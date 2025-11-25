Ingatlanok tízezrei bukkanhatnak fel a piacon - de honnan és mennyiért?

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – ismertette az Ingatlan.com friss elemzését. Az ingatlanpiac más szegmense is berobbanhat.

Ingatlanpiac: az Otthon start program kiterjedne a zártkerti és külterületi ingatlanokra a tervek szerint (Fotó: Teknős Miklós)

Milyen hatással lesz ez az ingatlanpiacra?

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „A Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 122 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván. Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.” Beszélt arról is, hogy a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

Hol található a legtöbb ilyen ingatlan?

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti.

külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti. Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka.

ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka. Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja.

ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja. Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentráltnak mondható:

Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti.

zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti. Pest vármegyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka.

ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka. Békés vármegyében több mint 3000 zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka.

Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.

Az Ingatlan.com szakértője a helyzetet értékelve elmondta, hogy az első lakásvásárlók részéről nagy igény mutatkozik az Otthon startnak megfelelő ingatlanokra, ugyanis ezek jóval hamarabb vevőre találnak a kínálatban.