Londonban tüntettek az Izrael-ellenes szervezet támogatói + videó

A demonstrálók üres kartonokra és transzparensekre írták fel üzeneteiket, például: „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Action-t”, majd ülősztrájkba kezdtek, szándékosan provokálva a rendőri intézkedést. A londoni rendőrség több tucat résztvevőt őrizetbe vett, miközben egyes tüntetők nem voltak hajlandók válaszolni a kérdésekre vagy elhagyni a helyszínt. A londoni rendőrség egyelőre nem közölt pontos adatot arról, hogy megsérült-e valaki – írja az Anadolu hírügynökség.
A „Palestine Action” az Egyesült Királyságban az Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatok elleni akcióiról ismert.
A csoport júniusban került a figyelem középpontjába, amikor a Brize Norton légibázison aktivistái vezetékeket vágtak el, vörös festékkel fújták le a katonai repülőgépek motorjait, és palesztin zászlót helyeztek el.
