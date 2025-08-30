A Jewish Artists for Palestine (Zsidó Művészek Palesztináért) csoport péntek este több mint tíz percre megakasztotta az előadást: tagjaik a Royal Albert Hall felső emeletéről kiabáltak, és azt hangoztatták, hogy a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar (MSO) elhallgattatta a művészeket és a tiltakozást is. A Jews for Justice for Palestinians (JJP) egy brit székhelyű zsidó aktivista csoport, amely saját magát a palesztin nép emberi és polgári jogainak, valamint gazdasági és politikai szabadságának védelmezőjeként definiálja.
Izrael-ellenes tüntetők miatt kellett félbeszakítani egy koncertet Londonban
Izrael-ellenes tüntetők félbeszakították a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar koncertjét Londonban, azzal vádolva a szervezet vezetését, hogy elhallgattatja azokat a művészeket, akik bírálták Izrael gázai fellépését.
A közösségi médiában közzétett felvételeken látszik, hogy a tüntetők a Jewish Artists for Palestine feliratú táblát, valamint egy másikat is felemeltek, amelyen ez állt: „Bűnrészesek a népirtásban”.
– Az MSO-nak vér tapad a kezéhez – kiáltotta az egyik tüntető a fellépés megszakítása közben. Az is elhangzott: 0150 Elhallgattatták Jayson Gillhamet!
A szervezet a közleményében kijelentette:
Elutasítjuk a cionista finanszírozást, a cenzúrát és a bűnrészességet kulturális intézményeinkben.
Gillham, az elismert zongoraművész pert indított az MSO ellen egy lemondott melbourne-i koncert miatt, amelyen 2024. augusztus 15-én lépett volna fel. Állítása szerint az előadást azért törölték, hogy elhallgattassák a gázai válsággal kapcsolatos véleménye miatt – írja a The Guardian.
Röviddel a lemondás bejelentése előtt Gillham egy korábbi koncerten eljátszotta a Witness című rövid darabot, amelyet az ausztrál multimédiás művész, Connor D’Netto komponált, és amelyet a gázai konfliktusban életüket vesztett újságíróknak ajánlott.
A mű előadása előtt a zongorista a közönségnek elmondta: több mint száz palesztin újságírót öltek meg, és hangsúlyozta, hogy az újságírók elleni támadások a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek számítanak.
A bíróság engedélyezte Gillham diszkriminációs keresetének tárgyalását, miután a melbourne-i zenekar lemondta a koncertjét.
Az MSO egy e-mailben értesítette támogatóit, hogy Gillham augusztus 15-én nem lép fel, mert egy sor bevezető megjegyzést tett a zenekar jóváhagyása nélkül. „Az MSO nem tűri, hogy színpadát a személyes véleménynyilvánítás platformjaként használják” – írták, hozzátéve, hogy a zongorista megjegyzései szorongást keltettek.
Későbbi közleményében a zenekar tagadta, hogy Gillhamet a politikai nézetei miatt érte volna hátrányos megkülönböztetés.
Azt hangsúlyozták: a menedzsment döntése nem a szólásszabadságról szólt, hanem az előadó színpadi megjegyzéseire adott reakció volt.
Az MSO vezetése ugyanakkor elismerte, hogy hibát követett el a koncert lemondásával, és jelezte: konstruktív párbeszédet folytatnak a művésszel és menedzsmentjével, és igyekeznek új időpontot találni a fellépésre.
Időközben a szövetségi bíróság elrendelte Gillham ügyének tárgyalását, amely december 1-jén kezdődik.
Borítókép: A Melbourne-i Szimfonikus Zenekar koncertje Londonban (Forrás: X)
