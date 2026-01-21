Bécsbérlakásmigráns

Bécsben a migránsok kapják a szociális bérlakásokat

Miközben a bécsi családok éveket kénytelenek várni a megfizethető otthonra, az osztrák főváros baloldali vezetése ezerszámra osztogatja a támogatott lakásokat a bevándorlóknak. Az Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ nyilvánosságra hozta a sokkoló adatokat, amelyek világosan mutatják: a „Willkommenskultur” jegyében a saját polgárok szorulnak háttérbe a migránsokkal szemben. Dominik Nepp, az FPÖ bécsi vezetője szerint ez a társadalmi igazságtalanság netovábbja, és azonnali irányváltást követel.

Illusztráció Fotó: MAX HERBST Forrás: APA-PictureDesk
Egyre feszültebb a helyzet az osztrák fővárosban, ahol a lakhatási válság már nem csupán gazdasági, hanem súlyos társadalmi kérdéssé vált. Bécsben a megfizethető lakhatás hagyományosan erős pillére volt a szociális hálónak, ám a legfrissebb adatok szerint ez a rendszert mára teljesen felborította az illegális migráció. Az FPÖ kérdésére adott válaszokból kiderült: 2024-ben több ezer önkormányzati és támogatott lakást utaltak ki menekülteknek és menedékkérőknek, miközben az osztrák lakosságnak csak az egyre hosszabb várólista marad – írja az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva az Origo.

Bécs városa több ezer szociális bérlakást bocsátott a migránsok rendelkezésére
Bécs városa több ezer szociális bérlakást bocsátott a migránsok rendelkezésére. Fotó: AFP

 

Sokkoló számok: előnyben a migránsok

A számok magukért beszélnek, és alátámasztják az FPÖ aggodalmait. A városvezetés által közzétett adatok szerint a Wiener Wohnen, a városi lakáskezelő vállalat csupán tavaly 1618 lakást utalt ki menekülteknek. De ez még csak a jéghegy csúcsa. A bécsi lakhatási tanácsadó szolgálaton keresztül további 1924, harmadik országból származó, menekültstátussal rendelkező személy jutott támogatott otthonhoz.

A helyzetet tovább súlyosbítja a Bécsi Szociális Alap tevékenysége is. Ez a szervezet további 1696 lakást bérelt ki kifejezetten azzal a céllal, hogy migránsokat támogasson. 

Ebből 848 ingatlant a szervezett elhelyezés keretében, az alapellátás vagy a bécsi menekültsegélyezési projektek részeként hasznosítottak. További 718 lakást biztosítottak mobilis támogatott lakhatás címén, 130-at pedig az úgynevezett integrációt segítő lakhatás programjaira különítettek el. Összességében tehát több ezer ingatlan került ki a közös kalapból, amelyekre a bécsi adófizetők is pályázhattak volna.

 

Bécsi FPÖ: Ez szociális igazságtalanság

Dominik Nepp, az FPÖ bécsi tartományi vezetője nem rejtette véka alá véleményét. Szerinte a baloldali városvezetés politikája nyílt arculcsapás a bécsi polgárok számára.

Ez szociális igazságtalanság

– fogalmazott a politikus.

Az FPÖ álláspontja világos: a szociális bérlakásokhoz való hozzáférést elsősorban az állampolgársághoz kellene kötni, hiszen ezeket az ingatlanokat az osztrák emberek munkájából és adójából tartják fenn. A párt szerint tarthatatlan, hogy miközben a helyi fiatalok, családok és nyugdíjasok a magas albérleti árak miatt kiszorulnak a piacról vagy méltatlan körülmények között kénytelenek élni, addig a városvezetés a migránsok elszállásolását tekinti prioritásnak. A jelenlegi gyakorlat nemcsak a lakáspiacot torzítja, hanem a társadalmi békét is veszélyezteti, hiszen a helyiek joggal érezhetik úgy, hogy másodrendű állampolgárokká váltak a saját szülővárosukban.

 

Wels példája lehet a megoldás Bécs számára

Az FPÖ konkrét megoldási javaslattal is előállt. A párt a felső-ausztriai Wels városát állítja példaként Bécs elé. A hatvanezres városban ugyanis szigorú, de igazságos feltételekhez kötik a támogatott lakhatást. Welsben csak az pályázhat ilyen ingatlanra, aki legalább öt éve folyamatosan állandó lakcímmel rendelkezik Ausztriában, és emellett legalább négy éven keresztül járulékot fizetett az osztrák társadalombiztosítási rendszerbe.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

