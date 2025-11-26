KormányinfóGulyás GergelyVitályos Eszter

Maratoni tanácskozás után tartanak csütörtökön Kormányinfót

Több fontos témában tanácskozik szerdai ülésén a kormány, a döntésekről a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter fog beszámolni.

Máté Patrik
2025. 11. 26. 14:47
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Csütörtökön tíz órakor Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Kormányülés
Kormányülés (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök jelentkezett be.

Lesz itt gazdaságról szó, de kell beszélnünk az orosz–ukrán háború, illetve a béke-erőfeszítések legutóbbi fejleményeiről, milyen lépéseket tehetünk a béke érdekében. Nagyon széles tárgykört ölel fel a mostani kormányülés

– számolt be róla a kormányfő.

A Kormányinfón elhangzottakról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.

 

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
