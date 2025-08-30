Melbourne-i Szimfonikus ZenekarLondonkoncerttüntetés

Izrael-ellenes tüntetők miatt kellett félbeszakítani egy koncertet Londonban

Izrael-ellenes tüntetők félbeszakították a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar koncertjét Londonban, azzal vádolva a szervezet vezetését, hogy elhallgattatja azokat a művészeket, akik bírálták Izrael gázai fellépését.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 13:48
Izrael-ellenes tüntetők csaptak botrányt Londonban Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Jewish Artists for Palestine (Zsidó Művészek Palesztináért) csoport péntek este több mint tíz percre megakasztotta az előadást: tagjaik a Royal Albert Hall felső emeletéről kiabáltak, és azt hangoztatták, hogy a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar (MSO) elhallgattatta a művészeket és a tiltakozást is. A Jews for Justice for Palestinians (JJP) egy brit székhelyű zsidó aktivista csoport, amely saját magát a palesztin nép emberi és polgári jogainak, valamint gazdasági és politikai szabadságának védelmezőjeként definiálja.

Izrael-ellenes tüntetők félbeszakították a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar (MSO) koncertjét Londonban (X)
Izrael-ellenes tüntetők félbeszakították a Melbourne-i Szimfonikus Zenekar koncertjét Londonban. Forrás: X

A közösségi médiában közzétett felvételeken látszik, hogy a tüntetők a Jewish Artists for Palestine feliratú táblát, valamint egy másikat is felemeltek, amelyen ez állt: „Bűnrészesek a népirtásban”.

– Az MSO-nak vér tapad a kezéhez – kiáltotta az egyik tüntető a fellépés megszakítása közben. Az is elhangzott: 0150 Elhallgattatták Jayson Gillhamet!

A szervezet a közleményében kijelentette: 

Elutasítjuk a cionista finanszírozást, a cenzúrát és a bűnrészességet kulturális intézményeinkben.

Gillham, az elismert zongoraművész pert indított az MSO ellen egy lemondott melbourne-i koncert miatt, amelyen 2024. augusztus 15-én lépett volna fel. Állítása szerint az előadást azért törölték, hogy elhallgattassák a gázai válsággal kapcsolatos véleménye miatt – írja a The Guardian.

Röviddel a lemondás bejelentése előtt Gillham egy korábbi koncerten eljátszotta a Witness című rövid darabot, amelyet az ausztrál multimédiás művész, Connor D’Netto komponált, és amelyet a gázai konfliktusban életüket vesztett újságíróknak ajánlott. 

A mű előadása előtt a zongorista a közönségnek elmondta: több mint száz palesztin újságírót öltek meg, és hangsúlyozta, hogy az újságírók elleni támadások a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek számítanak.

A bíróság engedélyezte Gillham diszkriminációs keresetének tárgyalását, miután a melbourne-i zenekar lemondta a koncertjét.

Az MSO egy e-mailben értesítette támogatóit, hogy Gillham augusztus 15-én nem lép fel, mert egy sor bevezető megjegyzést tett a zenekar jóváhagyása nélkül. „Az MSO nem tűri, hogy színpadát a személyes véleménynyilvánítás platformjaként használják” – írták, hozzátéve, hogy a zongorista megjegyzései szorongást keltettek.

Későbbi közleményében a zenekar tagadta, hogy Gillhamet a politikai nézetei miatt érte volna hátrányos megkülönböztetés.

Azt hangsúlyozták: a menedzsment döntése nem a szólásszabadságról szólt, hanem az előadó színpadi megjegyzéseire adott reakció volt.

Az MSO vezetése ugyanakkor elismerte, hogy hibát követett el a koncert lemondásával, és jelezte: konstruktív párbeszédet folytatnak a művésszel és menedzsmentjével, és igyekeznek új időpontot találni a fellépésre.

Időközben a szövetségi bíróság elrendelte Gillham ügyének tárgyalását, amely december 1-jén kezdődik. 

 

Borítókép: A Melbourne-i Szimfonikus Zenekar koncertje Londonban (Forrás: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Istenem, ki hitte volna, hogy 35 év múltán is ennyire aktuális…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu