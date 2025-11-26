Maratoni tanácskozás után tartanak csütörtökön Kormányinfót

Csütörtökön tíz órakor Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök jelentkezett be.
Lesz itt gazdaságról szó, de kell beszélnünk az orosz–ukrán háború, illetve a béke-erőfeszítések legutóbbi fejleményeiről, milyen lépéseket tehetünk a béke érdekében. Nagyon széles tárgykört ölel fel a mostani kormányülés
– számolt be róla a kormányfő.
A Kormányinfón elhangzottakról lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni.
Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
