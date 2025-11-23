Nagy-BritanniademonstrációLondonIzraelpalesztinpárti megmozdulástüntetésaktivista

Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói + videó

Londonban legalább kilencven embert tartóztattak le azon a demonstráción, amelyet a júliusban betiltott „Palestine Action” csoport támogatói szerveztek. Az aktivisták a csoport betiltása elleni tiltakozásul gyűltek össze a főváros Tavistock terén, és követelték a tilalom feloldását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 1:01
Ismét tüntetett az Izrael-ellenes szervezet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A demonstrálók üres kartonokra és transzparensekre írták fel üzeneteiket, például: „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Action-t”, majd ülősztrájkba kezdtek, szándékosan provokálva a rendőri intézkedést. A londoni rendőrség több tucat résztvevőt őrizetbe vett, miközben egyes tüntetők nem voltak hajlandók válaszolni a kérdésekre vagy elhagyni a helyszínt. A londoni rendőrség egyelőre nem közölt pontos adatot arról, hogy megsérült-e valaki – írja az Anadolu hírügynökség.

Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói
Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói Fotó: AFP

A „Palestine Action” az Egyesült Királyságban az Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatok elleni akcióiról ismert. 

A csoport júniusban került a figyelem középpontjába, amikor a Brize Norton légibázison aktivistái vezetékeket vágtak el, vörös festékkel fújták le a katonai repülőgépek motorjait, és palesztin zászlót helyeztek el. 

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett. A Palestine Action az akciót azzal indokolta, ezek a gépek fegyvereket szállítottak a Gázában folyó harcokhoz, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált. 

Az akkori belügyminiszter, Yvette Cooper ezt követően kezdeményezte a csoport betiltását, amelyet júliusban véglegesítettek.

Nagyszabású tüntetések Londonban

A betiltás ellenére a csoport támogatói, a Defend Our Juries nevű szervezet irányításával, folytatják a demonstrációkat, és a júliusi betiltás óta több ezer ember vett részt az akcióikon. 

A mostani londoni megmozdulás a legnagyobb tömeges tüntetés a sorozatban.

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe. A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban – a legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe. A Palestine Actiont betiltó kormányhatározat ellen a szervezet jogi képviselői fellebbezést nyújtottak be.

Borítókép: Demonstrálók a helyszínen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu