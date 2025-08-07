Újabb részletek derültek ki az izraeli nagykövetségi dolgozók meggyilkolásáról

A kilenc vádpontból álló szövetségi vádirat szerint Elias Rodriguez az áldozatokat kifejezetten azért támadta meg, mert izraeliek voltak. A dokumentum hangsúlyozza: a gyilkosságot gyűlöletből követte el, az áldozatok tényleges vagy vélt nemzeti származása miatt. Amennyiben bűnösnek találják, halálbüntetést is kiszabhatnak rá – írja az Origó.

Májusban Washingtonban, egy zsidó múzeum előtt agyonlőttek két izraeli nagykövetségi alkalmazottat

(Fotó: AFP)

Rodriguezt azzal vádolják, hogy május 21-én halálos lövéseket adott le a 30 éves Yaron Lischinskyre és a 26 éves Sarah Lynn Milgrimre, amikor ők épp távoztak az Amerikai Zsidó Bizottság fiatal diplomaták és szakemberek számára rendezett eseményéről, amelyet a Capital Jewish Museumban tartottak. A pár a közeljövőben eljegyzést tervezett.

A Rodriguez ellen emelt gyűlölet-bűncselekmény vádak azt jelentik, hogy az ügyészeknek most azt kell bizonyítaniuk: tettét antiszemita indíték vezérelte.

„Üdvözöljük ezeket a vádpontokat, mint fontos lépést az igazságszolgáltatás felé – nemcsak Yaron Lischinsky és Sarah Lynn Milgrim családjai, hanem az egész zsidó közösség számára is” – közölte a vádemelés után az Anti-Defamation League.

The U.S. Justice Department has charged Elias Rodriguez with hate crimes for the killing of two Israeli embassy staffers, Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim, in Washington, D.C. The suspect followed them after a Jewish event and shot them multiple times. Prosecutors say he… pic.twitter.com/aceBLoGMoh — ILTV Israel News (@ILTVNews) August 6, 2025

A lövöldözést széles körben antiszemita indíttatású támadásként ítélték el, és ez csak egy volt a zsidó közösség ellen az év elején az Egyesült Államokban elkövetett sorozatos incidensek közül.

Áprilisban Molotov-koktélt dobtak Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzójának rezidenciájára. Júniusban pedig egy coloradói, Boulder városában tartott rendezvényen – amelyen az izraeli túszok Gázából való kiszabadításáért emeltek szót – tűzbombás támadás történt, amelyben egy ember életét vesztette.

Rodriguezt korábban elsőfokú emberöléssel és külföldi tisztviselő meggyilkolásával vádolták, a gyűlölet-bűncselekmény vádját pedig akkor csatolták az ügyhöz, amikor az ügyészek az esetet szövetségi nagyesküdtszék elé vitték. A vádiratot a péntekre tervezett bírósági meghallgatás előtt nyújtották be.

A dokumentum szerint Rodriguez korábban is tett erőszakos, Izrael-ellenes kijelentéseket az interneten – többek között azt írta, hogy „minden 18 év feletti izraelit el kell párologtatni” – számolt be a The Times Of Israel.