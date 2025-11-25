Ingatlanok tízezrei bukkanhatnak fel a piacon - de honnan és mennyiért?

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – ismertette az Ingatlan.com friss elemzését. Az ingatlanpiac más szegmense is berobbanhat.
Milyen hatással lesz ez az ingatlanpiacra?
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „A Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 122 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván. Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.” Beszélt arról is, hogy a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.
Hol található a legtöbb ilyen ingatlan?
A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:
- Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti.
- Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka.
- Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja.
- Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.
A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentráltnak mondható:
- Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti.
- Pest vármegyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka.
- Békés vármegyében több mint 3000 zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka.
- Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.
Az Ingatlan.com szakértője a helyzetet értékelve elmondta, hogy az első lakásvásárlók részéről nagy igény mutatkozik az Otthon startnak megfelelő ingatlanokra, ugyanis ezek jóval hamarabb vevőre találnak a kínálatban.
