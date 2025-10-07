– Elindult a hírcsatornám! Gyere, és és értesülj első kézből mindenről. Exkluzív kulisszatitkok neked, a nap 24 órájában. Iratkozz fel, és küzdjünk együtt az álhírek ellen – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.
Elindult Szentkirályi Alexandra hírcsatornája + videó
Kulisszatitkokat árul el a frakcióvezető.
További Belföld híreink
Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Havran Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A vagyonadó egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva + videó
Új adókat vezetne be a Tisza – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
Már hétszázezer ember megkapta a nemzeti konzultációs ívet
A következő hetekben mindenki megkapja a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét.
Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok
A Tisza a kormánypártokhoz képest továbbra is nyolc százalékpontos lemaradásban van.
Zacher Gábor: Ne örüljön senki…!
Földbe gyökerezett a lába – mondta a toxikológus.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A vagyonadó egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva + videó
Új adókat vezetne be a Tisza – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
Már hétszázezer ember megkapta a nemzeti konzultációs ívet
A következő hetekben mindenki megkapja a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét.
Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok
A Tisza a kormánypártokhoz képest továbbra is nyolc százalékpontos lemaradásban van.
Zacher Gábor: Ne örüljön senki…!
Földbe gyökerezett a lába – mondta a toxikológus.