Ismét tüntetett az Izrael-ellenes szervezet, több száz embert tartóztattak le

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe.

A Palestine Action aktivistáit vették őrizetbe a rendőrök Londonban Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto

A Palestine Actionnel együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján.

Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport. A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett. A Palestine Action az akciót azzal indokolta, ezek a gépek fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált. Szombaton a tiltás ellenére több ezren tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont” feliratú táblákat a magasba tartva. A Scotland Yard első, szombat esti beszámolója szerint a demonstráció 150 résztvevőjét vették őrizetbe.