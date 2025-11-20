Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A kiköltözési hullámra is reagálhat az Otthon start

Újabb vevőkörnek adhat lehetőséget az Otthon start, ráadásul a kínálatba több tízezer ingatlan kerülhet be, a lehetőséget már vizsgálják. Ez egyszerre bővítené a lehetséges igénylők körét és a számukra elérhető választékot is, hiszen lehetnek olyan ingatlanok, amelyeket ezután hirdetnek meg.

M. Orbán András
2025. 11. 20. 12:30
Átalakította a keresletet az Otthon start program Fotó: Székelyhidi Balázs
Általános jelenségnek tekinthető és nem csak Budapesthez köthető az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor természetes. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd (több a ki-, mint a beköltöző), ugyanis sokan nem találnak maguknak megfizethető, illetve kívánt méretű, minőségű ingatlant – ismertette az alapfelállást Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy az Ingatlan.com podcastjében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy külterületi ingatlanokra, tanyákra is igényelhető legyen az Otthon start. Az ötletet többek között az a Debrecen közelében lévő településen megvalósítandó projekt adta, amiben negyven (akár Otthon starttal is megvehető) lakás megépítése szerepel, ám a kijelölt ingatlan külterületi besorolású, az átminősítés pedig nagyságrendileg további egy évet venne igénybe.

otthon start, csok családok otthonteremtési támogatása hitel lakásépítés házépítés építkezés kertváros ingatlan telek eladó telek építési telek családi házas övezet szocpol A KÉPEK FÓT környékén készültek , tehát nem a fõvárosban hanem agglomerációban
Sokan azért keresnek a külvárosban vagy az agglomerációban lakhatást, mert a jobb lokációkat nem tudják megfizetni, az Otthon start viszont erre is reagálhat. Fotó: MW-archív

Az egyébként jelen lévő kiköltözési hullámmal kapcsolatban (gyakorlatilag erre kapcsolódna a fix 3 százalékos hitel újabb tervezett könnyítése) a szakértő elmondta, Budapesten csökkent a drágulás éves üteme, ez nemrég még húszszázalékos volt éves alapon, ehhez hozzájött az is, hogy 2024 ősze és 2025 tavasza között sokan tértek vissza az ingatlanpiacra befektetői körökből, most viszont az Otthon start megjelenésével bővült az albérletkínálat, a kiadható ingatlanok várható hozama csökkent és a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon is gátat szabott az áraknak. Olyannyira, hogy külső kerületekben panellakásáron lehet új építésű lakást venni. A legújabb ilyen projekt a XV. kerületben zajlik. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint ugyanis Rákospalota különböző részein a panellakások átlagos négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozog. Az ingatlanhirdetési portál kínálatában pedig már láthatók azok az otthon startos lakások is, amiket átlagosan 1,1–1,3 milliós négyzetméteráron hirdettek meg eladásra. A XV. kerületi Novus Liget és Szilas Liget lakóparkokban legalább három-négyezer lakás készülhet el a következő években, amiből több mint ezret már most is értékesítenek.

 Az Otthon start egyúttal várhatóan azoknak is lehetőséget teremt, akik kiszorulnak a (nagy)városokból vagy valóban önfenntartóbb életre vágynak.

És bár akadnak olyanok, akik a nagyvárosi létet hátrahagyva az önfenntartó gazdálkodás felé fordulnak, illetve az egészségesebb élet reményében minél több mindent szeretnének maguknak otthon megtermelni, 

ez a tendencia az elsőlakás-vásárlók körében nem tömeges,

mivel a fiatalabb korosztály a nagyváros nyújtotta előnyöket, szolgáltatásokat keresi.

Balogh László felidézte, a fix 3 százalékos hitel eddig a belterületi ingatlanok megvásárlási lehetőségét jelentette, most viszont nem csupán a kereslet, hanem a kínálat is nőhet azzal, ha lakhatásra alkalmas tanyák, zártkertek megvásárlására is lehetőség nyílik. Három vármegyében, Csongrád-Csanádban, Bács-Kiskunban és Szabolcs-Szatmár-Beregben több tízezer ilyen lehetséges ingatlan található, amelyek megvehetők lennének Otthon starttal.

Ez a szakértő szerint nem csupán lehetséges darabszámot jelent, hanem azt is, hogy aki eddig nem tudta eladni ingatlanát, vagy nem árulta, most az is meghirdetheti. Ezzel pedig lehetőséget biztosít a nagyobb élettérre vágyóknak – tette hozzá.

Az Otthon start, mint ismert, nem kötődik gyerekvállaláshoz, kifejezetten az elsőlakás-vásárlókat célozza, ráadásul életkori megkötése sincsen, így túlzás nélkül állítható, hogy további tízezrek vehetik igénybe. Főleg úgy, hogy voltak és várhatók olyan finomhangolások, amelyek további lehetséges igénylők előtt nyitnak utat, illetve a kínálati oldal is bővülhet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

