Menczer Tamás: A Tisza előválasztása egy baloldali színjáték + videó

Manfred Webernek Magyar Péter a bábfigurája, ő pedig helyi bábfigurákkal bábozza el az előválasztást – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, „ez egy hazug, kétszínű ember gyenge előadása.”

2025. 11. 25. 14:43
A Tisza előválasztása ugyanaz a baloldali színjáték, mint amit Márki-Zay Péternél már láttunk – emlékeztetet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: a tiszások elbábozzák, hogy a szavazók döntenek, de a végeredmény már régen megvan. Szerinte minden választókörzetben tudják a helyiek, hogy kit akar indítani a Tisza. 

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)
– Én is tudom, hogy az én körzetemben Bujdosó Andreát indítanák, az egész egy baloldali színjáték, egy kamu. Pontosan ugyanolyan kamu, mint a spontán süteménykészítés és a gereblyézés vasalt ingben. Manfred Webernek Magyar Péter a bábfigurája, Magyar Péter pedig helyi bábfigurákkal bábozza el az előválasztást  – hangsúlyozta Menczer, majd hozzátette: ez egy hazug, kétszínű ember gyenge előadása. 

A végeredmény pedig ismert, 1300 milliárdos megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, a családi adókedvezmények eltörlése és 18 ezer forintos adó a kutyák és a macskák után. Megint lebuktak. Négy és fél hónap múlva elzavarjuk őket

– zárta videóüzenetét a politikus.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


