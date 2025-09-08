Mutatjuk hol érdemes migránsnak lenni. Nagyon megéri

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson bejelentette, hogy 2026-tól kezdődően Svédország jelentősen megnöveli a hazatérési támogatás összegét azon migránsok számára, akik önként visszatérnek származási országukba. Az új program keretében akár 32 000 eurónak megfelelő összeget is kaphatnak a jogosult bevándorlók, ami óriási emelkedést jelent a jelenlegi, felnőttenként 900 eurós támogatáshoz képest.

Migránsok úton Európa felé (Fotó: AFP)

Ez a lépés több célt is szolgál a svéd kormány részéről. Egyrészt enyhíteni kívánják azokat a kihívásokat, amelyekkel az ország szembesül a bevándorlók integrációja terén. Az elmúlt években Svédország jelentős számú menekültet és bevándorlót fogadott be, ami komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat eredményezett.

A megnövelt hazatérési támogatással ösztönözni kívánják azokat, akik nem tudtak vagy nem akartak beilleszkedni a svéd társadalomba, hogy visszatérjenek szülőföldjükre.

Másrészt a kormány célja az irreguláris migráció csökkentése is. A nagyvonalú támogatási összeg vonzó lehet azok számára, akik illegálisan tartózkodnak az országban, és így lehetőséget teremt számukra a legális hazatérésre.

A kormány ezt a döntést annak ellenére hozta meg, hogy szakértői ajánlások nem javasolták ilyen mértékű emelést.