Migráns erőszakolt Olaszországban, hiába gyerek az áldozat, felháborítóan enyhe ítélet született

Olaszországban nagy felháborodást keltett egy bírósági döntés, melyben egy migránst mindössze öt év börtönre ítéltek, gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt. Az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők egyaránt kétségbe vonják – számolt be róla a Kronen Zeitung.
A nemi erőszak 2024 nyarán történt, egy korábban szállodaként működő brésciai befogadóközpontban, ahol a tízéves kislány az édesanyjával lakott. Az esetre akkor derült fény, amikor a gyerek hasi fájdalmakra panaszkodott, és az orvosi vizsgálatok megállapították nála a terhességet. A nyomozás során azonosították az elkövetőt, egy 29 éves bangladesi férfit. A bíróság az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalta, és a férfi mindössze öt év börtönt kapott. A büntetés letöltése után pedig kiutasítják Olaszországból.
Egy tízéves kislányt megerőszakoltak és teherbe ejtettek. Olyan embertelenül kegyetlen erőszak, hogy eláll tőle az ember lélegzete. És mégis, az igazságszolgáltatás csak öt év börtönbüntetésre ítélte a tetteset. A bresciai ítélet megdöbbentett
– nyilatkozta felháborodva Lara Magoni olasz európai parlamenti képviselő.
Hogyan beszélhetünk enyhítő körülményekről egy gyermek megerőszakolása esetén?
– fakadt ki a politikus.
A migránserőszak eddig elkerülte Magyarországot
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, ami Olaszországban történt.
Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett. Gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.
Szentkirályi hangsúlyozta, hogy ez már nem az első eset, hogy illegális bevándorlók ilyen borzalmakat követnek el és ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, akkor most mi sem mernénk kiengedni a lányainkat az utcára.
De amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem lesz migránsország, és ugyanolyan következetesen megvédjük a határainkat, mint eddig. Ezért is a Fidesz a biztos választás.
