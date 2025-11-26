Otthon start – újabb ingatlantípusok kerülnek be a kedvezményezett körbe

Nemrég az Ingatlan.com podcastjében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy külterületi ingatlanokra, tanyákra is igényelhető legyen az Otthon start. Az akkor még csak tervként számba vett intézkedés január elsejétől lép életbe, ezt Panyi Miklós a Facebookoldalán jelentette be, és meg is indokolta.

Több tízezerrel nő az Otthon starttal megvehető ingatlanok kínálata jövő év elejétől. Fotó: MW-archív

Az Otthon start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98 százalékát. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3 százalékos hitelt.

Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon start hitelt eddig nem lehetett felvenni.

Vidéki településeken – például Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet.

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak, részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most ezeket az ingatlanokat is bevonja az Otthon start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – derül ki az Ingatlan.com keddi elemzéséből.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az oldal podcast műsorában elmondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

Sok lehetséges ingatlan található Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, így a tervek szerint több tízezerrel nőne az Otthon startos ingatlanok kínálata. Csak Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti.

Meddig lesz elérhető az Otthon start?

Gyakori kérdés, meddig lesz elérhető a fix 3 százalékos hitel, mivel Lengyelországban egy hasonló program futott, ami egy évig sem működött. Panyi Miklós az Ingatlan.com műsorában elmondta, ez egy társadalompolitikai program, olyan fontos pillére a magyar otthontámogatási rendszernek, ami mindig is hiányzott. – A családosokat és a fiatalokat kell a leginkább támogatni, erre a programra egy nagyon stabil pillérként tekintünk ebben a logikában. A csokot 2015-ben indítottuk, és csak 2018-ban nyúltunk hozzá először, és utána is csak erősítettünk, bővítettünk rajta. Arra számítunk, hogy az építőipart is mozgásba hozza, éppen ezért stabil, kiszámítható üzeneteket kell küldenünk az építőipar felé is – tette hozzá.