Orbán Viktor Kötcsén: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

Ismét tüntetett az Izrael-ellenes szervezet, több száz embert tartóztattak le

A Scotland Yard vasárnapi összesítése szerint csaknem kilencszáz embert vettek őrizetbe a brit kormány által nyáron betiltott Palestine Action Izrael-ellenes szervezet mellett tartott, előző napi londoni tüntetésen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 17:06
Izrael-ellenes tüntetést tartottak Londonban Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ Forrás: NurPhoto
A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe. 

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 06, 2025: Police officers arrest a protester during a mass demonstration in Parliament Square against the ban on Palestine Action in London, United Kingdom on September 06, 2025. The demonstrators risk arrest for expressing support for Palestine Action which has been proscribed as a terrorist organisation in July after activists broke into RAF base and damaged two military aircraft. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
A Palestine Action aktivistáit vették őrizetbe a rendőrök Londonban Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto

A Palestine Actionnel együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján.

Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport. A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. 

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett. A Palestine Action az akciót azzal indokolta, ezek a gépek fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált. Szombaton a tiltás ellenére több ezren tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont” feliratú táblákat a magasba tartva. A Scotland Yard első, szombat esti beszámolója szerint a demonstráció 150 résztvevőjét vették őrizetbe. 

A vasárnap közzétett második, részletesebb ismertetés úgy fogalmazott, hogy az őrizetbe vett tüntetők száma meghaladja a 425-öt. 

A vasárnap délután kiadott harmadik, teljes körű rendőrségi tájékoztatásban már az szerepel, hogy 890 embert vettek őrizetbe az előző napi tüntetésen. A Scotland Yard vasárnapi közleménye betiltott terrorszervezetnek nevezi a Palestine Actiont, és hangsúlyozta: az ilyen szervezetek támogatása a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján bűncselekmény. A vasárnapi rendőrségi összesítés szerint a tüntetés résztvevői közül 857-et e törvény megsértése miatt, másokat egyéb kihágások, elsősorban a rendőrökkel szembeni erőszakcselekmények gyanújával vettek őrizetbe.

A terrorellenes törvény alapján őrizetbe vett 857 tüntető ügyében a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnoksága végzi a vizsgálatot.

 

A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban. A legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe. A Palestine Actiont betiltó kormányhatározat ellen a szervezet jogi képviselői fellebbezést nyújtottak be. Ennek elbírálása novemberre várható, bár a brit kormány a minap ellenkeresetet terjesztett be a fellebbezést engedélyező bírósági döntés semmissé tételéért – írta az MTI.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetést tartottak Londonban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

