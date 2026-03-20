Finisben: a Fidesznek áll a zászló

Az elmúlt hetek nemzetközi eseményei a Fidesz álláspontját igazolták, a Békemenet pedig hatalmas lendületet adott a jobboldalnak a kampányhajrára, amelyet meglovagolva Orbán Viktor országjárásra indult, az első rendezvényein meg is töltötte a városok főtereit. Magyar Péter március 15-i rendezvényén a várakozásainál kevesebben voltak, emellett a számára fontos témák hetek óta nincsenek napirenden, érezhetően frusztrált is lett emiatt.

De nézzük, mi is a helyzet választás előtt három héttel!

A március eddig Zelenszkij zsarolásától, fenyegetőzésétől és az ukrán olajblokádtól volt hangos, emellett a közel-keleti konfliktus is alaposan átírta a politikai napirendet. Az események egyértelműen Orbán Viktort igazolják, aki már régóta felhívta a figyelmet arra, hogy egy bizonytalan és kiszámíthatatlan világban élünk, melyben Magyarország a béke és a biztonság szigete. Nem véletlenül a Fidesz kampány­szlogenje is az, hogy a Fidesz a biztos választás.

Ráadásul a közel-keleti konfliktussal felélénkült az energiaválság kérdése, ugyanis pillanatok alatt az egekbe szökött az olaj ára, ami az európai benzinkutakon is érződik. Ezzel párhuzamosan az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, mely ügyre még nagyobb figyelem hárult az iráni konfliktus következtében. Ez szintén kedvezőtlen a Tisza számára, hiszen ők nyíltan kimondták, nem akarnak olcsó orosz olajat, Münchenben paktumot is kötöttek az ukránokkal arról, hogy a Barátság kőolajvezetékről is lemondanak. Ezzel szemben Orbán Viktor határozottan kiállt az ukrán zsarolással szemben, és világossá tette, hogy amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását, addig Magyarország semmilyen Ukrajnával kapcsolatos döntést nem támogat Brüsszelben.

Az elmúlt hetek eseményei világosan megmutatták a különbséget Orbán Viktor és Magyar Péter között. Míg Orbán Viktor ellentmondást nem tűrő módon képviseli a magyar érdeket akár Kijevvel és Brüsszellel szemben is, addig Magyar Péter azokkal szövetkezik és paktál le, akik azt akarják, hogy Magyarország támogassa az ukrán EU-tagságot, a háború finanszírozását és az olcsó orosz energia betiltását.

Ha kampányszempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor elmondható, hogy az ukrán fenyegetés és zsarolás a kampány meghatározó kérdésévé vált, erre pedig nincs értelmes válasza Magyar Péternek. Mindez nyilvánvaló a középen álló vagy bizonytalan szavazó számára is, ráadásul az sem kedvező Magyar Péternek, hogy Zelenszkij ukrán elnök látványosan a Tisza kampányát igyekszik segíteni. Az ilyen jellegű külső beavatkozás mindig rendkívül népszerűtlen Magyarországon, ez volt az egyik veszte a 2022-es kampányban is Márki-Zay Péternek, akiről ugyancsak kiderült, hogy külföldről támogatják annak érdekében, hogy megváltozzon hazánk békepárti álláspontja.