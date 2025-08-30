Izrael-ellenes tüntetők miatt kellett félbeszakítani egy koncertet Londonban

A közösségi médiában közzétett felvételeken látszik, hogy a tüntetők a Jewish Artists for Palestine feliratú táblát, valamint egy másikat is felemeltek, amelyen ez állt: „Bűnrészesek a népirtásban”.

– Az MSO-nak vér tapad a kezéhez – kiáltotta az egyik tüntető a fellépés megszakítása közben. Az is elhangzott: 0150 Elhallgattatták Jayson Gillhamet!

A szervezet a közleményében kijelentette:

Elutasítjuk a cionista finanszírozást, a cenzúrát és a bűnrészességet kulturális intézményeinkben.