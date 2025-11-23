Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói + videó

A demonstrálók üres kartonokra és transzparensekre írták fel üzeneteiket, például: „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Action-t”, majd ülősztrájkba kezdtek, szándékosan provokálva a rendőri intézkedést. A londoni rendőrség több tucat résztvevőt őrizetbe vett, miközben egyes tüntetők nem voltak hajlandók válaszolni a kérdésekre vagy elhagyni a helyszínt. A londoni rendőrség egyelőre nem közölt pontos adatot arról, hogy megsérült-e valaki – írja az Anadolu hírügynökség.

Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói Fotó: AFP

A „Palestine Action” az Egyesült Királyságban az Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatok elleni akcióiról ismert.