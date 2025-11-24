Támogatási programjaihoz minden szükséges forrást biztosítani tud a kormány

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. Így a kormány képes minden szükséges forrást előteremteni a családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének október végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Egyebek mellett a családok támogatási programjai is megvalósíthatóak

(Fotó: Shutterstock)

Fiskális fegyelem mellett megvalósíthatóak a támogatási programok

A minisztérium közleménye szerint így lehetséges

a fix 3 százalékos Otthon Start Program,

a fix 3 százalékos kkv hitel,

a családi adókedvezmény megduplázása,

a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége,

a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa

vagy a Demján Sándor Program finanszírozásához szükséges források biztosítása.

Kiemelték,

a kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg, az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia és nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá.

Mindezzel összhangban, októberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett – közölte a tárca.

Ezek a jelentés részletei

A jelentés szerint október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 72,6 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak.

A jelentés hangsúlyozza:

az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra október végéig 3785,6 milliárd forintot fizettek ki, ami 587,1 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – jegyezte meg az NGM.