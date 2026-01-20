migránsszír migránsNémetországszexuális bűncselekményelítélt

Németországban már elítélt szír bűnöző migráns a kiadatás ellen fellebbez Nagy-Britanniában

Egy Németországban már jogerősen elítélt, szír migráns az Egyesült Királyságban próbálja megakadályozni a kiadatását, emberi jogokra hivatkozva. A férfit korábban egy 15 éves lány sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt vonták felelősségre Németországban.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 20. 1:00
A szír migráns küzd a kiadatás ellen Forrás: Képernyőkép
A 31 éves Azizadeen Alsheikh Suliman még 2022-ben a németországi Osnabrückben követett el szexuális bűncselekményt: a bíróság megállapítása szerint egy 15 éves lányt szexuálisan zaklatott, fogdosta, valamint kábítószert is adott neki. 

Az elítélt szír migráns (Fotó: Facebook)

A német bírósági dokumentumok szerint „megérintette a csupasz hasát”, majd adott neki fél gramm kannabiszt, és „közelebb lépett, és megpróbálta megcsókolni”.

A vádlott a másik kezével a sértettet először akarata ellenére megérintette ruhán keresztül, a mellkasán és a fenekén, majd megpróbálta lehúzni a nadrágját

– áll a bíróság ítéletében. A fiatal lány az esetet követően beszámolt az édesanyjának a történtekről, a hatóságok pedig a közösségi médián keresztül azonosították a férfit, írja az Origo.

Azizadeen Alsheikh Suliman  (Fotó: Facebook)

A migráns Nagy-Britanniába menekült és küzd a kiadatás ellen

Sulimant Németországban elítélték, és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, pénzbüntetést róttak ki rá, azonban ezt nem teljesítette és elhagyta Németországot, és Nagy-Britanniában menedékkérelmet nyújtott be.

A brit hatóságok 2024 októberében európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe a férfit. A Westminsteri Bíróságon Suliman azzal érvelt, hogy rivális családtagjai fenyegetik, akik szintén Németországban telepedtek le. A férfi az eljárás lezárásáig őrizetben marad, a brit bíróság később hoz döntést a Németországnak történő átadásról.

Sulimant feleségével és újszülött gyermekével addig is egy brit adófizetők által finanszírozott szállodában szállásolták el.

Borítókép: A szír migráns küzd a kiadatás ellen (Forrás: Képernyőkép)
 

 



 



 


 


 

