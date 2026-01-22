A 26 éves férfit – aki holland állampolgár, de Szomáliában született – közvetlenül egy repülőút után vették őrizetbe a frankfurti repülőtéren. A gyanúsított Etiópiából, Addisz-Abebából érkezett Németországba, ahol a szövetségi rendőrség azonnal intézkedett ellene egy nemzetközi elfogatóparancs alapján, írta az Origo.
Frankfurtban fogták el az erőszakos migránst
Nemzetközi bűnügyben történt előrelépés: a német hatóságok Frankfurt am Main repülőterén elfogták azt a Szomáliában született, holland állampolgárságú migránst, akit a brit rendőrség körözött. A férfit azzal gyanúsítják, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodva éveken keresztül szexuálisan bántalmazta 13 éves mostohatestvérét.
A német szövetségi rendőrség közleménye szerint a férfit azzal vádolják, hogy 2020-ban, az Egyesült Királyságban tartózkodva többször megerőszakolta 13 éves mostohatestvérét.
A brit hatóságok már 2023 decembere óta keresték a gyanúsítottat. A rendőrség tájékoztatása szerint az elfogást követően a férfit az illetékes frankfurti bíróság elé állították, majd őrizetbe vették. A német hatóságok hangsúlyozták: mivel a gyanúsított jogosult a kiadatás megtámadására, az eljárás 10 és 60 nap közötti időtartamot is igénybe vehet, ami az ilyen ügyekben megszokottnak számít.
A migránsok által elkövetett bűncselekmények mindennaposak mára Európában
Az eset újabb súlyos példája annak, hogy az Európába érkező migránsokhoz köthető erőszakos bűncselekmények komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek. Az elmúlt időszakban több hasonló ügy is napvilágot látott Nyugat-Európában: Nagy-Britanniában nemrég hét év börtönre ítéltek egy migránst nemi erőszakért, míg egy afgán származású férfit szexuális zaklatás miatt marasztaltak el.
A most elfogott szomáliai férfi sorsáról a következő hetekben döntenek, de a brit hatóságok egyértelművé tették: mindenképpen felelősségre vonják.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció német rendőrök (Fotó: Képernyőkép)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hídvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról
Megjelent a határozat.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hídvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról
Megjelent a határozat.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!