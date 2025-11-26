Orbán Viktor fontos bejelentésre készül a kormány ülése után + videó

– Kormányülés, jövünk – jelezte közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt róla, hogy rengeteg témát kell majd megbeszélniük az ülésen.

– Ezer témánk van. Lesz itt gazdaságról szó, de kell beszélnünk az orosz–ukrán háború, illetve békeerőfeszítések legutóbbi fejleményeiről, milyen lépéseket tehetünk a béke érdekében. Nagyon széles tárgykört ölel fel a mostani kormányülés – sorolta a kormányfő, és részletesebb tájékoztatást ígért az ülés utánra.