A 31 éves Azizadeen Alsheikh Suliman még 2022-ben a németországi Osnabrückben követett el szexuális bűncselekményt: a bíróság megállapítása szerint egy 15 éves lányt szexuálisan zaklatott, fogdosta, valamint kábítószert is adott neki.
Németországban már elítélt szír bűnöző migráns a kiadatás ellen fellebbez Nagy-Britanniában
Egy Németországban már jogerősen elítélt, szír migráns az Egyesült Királyságban próbálja megakadályozni a kiadatását, emberi jogokra hivatkozva. A férfit korábban egy 15 éves lány sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt vonták felelősségre Németországban.
A német bírósági dokumentumok szerint „megérintette a csupasz hasát”, majd adott neki fél gramm kannabiszt, és „közelebb lépett, és megpróbálta megcsókolni”.
A vádlott a másik kezével a sértettet először akarata ellenére megérintette ruhán keresztül, a mellkasán és a fenekén, majd megpróbálta lehúzni a nadrágját
– áll a bíróság ítéletében. A fiatal lány az esetet követően beszámolt az édesanyjának a történtekről, a hatóságok pedig a közösségi médián keresztül azonosították a férfit, írja az Origo.
A migráns Nagy-Britanniába menekült és küzd a kiadatás ellen
Sulimant Németországban elítélték, és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, pénzbüntetést róttak ki rá, azonban ezt nem teljesítette és elhagyta Németországot, és Nagy-Britanniában menedékkérelmet nyújtott be.
A brit hatóságok 2024 októberében európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe a férfit. A Westminsteri Bíróságon Suliman azzal érvelt, hogy rivális családtagjai fenyegetik, akik szintén Németországban telepedtek le. A férfi az eljárás lezárásáig őrizetben marad, a brit bíróság később hoz döntést a Németországnak történő átadásról.
Sulimant feleségével és újszülött gyermekével addig is egy brit adófizetők által finanszírozott szállodában szállásolták el.
