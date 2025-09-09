Már ebből az országból érkezik a legtöbb menedékkérő az Unióba

Unió: Visszaszorultak a szírek

A szír kérelmezők száma az Aszad-rezsim tavaly decemberi bukása után kétharmaddal csökkent, jelenleg 25 ezer főt tesz ki. Mivel Németország eddig főként szíreket fogadott, a visszaesés miatt most Franciaország vette át a vezető szerepet a befogadó országok rangsorában.

A venezuelaiak után a második legnagyobb csoportot az afgánok alkotják (42 ezer kérelemmel). A bangladesi és török kérelmek száma szintén visszaesett: mindkét nemzetiség körülbelül 17 ezer kérelmet adott be, de a bangladesieké 26 százalékkal, a törököké 41 százalékkal csökkent.

A pozitív döntések aránya mindössze 25 százalékra esett vissza, ami történelmi mélypont. Ennek oka, hogy a szír kérelmek elfogadása – amelyek eddig magas arányt mutattak – az utóbbi hónapokban látványosan csökkent. Az EU ügynöksége szerint ennek főként eljárási okai vannak.