Németországban már elítélt szír bűnöző migráns a kiadatás ellen fellebbez Nagy-Britanniában

A német bírósági dokumentumok szerint „megérintette a csupasz hasát”, majd adott neki fél gramm kannabiszt, és „közelebb lépett, és megpróbálta megcsókolni”.

A vádlott a másik kezével a sértettet először akarata ellenére megérintette ruhán keresztül, a mellkasán és a fenekén, majd megpróbálta lehúzni a nadrágját

– áll a bíróság ítéletében. A fiatal lány az esetet követően beszámolt az édesanyjának a történtekről, a hatóságok pedig a közösségi médián keresztül azonosították a férfit, írja az Origo.