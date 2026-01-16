Migráns erőszakolt Olaszországban, hiába gyerek az áldozat, felháborítóan enyhe ítélet született

A nemi erőszak 2024 nyarán történt, egy korábban szállodaként működő brésciai befogadóközpontban, ahol a tízéves kislány az édesanyjával lakott. Az esetre akkor derült fény, amikor a gyerek hasi fájdalmakra panaszkodott, és az orvosi vizsgálatok megállapították nála a terhességet. A nyomozás során azonosították az elkövetőt, egy 29 éves bangladesi férfit. A bíróság az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalta, és a férfi mindössze öt év börtönt kapott. A büntetés letöltése után pedig kiutasítják Olaszországból.

Egy tízéves kislányt megerőszakoltak és teherbe ejtettek. Olyan embertelenül kegyetlen erőszak, hogy eláll tőle az ember lélegzete. És mégis, az igazságszolgáltatás csak öt év börtönbüntetésre ítélte a tetteset. A bresciai ítélet megdöbbentett

– nyilatkozta felháborodva Lara Magoni olasz európai parlamenti képviselő.