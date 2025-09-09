unióNémetországFranciaországmigrációjelentésmenedékkérő

Már ebből az országból érkezik a legtöbb menedékkérő az Unióba

Változott a trend: hosszú évek után először nem a szírek, hanem a dél-amerikai Venezuelából érkezők adják be a legtöbb menedékkérelmet az Európai Unióban. Franciaország vált a legnagyobb befogadóállammá, miközben Németországban visszaesett a kérelmek száma.

Forrás: Origo2025. 09. 09. 11:44
Egy 130 migránst, köztük 18 nőt és 6 lányt szállító hajó Egyiptomból, Eritreából és Szudánból indult Európába Fotó: Joan Galvez Forrás: Anadolu/AFP
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) friss féléves jelentése szerint 2025 első hat hónapjában körülbelül négyszázezer menedékkérelem érkezett az EU tagállamaihoz, valamint Norvégiához és Svájchoz. 

Egy migránshajó Európa partjainál (Fotó: Anadolu/AFP /Joan Galvez)

A legnagyobb változás azonban a kérelmezők származása: míg egy évtizeden át a szírek vezették a listát, most a venezuelaiak kerültek az élre, akiknek a kérelmei 31 százalékkal, 49 ezerre nőttek, írta az Origo.

Franciaország az új befogadó központ

A legtöbb menedékkérelem most Franciaországban landolt (78 ezer). Szorosan mögötte Spanyolország következik 77 ezerrel – az összes venezuelai kérelem 93 százalékát itt dolgozzák fel. Ennek oka, hogy a venezuelai állampolgárok vízum nélkül léphetnek be Spanyolországba és így a schengeni térségbe.

Németország 70 ezer kérelmet kapott, Olaszország 64 ezret, Görögország pedig 27 ezret. Figyelemre méltó, hogy miközben Franciaországban alig változott a szám, Németországban 43 százalékos, Olaszországban 25 százalékos, Spanyolországban pedig 13 százalékos visszaesés történt. 

Az EU egészében ugyanakkor továbbra is kilencszázezer kérelem vár elbírálásra.

Unió: Visszaszorultak a szírek

A szír kérelmezők száma az Aszad-rezsim tavaly decemberi bukása után kétharmaddal csökkent, jelenleg 25 ezer főt tesz ki. Mivel Németország eddig főként szíreket fogadott, a visszaesés miatt most Franciaország vette át a vezető szerepet a befogadó országok rangsorában.

A venezuelaiak után a második legnagyobb csoportot az afgánok alkotják (42 ezer kérelemmel). A bangladesi és török kérelmek száma szintén visszaesett: mindkét nemzetiség körülbelül 17 ezer kérelmet adott be, de a bangladesieké 26 százalékkal, a törököké 41 százalékkal csökkent.

A pozitív döntések aránya mindössze 25 százalékra esett vissza, ami történelmi mélypont. Ennek oka, hogy a szír kérelmek elfogadása – amelyek eddig magas arányt mutattak – az utóbbi hónapokban látványosan csökkent. Az EU ügynöksége szerint ennek főként eljárási okai vannak.

Borítókép: Egy 130 migránst, köztük 18 nőt és 6hat lányt szállító hajó Egyiptomból, Eritreából és Szudánból indult Európába (Fotó: Anadolu/AFP/Joan Galvez)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

