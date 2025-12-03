Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

La StampaIzraelsajtómigráns

Újságírókat fenyegetnek az Izrael-ellenes migránsok, egy zsinagógát is megrongáltak + videó

Olaszországban egyre nyíltabban támadják a demokrácia és a szólásszabadság alapelveit azok a migránscsoportok, amelyek a sajtó beszámolói szerint halálos fenyegetésekkel próbálják elhallgattatni azokat az újságírókat, akik a muzulmán közösségek és terrorszervezetek közötti kapcsolatokra világítanak rá.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 03. 8:25
Pénteken Izrael-ellenes tüntetők feldúlták a torinói La Stampa szerkesztőségét Fotó: MAURIZIO BOSIO Forrás: AFP
Elszabadult az újságírók elleni erőszak Olaszországban. Pénteken Izrael-ellenes tüntetők feldúlták a torinói La Stampa szerkesztőségét: terroristáknak és a népirtók cinkosainak nevezték az újság munkatársait, majd bosszúval fenyegették meg őket. A szerkesztőség falait vörös és fekete festékkel fújták össze, és több fontos iratot is megsemmisítettek. 

Tüntetők vonulnak egy Izrael-ellenes demonstráción az olaszországi Torinóban
Tüntetők vonulnak egy Izrael-ellenes demonstráción az olaszországi Torinóban 2025. szeptember 22-én. Fotó: AFP

Az akcióban mintegy ötvenen vettek részt; céljuk egyértelműen a szabad sajtó működésének akadályozása volt. A megtámadott szerkesztőség vezetője azt kérte, hogy az elkövetőket példás szigorral büntessék meg, hiszen – mint fogalmazott – a demokrácia és a sajtószabadság elleni támadás történt.

A szélsőbaloldali csoportok azonban a közösségi médiában ünnepelték az akciót, és azt ígérték, hogy folytatják a megfélemlítéseket. A La Stampa szerkesztőségének üzenték: aggodalmaik jogosak, mert már készül a következő támadás. A Torinói Autonóm Egyetem Kollektívája Facebook-oldalon dicsérte a szerkesztőség elleni rajtaütést, mondván: több ezer fiatal jogosan vonult utcára, hogy tiltakozzon a kormány és a sajtó ellen, akik szerintük felelősek a palesztinok elleni népirtásért.

A feszültség nem korlátozódik Torinóra. Az elmúlt hetekben több olasz városban gyűltek össze Izrael-ellenes tüntetők a RAI köztelevízió szerkesztőségei előtt is. Olyan iszlám vezetők szabadon engedését követelték, akiket a hatóságok a terrorszervezetekkel való együttműködés miatt nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek, és a kitoloncolásukat rendelték el.

Az utóbbi időben az IL Tempo napilap főszerkesztője és több újságírója is halálos fenyegetéseket kapott, amiért olyan tényfeltáró írásokat közöltek, amelyek szerint például a milánói aktivista, Mohamad Hannuon kapcsolatban állt terrorszervezetekkel, sőt Olaszországban adományokat is gyűjtött nekik.

Nemcsak Olaszországon belül éri támadás a sajtó munkatársait: nemrég Franciaországban ejtettek foglyul muzulmán férfiak egy olasz újságírót egy iszlám húsboltban. A nő éppen egy dokumentumfilmhez forgatott anyagot arról, miként változtatják meg a migrációs hátterű lakosok egy olyan település életét, ahol a lakosság fele muszlim.

Közben Rómában is tovább nő a feszültség. A sajtó beszámolói szerint Izrael-ellenes tüntetők megrongálták egy római zsinagóga falát: a Monteverde negyedben található imaház homlokzatára „Szabad Palesztinát!” és „Monteverde antifasiszta, cionistaellenes negyed” feliratokat fújtak. A vandalizmus az emléktáblát sem kímélte, amelyet Michael Stefano Gaj Taché, a mindössze kétéves kisfiú emlékére állítottak, akit 1982-ben palesztin terroristák gyilkoltak meg a római főtemplom elleni merényletben.

A térfigyelő kamerák két kapucnis tettest rögzítettek, akik az éj leple alatt rongálták meg a zsinagógát. Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök szolidaritását fejezte ki Victor Fadlunnak, a római zsidó közösség elnökének.

 

Borítókép: Pénteken Izrael-ellenes tüntetők feldúlták a torinói La Stampa szerkesztőségét (Fotó: AFP)

