Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) friss féléves jelentése szerint 2025 első hat hónapjában körülbelül négyszázezer menedékkérelem érkezett az EU tagállamaihoz, valamint Norvégiához és Svájchoz.
Már ebből az országból érkezik a legtöbb menedékkérő az Unióba
Változott a trend: hosszú évek után először nem a szírek, hanem a dél-amerikai Venezuelából érkezők adják be a legtöbb menedékkérelmet az Európai Unióban. Franciaország vált a legnagyobb befogadóállammá, miközben Németországban visszaesett a kérelmek száma.
A legnagyobb változás azonban a kérelmezők származása: míg egy évtizeden át a szírek vezették a listát, most a venezuelaiak kerültek az élre, akiknek a kérelmei 31 százalékkal, 49 ezerre nőttek, írta az Origo.
Franciaország az új befogadó központ
A legtöbb menedékkérelem most Franciaországban landolt (78 ezer). Szorosan mögötte Spanyolország következik 77 ezerrel – az összes venezuelai kérelem 93 százalékát itt dolgozzák fel. Ennek oka, hogy a venezuelai állampolgárok vízum nélkül léphetnek be Spanyolországba és így a schengeni térségbe.
Németország 70 ezer kérelmet kapott, Olaszország 64 ezret, Görögország pedig 27 ezret. Figyelemre méltó, hogy miközben Franciaországban alig változott a szám, Németországban 43 százalékos, Olaszországban 25 százalékos, Spanyolországban pedig 13 százalékos visszaesés történt.
Az EU egészében ugyanakkor továbbra is kilencszázezer kérelem vár elbírálásra.
Unió: Visszaszorultak a szírek
A szír kérelmezők száma az Aszad-rezsim tavaly decemberi bukása után kétharmaddal csökkent, jelenleg 25 ezer főt tesz ki. Mivel Németország eddig főként szíreket fogadott, a visszaesés miatt most Franciaország vette át a vezető szerepet a befogadó országok rangsorában.
A venezuelaiak után a második legnagyobb csoportot az afgánok alkotják (42 ezer kérelemmel). A bangladesi és török kérelmek száma szintén visszaesett: mindkét nemzetiség körülbelül 17 ezer kérelmet adott be, de a bangladesieké 26 százalékkal, a törököké 41 százalékkal csökkent.
A pozitív döntések aránya mindössze 25 százalékra esett vissza, ami történelmi mélypont. Ennek oka, hogy a szír kérelmek elfogadása – amelyek eddig magas arányt mutattak – az utóbbi hónapokban látványosan csökkent. Az EU ügynöksége szerint ennek főként eljárási okai vannak.
Borítókép: Egy 130 migránst, köztük 18 nőt és 6hat lányt szállító hajó Egyiptomból, Eritreából és Szudánból indult Európába (Fotó: Anadolu/AFP/Joan Galvez)
