Elindult Szentkirályi Alexandra hírcsatornája + videó

– Elindult a hírcsatornám! Gyere, és és értesülj első kézből mindenről. Exkluzív kulisszatitkok neked, a nap 24 órájában. Iratkozz fel, és küzdjünk együtt az álhírek ellen – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.