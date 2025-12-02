Rendkívüli

Poszt-trauma

A németek mindent megérdemelnek

Szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.

migránskarácsonyi vásárfenyegetés 2025. 12. 02. 9:45
Fotó: SOEREN STACHE
0

Mindent is...

Mindenekelőtt olvassák el figyelmesen az alábbi cikkünket – ne hagyjanak ki egyetlen betűt sem:

„Gyorsan szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit

A fenyegetés, a testi sértés kísérlete és a fegyvertörvényben előírt késviselési tilalom megsértése rendezvényeken nem volt elegendő ahhoz, hogy a német rendőrség fogva tartsa a weimari karácsonyi vásárban késsel hadonászó és dulakodó férfit.

Nem tartott sokáig annak a 29 éves marokkói férfinak az őrizetbe vétele, aki vasárnap a németországi Weimarban a karácsonyi vásár helyszínén kést rántott és fenyegette a körülötte lévőket. 

A rendőrség ügyeletes vezetője a német DPA hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy már szabadlábra helyezték a támadót. 

Christian Hackbart elmondta, a férfi ellen felhozott vádak – fenyegetés, testi sértés kísérlete és a fegyvertörvényben előírt késviselési tilalom megsértése rendezvényeken – nem adtak elegendő alapot a fogva tartáshoz – olvasható a Welt cikkében. Hackbart hozzáfűzte: a férfi, akit a rendőrség erőszakra való hajlamáról ismer, erősen ittas volt, és egyelőre nem tudták kihallgatni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Bild tudósítása szerint az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. A már említett marokkói férfi agresszíven viselkedett a vásáron sétálókkal, majd amikor egyikük rászólt, hirtelen késsel fenyegetőzött. A karácsonyi vásár több látogatója is észrevette a történteket, és közbeavatkozott, majd riasztották a rendőrséget. A rendőri intézkedések során a 29 éves férfit lefogták és őrizetbe vették. Eközben a gyanúsított és három másik személy paprikaspray használata miatt könnyű sérüléseket szenvedett – közölte a rendőrség. A marokkói férfi hevesen ellenállt, ezért le kellett fogni. A rendőrségi intézkedés idejére a környező utcákat lezárták.

A hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be egész Németországban, mert fennáll a veszély, hogy idén is terrortámadás éri valamelyik karácsonyi vásárt.”

Köszönöm, hogy elolvasták – és akkor emeljük ki a lényeget:

 „A rendőrség ügyeletes vezetője a német DPA hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy már szabadlábra helyezték a támadót. 

Christian Hackbart elmondta, a férfi ellen felhozott vádak – fenyegetés, testi sértés kísérlete és a fegyvertörvényben előírt késviselési tilalom megsértése rendezvényeken – nem adtak elegendő alapot a fogva tartáshoz – olvasható a Welt cikkében. Hackbart hozzáfűzte: a férfi, akit a rendőrség erőszakra való hajlamáról ismer, erősen ittas volt, és egyelőre nem tudták kihallgatni.”

 Világos beszéd.

Nekünk azért lenne néhány kérdésünk ehhez a Christian Hackbart nevű „rendőrhöz”, ehhez az agymosott, kretén „némethez”:

– Mi adott volna elegendő alapot az arab fogva tartásához?

– Mi fog történni, ha „az erőszakra való hajlamáról ismert” arab baromállat legközelebb elköveti ugyanezt, vagy ne adj’ Isten meg is öl valakit?

– Az elég alap lesz a fogva tartásához?

– És ha ez megtörténik, akkor vajon le fog mondani Christian Hackbart „rendőr”, továbbá az egész idióta illetékes rendőrőrs és rendőri vezetőség, együtt az idióta német országvezetőkkel?

– Vagy esetleg ugyanez a Christian Hackbart fog majd sajtótájékoztatót tartani az arab állat fogva tartásáról?

– Amúgy, ha ez az arab barom „erőszakra való hajlamáról” volt ismert a rendőrség előtt, miért nem lett eltakarítva az országból?

– Ha egy AfD-s aktivista rántott volna kést a karácsonyi vásáron és fenyegetőzött volna, az elég alap lett volna az illető fogva tartásához?

Ezek volnának a kérdéseink.

Az utolsót amúgy meg tudom válaszolni: igen, ha egy német, ráadásul AfD-s tette volna ugyanezt, az elég alap lenne a fogva tartásához. Bőven elég...

Mindent megérdemelnek a németek.

Mindent is.

Egészen addig, ameddig eltűrik ezt az egészet. Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok és az ezeket rájuk szabadító gazember, haza- és nemzetáruló politikusaik.

