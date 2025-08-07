Újabb részletek derültek ki az izraeli nagykövetségi dolgozók meggyilkolásáról

A kilenc vádpontból álló szövetségi vádirat szerint Elias Rodriguez az áldozatokat kifejezetten azért támadta meg, mert izraeliek voltak. A dokumentum hangsúlyozza: a gyilkosságot gyűlöletből követte el, az áldozatok tényleges vagy vélt nemzeti származása miatt. Amennyiben bűnösnek találják, halálbüntetést is kiszabhatnak rá – írja az Origó.
Rodriguezt azzal vádolják, hogy május 21-én halálos lövéseket adott le a 30 éves Yaron Lischinskyre és a 26 éves Sarah Lynn Milgrimre, amikor ők épp távoztak az Amerikai Zsidó Bizottság fiatal diplomaták és szakemberek számára rendezett eseményéről, amelyet a Capital Jewish Museumban tartottak. A pár a közeljövőben eljegyzést tervezett.
A Rodriguez ellen emelt gyűlölet-bűncselekmény vádak azt jelentik, hogy az ügyészeknek most azt kell bizonyítaniuk: tettét antiszemita indíték vezérelte.
„Üdvözöljük ezeket a vádpontokat, mint fontos lépést az igazságszolgáltatás felé – nemcsak Yaron Lischinsky és Sarah Lynn Milgrim családjai, hanem az egész zsidó közösség számára is” – közölte a vádemelés után az Anti-Defamation League.
A lövöldözést széles körben antiszemita indíttatású támadásként ítélték el, és ez csak egy volt a zsidó közösség ellen az év elején az Egyesült Államokban elkövetett sorozatos incidensek közül.
Áprilisban Molotov-koktélt dobtak Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzójának rezidenciájára. Júniusban pedig egy coloradói, Boulder városában tartott rendezvényen – amelyen az izraeli túszok Gázából való kiszabadításáért emeltek szót – tűzbombás támadás történt, amelyben egy ember életét vesztette.
Rodriguezt korábban elsőfokú emberöléssel és külföldi tisztviselő meggyilkolásával vádolták, a gyűlölet-bűncselekmény vádját pedig akkor csatolták az ügyhöz, amikor az ügyészek az esetet szövetségi nagyesküdtszék elé vitték. A vádiratot a péntekre tervezett bírósági meghallgatás előtt nyújtották be.
A dokumentum szerint Rodriguez korábban is tett erőszakos, Izrael-ellenes kijelentéseket az interneten – többek között azt írta, hogy „minden 18 év feletti izraelit el kell párologtatni” – számolt be a The Times Of Israel.