt Magyar Péter nagyon is jól tudja – írja Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán. Deák arról is írt, hogy tegnap kiderült: egyetlen kompetens embere sincs. Nulla.

„Az lesz csak az igazán nagy pofon, amikor kiderül, hogy a jelöltjei még Kuljánál is gyengébbek.”

Magyar Péter ripacskodása arra elég, hogy a kiábrándult balosokat összeterelje, de a tegnapi, tragikus Kulja-vita után azok, akik kormányzóképes alternatívát keresnek, a Tiszában semmit sem találnak

– húzta alá az elemző.

Deák korábbi posztjában arról is szólt, hogy Kujla és Magyar között meglehetősen feszült a viszony. Ugyanis egy közeli ismerőse a Tisza EP-képviselőivel, köztük Magyar Péterrel és Kulja Andrással utazott Brüsszelbe a Brussels Airlines reggel 6 óra 35 perckor induló járatával. Megállapította: látványosan nem volt jó a hangulat, Magyar Péter és Kulja András úgy ült a gépen, mintha nem is ismernék egymást.

Borítókép: Kujla András (Fotó: MTI/Purger Tamás)