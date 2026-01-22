Orbán Balázs: Az EU megbukott az illegális migráció megállításában

Orbán Balázs a Migrációkutató Intézetnek az EU migrációs és menekültügyi politikájával foglalkozó rendezvényén azt mondta: az illegális migráció megállítására tett uniós kísérletek megbuktak. Ez számokkal is alátámasztható: az illegális migránsok száma, akik az unió területére léptek 2015 és 2025 között, megközelíti a tízmilliót. Tehát minden évben körülbelül egymillió illegális határátlépés történt az EU területére – mutatott rá. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot az illegális migrációval szemben, de ezt nem az EU támogatásával, hanem annak akadályozásával együtt tudta megtenni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI

Orbán Balázs kiemelte: meggyőződése szerint azért bukott meg az EU az illegális migráció megállításában, mert erre mind a mai napig hiányzik az európai vezetőkből a politikai akarat. „Az illegális migrációt meg lehet állítani, ha van rá politikai akarat, ami átfordul politikai cselekvésbe, de ez a politikai akarat a brüsszeli vezetőkben mind a mai napig nincs meg” – fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a genfi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog „alapjaiban alkalmatlan” az illegális migráció elleni küzdelemre, ezért a következő években a legfontosabb feladat a nemzetközi és az európai uniós jog teljes újraszabályozása lesz.

Orbán Balázs kifejtette: a 2015-ben tapasztalt „hurráoptimista, migrációbarát, Willkommenskultur logikájú” hozzászólások száma, gyakorisága ugyan csökkent, de az ügyben érdemben nem történt változás. Mind a mai napig az EU jogrendje, az európai intézmények alapattitűdje és az európai politikai elit politikai hozzáállása alapvetően migrációbarát.