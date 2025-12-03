Újságírókat fenyegetnek az Izrael-ellenes migránsok, egy zsinagógát is megrongáltak + videó

Elszabadult az újságírók elleni erőszak Olaszországban. Pénteken Izrael-ellenes tüntetők feldúlták a torinói La Stampa szerkesztőségét: terroristáknak és a népirtók cinkosainak nevezték az újság munkatársait, majd bosszúval fenyegették meg őket. A szerkesztőség falait vörös és fekete festékkel fújták össze, és több fontos iratot is megsemmisítettek.
Az akcióban mintegy ötvenen vettek részt; céljuk egyértelműen a szabad sajtó működésének akadályozása volt. A megtámadott szerkesztőség vezetője azt kérte, hogy az elkövetőket példás szigorral büntessék meg, hiszen – mint fogalmazott – a demokrácia és a sajtószabadság elleni támadás történt.
A szélsőbaloldali csoportok azonban a közösségi médiában ünnepelték az akciót, és azt ígérték, hogy folytatják a megfélemlítéseket. A La Stampa szerkesztőségének üzenték: aggodalmaik jogosak, mert már készül a következő támadás. A Torinói Autonóm Egyetem Kollektívája Facebook-oldalon dicsérte a szerkesztőség elleni rajtaütést, mondván: több ezer fiatal jogosan vonult utcára, hogy tiltakozzon a kormány és a sajtó ellen, akik szerintük felelősek a palesztinok elleni népirtásért.
A feszültség nem korlátozódik Torinóra. Az elmúlt hetekben több olasz városban gyűltek össze Izrael-ellenes tüntetők a RAI köztelevízió szerkesztőségei előtt is. Olyan iszlám vezetők szabadon engedését követelték, akiket a hatóságok a terrorszervezetekkel való együttműködés miatt nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek, és a kitoloncolásukat rendelték el.
