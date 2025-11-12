Zsigó Róbertátlagnyugdíjnovemberi

Nyugdíjkiegészítés: a novemberben érkező összeg egy átlagnyugdíj esetén plusz 47 200 forintot jelent

A kormány a pénzügyi biztonság megteremtése mellett a nemzetközi nyomásgyakorlással szemben is garantálja a nyugdíjasok helyzetének stabilitását. Ennek jegyében a novemberi ellátmánnyal együtt, egy összegben érkezik a visszamenőleges nyugdíjkiegészítés, a kabinet emellett a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is döntött, miközben a sikeres washingtoni tárgyalásoknak köszönhetően a rezsicsökkentés megőrzése is biztosított.

A kormány idén is tartja magát az inflációkövető nyugdíjemelés elvéhez, amelynek értelmében a novemberi ellátmánnyal együtt a visszamenőleges hatályú kiegészítés is megérkezik az idősekhez – közölte Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a januárig visszamenőlegesen járó összeget egyszerre folyósítják, 

ami egy átlagnyugdíj esetében 47 200 forintos többletet jelent.

Az államtitkár kiemelte, hogy a mostani kifizetés egy több lépcsőből álló juttatási csomag első eleme. A következő hónapok ugyanis további gyarapodást hoznak a nyugdíjasoknak: decemberben már az emelt összegű ellátmány érkezik, amelyet 2026 januárjában egy újabb, 3,6 százalékos emelés követ, februárban pedig a 13. havi nyugdíj kifizetése válik esedékessé. A kormány emellett a 14. havi nyugdíj több lépcsőben történő bevezetéséről is döntést hozott.

Az anyagi juttatások biztosítása mellett a kormány a külső gazdasági fenyegetések elhárítását tekinti a nyugdíjasok megélhetésének másik alappillérének. Zsigó Róbert rámutatott: a rezsicsökkentést nem csupán a brüsszeli nyomásgyakorlástól, de az orosz földgázra kivetett amerikai szankcióktól is meg kellett védeni. Ez a diplomáciai áttörés Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök sikeres csúcstalálkozóján valósult meg, ahol Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai korlátozások alól. Az államtitkár értékelése szerint ez a megállapodás garantálja, hogy az időseknek továbbra is Európa legalacsonyabb földgázára maradhasson érvényben. Hozzátette: 

Amennyiben a miniszterelnök nem járt volna sikerrel Washingtonban, a gáz ára akár a háromszorosára is emelkedhetett volna már karácsonyra.

A külső veszélyek azonban továbbra is fennállnak. Brüsszel a háború finanszírozását helyezi előtérbe, ami újabb adóemelésekkel és megszorításokkal fenyegetheti a tagállamokat. Az államtitkár a kormányzati politika alternatívájaként említette a Tisza Párt elképzeléseit, amelyek  a rezsicsökkentés eltörlését és egy húszszázalékos nyugdíjadó bevezetését jelentenék.

Zsigó Róbert leszögezte: 

Amíg nemzeti kormány van, a nyugdíjasok biztosak lehetnek abban, hogy a kormány megvédi a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést, és elkötelezett marad Magyarország békéjének megőrzése mellett.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

