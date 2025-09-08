Mutatjuk hol érdemes migránsnak lenni. Nagyon megéri

EurópaSvédországUlf Kristerssonmigráns

Svédország drasztikus lépésre szánta el magát a bevándorlási kihívások kezelésében: 2026-tól akár 32 000 euróval is támogathatja azokat a migránsokat, akik önként hazatérnek származási országukba. Ulf Kristersson miniszterelnök bejelentése szerint ez az összeg több mint 35-szöröse a jelenlegi 900 eurós felnőttenkénti támogatásnak. A döntés, amelyet szakértői ellenjavallatok ellenére hoztak meg, Európa egyik legbőkezűbb önkéntes hazatérési programját hozza létre. Svédországban megéri migránsnak lenni.

Kozma Zoltán
2025. 09. 08. 6:31
Hazaküldené a migránsokat az európai ország (Fotó: AFP)
Hazaküldené a migránsokat az európai ország (Fotó: AFP)
A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson bejelentette, hogy 2026-tól kezdődően Svédország jelentősen megnöveli a hazatérési támogatás összegét azon migránsok számára, akik önként visszatérnek származási országukba. Az új program keretében akár 32 000 eurónak megfelelő összeget is kaphatnak a jogosult bevándorlók, ami óriási emelkedést jelent a jelenlegi, felnőttenként 900 eurós támogatáshoz képest.

Migránsok úton Európa felé (Fotó: AFP)
Migránsok úton Európa felé (Fotó: AFP)

Ez a lépés több célt is szolgál a svéd kormány részéről. Egyrészt enyhíteni kívánják azokat a kihívásokat, amelyekkel az ország szembesül a bevándorlók integrációja terén. Az elmúlt években Svédország jelentős számú menekültet és bevándorlót fogadott be, ami komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat eredményezett. 

A megnövelt hazatérési támogatással ösztönözni kívánják azokat, akik nem tudtak vagy nem akartak beilleszkedni a svéd társadalomba, hogy visszatérjenek szülőföldjükre.

Másrészt a kormány célja az irreguláris migráció csökkentése is. A nagyvonalú támogatási összeg vonzó lehet azok számára, akik illegálisan tartózkodnak az országban, és így lehetőséget teremt számukra a legális hazatérésre.

A kormány ezt a döntést annak ellenére hozta meg, hogy szakértői ajánlások nem javasolták ilyen mértékű emelést. 

Ez jelzi, hogy a svéd vezetés komolyan elkötelezett amellett, hogy új megoldásokat találjon a bevándorlással kapcsolatos kihívások kezelésére, még ha ez jelentős anyagi ráfordítást is igényel.

Bőkező juttatás a migránsoknak

Az új program Európa egyik legbőkezűbb önkéntes hazatérési rendszerévé teszi a svéd kezdeményezést. Egy ilyen nagyvonalú rendszer bevezetése azonban nem mentes a kockázatoktól és a kritikáktól.

Egyrészt felmerülhet a kérdés, hogy ez a jelentős összegű támogatás nem ösztönöz-e még több embert arra, hogy Svédországba próbáljon eljutni, abban a reményben, hogy később magas összegű támogatással térhetnek haza. 

Másrészt a svéd adófizetők egy része kifogásolhatja, hogy ilyen nagy összegeket fordítanak erre a célra, miközben más területeken esetleg forráshiánnyal küzdenek.

Korábban a lapunk arról is írt, hogy a titkosszolgálati szakértő szerint a svéd bűnüldöző szervek tudása nem elegendő arra, hogy megállítsák a bűnbandák tevékenységét, amelyre a megoldás az érintett családok kiutasítása lenne.

Borítókép: Hazaküldené a migránsokat az európai ország (Fotó: AFP)

