Orbán Viktor fontos bejelentésre készül a kormány ülése után + videó

A miniszterelnök az ülés végén részletes tájékoztatással jelentkezik.

2025. 11. 26. 13:54
– Kormányülés, jövünk – jelezte közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt róla, hogy rengeteg témát kell majd megbeszélniük az ülésen.

– Ezer témánk van. Lesz itt gazdaságról szó, de kell beszélnünk az orosz–ukrán háború, illetve békeerőfeszítések legutóbbi fejleményeiről, milyen lépéseket tehetünk a béke érdekében. Nagyon széles tárgykört ölel fel a mostani kormányülés – sorolta a kormányfő, és részletesebb tájékoztatást ígért az ülés utánra.

Borítókép: Ülésezik a kormány (Forrás: Facebook)


