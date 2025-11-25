Menczer Tamás: A Tisza előválasztása egy baloldali színjáték + videó

A Tisza előválasztása ugyanaz a baloldali színjáték, mint amit Márki-Zay Péternél már láttunk – emlékeztetet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: a tiszások elbábozzák, hogy a szavazók döntenek, de a végeredmény már régen megvan. Szerinte minden választókörzetben tudják a helyiek, hogy kit akar indítani a Tisza.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

– Én is tudom, hogy az én körzetemben Bujdosó Andreát indítanák, az egész egy baloldali színjáték, egy kamu. Pontosan ugyanolyan kamu, mint a spontán süteménykészítés és a gereblyézés vasalt ingben. Manfred Webernek Magyar Péter a bábfigurája, Magyar Péter pedig helyi bábfigurákkal bábozza el az előválasztást – hangsúlyozta Menczer, majd hozzátette: ez egy hazug, kétszínű ember gyenge előadása.

A végeredmény pedig ismert, 1300 milliárdos megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, a családi adókedvezmények eltörlése és 18 ezer forintos adó a kutyák és a macskák után. Megint lebuktak. Négy és fél hónap múlva elzavarjuk őket

– zárta videóüzenetét a politikus.