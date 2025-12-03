Újságírókat fenyegetnek az Izrael-ellenes migránsok, egy zsinagógát is megrongáltak + videó

Elszabadult az újságírók elleni erőszak Olaszországban. Pénteken Izrael-ellenes tüntetők feldúlták a torinói La Stampa szerkesztőségét: terroristáknak és a népirtók cinkosainak nevezték az újság munkatársait, majd bosszúval fenyegették meg őket. A szerkesztőség falait vörös és fekete festékkel fújták össze, és több fontos iratot is megsemmisítettek.

Tüntetők vonulnak egy Izrael-ellenes demonstráción az olaszországi Torinóban 2025. szeptember 22-én. Fotó: AFP

Az akcióban mintegy ötvenen vettek részt; céljuk egyértelműen a szabad sajtó működésének akadályozása volt. A megtámadott szerkesztőség vezetője azt kérte, hogy az elkövetőket példás szigorral büntessék meg, hiszen – mint fogalmazott – a demokrácia és a sajtószabadság elleni támadás történt.

A szélsőbaloldali csoportok azonban a közösségi médiában ünnepelték az akciót, és azt ígérték, hogy folytatják a megfélemlítéseket. A La Stampa szerkesztőségének üzenték: aggodalmaik jogosak, mert már készül a következő támadás. A Torinói Autonóm Egyetem Kollektívája Facebook-oldalon dicsérte a szerkesztőség elleni rajtaütést, mondván: több ezer fiatal jogosan vonult utcára, hogy tiltakozzon a kormány és a sajtó ellen, akik szerintük felelősek a palesztinok elleni népirtásért.

Islamists and anti-fascists attacked editorial offices of an Italian newspaper, La Stampa, threatening journalists. This newspaper has always attacked conservatives, including us, simply because we held different views. Today they discovered where the real violence lies and who… pic.twitter.com/9mrCqepA6g — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 30, 2025

A feszültség nem korlátozódik Torinóra. Az elmúlt hetekben több olasz városban gyűltek össze Izrael-ellenes tüntetők a RAI köztelevízió szerkesztőségei előtt is. Olyan iszlám vezetők szabadon engedését követelték, akiket a hatóságok a terrorszervezetekkel való együttműködés miatt nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek, és a kitoloncolásukat rendelték el.