A brüsszeli botrányhős magával rántja Von der Leyent is?

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Brüsszelben óriási intézményi válság körvonalazódik: az Európai Ügyészség őrizetbe vette Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét és Stefano Sanninót, a bizottság magas rangú diplomatáját egy hatalmas diplomáciai akadémiapályázat körüli, korrupciógyanús ügyben. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot.

A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését. A háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen székébe kerülhet az ügy.

A hatóságok az EU Diplomáciai Akadémiájához köthető esetleges visszaéléseket vizsgálják. A program 2022-es indulása óta Mogherini irányítása alatt működött. Már a kinevezését is viták övezték, mivel Mogherini akadémiai tapasztalatok híján, kapcsolódó végzettség nélkül kapta meg a rektori posztot.