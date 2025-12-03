Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Federica MogheriniBrüsszelVon der Leyenbruggeibotrányhőselitiskola

A brüsszeli botrányhős magával rántja Von der Leyent is?

A belga rendőrség házkutatást tartott Federica Mogherininél és a College of Europe bruggei campusn egy uniós pénzekkel kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügy máris megingatta a brüsszeli vezetésbe vetett bizalmat, és politikai következményei akár Ursula von der Leyent is elérhetik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 9:20
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini Forrás: AFP
Federica Mogherini, aki egykor az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjeként járta a világot, az utóbbi években a bruggei College of Europe rektoraként próbált távol maradni a brüsszeli politikai csatározásoktól. Az „elefántcsonttorony” békéje azonban hirtelen szertefoszlott: a belga rendőrség kedden megjelent a bruggei campuson, valamint Mogherini otthonában, és razziát tartott egy uniós pénzekkel kapcsolatos bűnügyi nyomozás keretében – írja az Euractive.

A legújabb brüsszeli botrányhős: Federica Mogherini
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Brüsszelben óriási intézményi válság körvonalazódik: az Európai Ügyészség őrizetbe vette Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét és Stefano Sanninót, a bizottság magas rangú diplomatáját egy hatalmas diplomáciai akadémiapályázat körüli, korrupciógyanús ügyben. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot. 

A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését. A háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen székébe kerülhet az ügy.

A hatóságok az EU Diplomáciai Akadémiájához köthető esetleges visszaéléseket vizsgálják. A program 2022-es indulása óta Mogherini irányítása alatt működött. Már a kinevezését is viták övezték, mivel Mogherini akadémiai tapasztalatok híján, kapcsolódó végzettség nélkül kapta meg a rektori posztot. 

A keddi rendőrségi akció alapjaiban rázta meg az uniós elitiskola hírnevét. 

A vezetőség mindössze annyit üzent: az intézmény működése zavartalanul folytatódik. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)

