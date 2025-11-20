A kiköltözési hullámra is reagálhat az Otthon start

Általános jelenségnek tekinthető és nem csak Budapesthez köthető az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor természetes. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd (több a ki-, mint a beköltöző), ugyanis sokan nem találnak maguknak megfizethető, illetve kívánt méretű, minőségű ingatlant – ismertette az alapfelállást Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy az Ingatlan.com podcastjében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy külterületi ingatlanokra, tanyákra is igényelhető legyen az Otthon start. Az ötletet többek között az a Debrecen közelében lévő településen megvalósítandó projekt adta, amiben negyven (akár Otthon starttal is megvehető) lakás megépítése szerepel, ám a kijelölt ingatlan külterületi besorolású, az átminősítés pedig nagyságrendileg további egy évet venne igénybe.

Sokan azért keresnek a külvárosban vagy az agglomerációban lakhatást, mert a jobb lokációkat nem tudják megfizetni, az Otthon start viszont erre is reagálhat. Fotó: MW-archív

Az egyébként jelen lévő kiköltözési hullámmal kapcsolatban (gyakorlatilag erre kapcsolódna a fix 3 százalékos hitel újabb tervezett könnyítése) a szakértő elmondta, Budapesten csökkent a drágulás éves üteme, ez nemrég még húszszázalékos volt éves alapon, ehhez hozzájött az is, hogy 2024 ősze és 2025 tavasza között sokan tértek vissza az ingatlanpiacra befektetői körökből, most viszont az Otthon start megjelenésével bővült az albérletkínálat, a kiadható ingatlanok várható hozama csökkent és a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon is gátat szabott az áraknak. Olyannyira, hogy külső kerületekben panellakásáron lehet új építésű lakást venni. A legújabb ilyen projekt a XV. kerületben zajlik. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint ugyanis Rákospalota különböző részein a panellakások átlagos négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozog. Az ingatlanhirdetési portál kínálatában pedig már láthatók azok az otthon startos lakások is, amiket átlagosan 1,1–1,3 milliós négyzetméteráron hirdettek meg eladásra. A XV. kerületi Novus Liget és Szilas Liget lakóparkokban legalább három-négyezer lakás készülhet el a következő években, amiből több mint ezret már most is értékesítenek.