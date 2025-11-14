Megszólaltak a nyugdíjasok, pont jókor jött a kormány segítsége

A nyugdíjasok túlnyomó többsége örül a 14. havi nyugdíjnak, ráadásul a kifizetés időzítése is jó: téli hónapokban, fűtési szezonban nagy segítség ez az időseknek – jelentette ki lapunknak adott itnerjújában Krusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának egy tagja. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt , Orbán Viktor csütörtök reggel bejelentette: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. – Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek! – hangsúlyozta.

Orbán Viktor csütörtökön jelentette be, jön a 14. havi nyugdíj (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – a szintén tegnap tartott – Kormányinfón az intézkedéshez hozzátette, jövő év februárjában a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj mellett kapják meg a 14. havi nyugdíj első negyedét, ami azt jelenti, hogy a havi nyugdíj 125 százalékát kapják kézhez.

A már korábban bejelentett nyugdíjkiegészítés pedig átlagosan 51 ezer forintot jelent, vagyis novemberben 47, decemberben négyezer forintot.

Krusovszky Imréné hangsúlyozta: a nyugdíjasok nagyon becsülik, hogy hiába a korábbi évekhez képest nehéz gazdasági helyzet, gondol rájuk is kormány. A kifizetés módja kapcsán felidézte, annak idején először a 13. havi nyugdíjból is csak egy heti összeget kapták meg, viszont két év múlva már folyamatosan kapták a teljes egyhavi összeget.

A kormány kiáll a nyugdíjasok mellett

– Bízunk benne, hogy a 14. havi nyugdíjat, amikor a gazdasági helyzet majd normalizálódik, ugyanígy fogjuk majd megkapni – tette hozzá. Krusovszky Imréné nagy segítségként említette még a nyugdíjkiegészítést és az árréscsökkentést is. Ezen intézkedés hatékonyságát jól szemlélteti, hogy márciusi bevezetésekor csaknem harminc élelmiszer-kategóriában mintegy ezer élelmiszer került az intézkedés hatálya alá, amivel

836 élelmiszer ára 19,6 százalékkal mérséklődött, 276 élelmiszernek az ára legalább harminc százalékkal, vagy annál nagyobb mértékben csökkent.

Érdemes felidézni, a nyugdíjak összege 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. A kormány ugyanis az inflációnak megfelelően folyamatosan emelte a járandóságot, és több lépcsőben visszavezette a 13. havi nyugdíjat is.