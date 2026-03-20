Rendkívüli

Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

idezojelek
Vélemény

Finisben: a Fidesznek áll a zászló

ELEMZŐI HANGERŐ – Zelenszkij fenyegetése és az olajblokád a kampány meghatározó kérdésévé vált.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
FideszBlokádolajkampányZelenszkij 2026. 03. 20. 4:40
Fotó: Hatlaczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hetek nemzetközi eseményei a Fidesz álláspontját igazolták, a Békemenet pedig hatalmas lendületet adott a jobboldalnak a kampányhajrára, amelyet meglovagolva Orbán Viktor országjárásra indult, az első rendezvényein meg is töltötte a városok főtereit. Magyar Péter március 15-i rendezvényén a várakozásainál kevesebben voltak, emellett a számára fontos témák hetek óta nincsenek napirenden, érezhetően frusztrált is lett emiatt. 

De nézzük, mi is a helyzet választás előtt három héttel!

A március eddig Zelenszkij zsarolásától, fenyegetőzésétől és az ukrán olajblokádtól volt hangos, emellett a közel-keleti konfliktus is alaposan átírta a politikai napirendet. Az események egyértelműen Orbán Viktort igazolják, aki már régóta felhívta a figyelmet arra, hogy egy bizonytalan és kiszámíthatatlan világban élünk, melyben Magyarország a béke és a biztonság szigete. Nem véletlenül a Fidesz kampány­szlogenje is az, hogy a Fidesz a biztos választás.

Ráadásul a közel-keleti konfliktussal felélénkült az energiaválság kérdése, ugyanis pillanatok alatt az egekbe szökött az olaj ára, ami az európai benzinkutakon is érződik. Ezzel párhuzamosan az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, mely ügyre még nagyobb figyelem hárult az iráni konfliktus következtében. Ez szintén kedvezőtlen a Tisza számára, hiszen ők nyíltan kimondták, nem akarnak olcsó orosz olajat, Münchenben paktumot is kötöttek az ukránokkal arról, hogy a Barátság kőolajvezetékről is lemondanak. Ezzel szemben Orbán Viktor határozottan kiállt az ukrán zsarolással szemben, és világossá tette, hogy amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását, addig Magyarország semmilyen Ukrajnával kapcsolatos döntést nem támogat Brüsszelben.

Az elmúlt hetek eseményei világosan megmutatták a különbséget Orbán Viktor és Magyar Péter között. Míg Orbán Viktor ellentmondást nem tűrő módon képviseli a magyar érdeket akár Kijevvel és Brüsszellel szemben is, addig Magyar Péter azokkal szövetkezik és paktál le, akik azt akarják, hogy Magyarország támogassa az ukrán EU-tagságot, a háború finanszírozását és az olcsó orosz energia betiltását.

Ha kampányszempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor elmondható, hogy az ukrán fenyegetés és zsarolás a kampány meghatározó kérdésévé vált, erre pedig nincs értelmes válasza Magyar Péternek. Mindez nyilvánvaló a középen álló vagy bizonytalan szavazó számára is, ráadásul az sem kedvező Magyar Péternek, hogy Zelenszkij ukrán elnök látványosan a Tisza kampányát igyekszik segíteni. Az ilyen jellegű külső beavatkozás mindig rendkívül népszerűtlen Magyarországon, ez volt az egyik veszte a 2022-es kampányban is Márki-Zay Péternek, akiről ugyancsak kiderült, hogy külföldről támogatják annak érdekében, hogy megváltozzon hazánk békepárti álláspontja.

Erre az egészre jött rá a március 15-i Békemenet, amely a hivatalos adatok szerint 180 ezer embert tudott megmozgatni, ami hatalmas erődemonstrációnak számít. A Békemenetről készült videófelvételek és fotók bejárták a világot, még a liberálisok európai frakcióvezetője is a Békemenetről készült fotóval akarta illusztrálni, hogy milyen sokan tüntetnek Orbán Viktor ellen. Ahogyan az lenni szokott, a Békemenet most is lendületet adott a patrióta oldalnak, érezhetően lelkesebbek lettek a jobboldali szavazók, egyértelmű lendületet vett a Fidesz kampánya. Ez a lendület pedig csak tovább nőtt Orbán Viktor országjárásának megindulásával, melynek során Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban is hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt. Jóval nagyobb, mint korábban Magyar Pétert.

Nem véletlen, hogy mindez Magyar Pétert és a tiszás propagandasajtót látványosan frusztrálja. A Tisza vezére már ázsiai statisztákról, krumpli- és hagymaosztásról hadovál, ami azt jelzi: idegesíti, hogy a virtuálisan kiépített világával szemben a magyarok többsége nem őt, hanem a magyar érdekekért kiálló Orbán Viktort támogatja. 

Az elmúlt napokban ugyanis világossá vált, hogy a jobboldali csendes többség egyre aktívabb, immár a fideszesek számának növekedése is egyre jobban érzékelhető szerte az országban. Emellett a baloldali sajtó is kénytelen elismerni, hogy a Fidesz rendezvényein nagyon sokan vannak és egyre elszántabbak az emberek.

Ezt jelzi a Nézőpont Intézet friss, március 15-e után készült felmérése is. Mint írták, a Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb mint 80 százaléka fog részt venni a választáson. A kutatás megállapította, hogy a mozgósításra és a napirendre vezethető vissza, hogy a kormánypártok enyhén növelték előnyüket. A Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint.

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter mondanivalója jól láthatóan még a sajátjai számára sem érdekes, amit jól mutat, hogy tömegesen mentek el a március 15-i beszédéről az érdeklődők. Eddig szerinte az tartotta fenn a körülötte levő érdeklődést, hogy tőle várták, hogy megveri a Fideszt, de a Fidesz most egy magabiztos, győzelemre készülő pártnak tűnik, így ez a lelkesedés érezhetően alábbhagyott, a tiszások elkezdtek bizonytalankodni.
Tovább rontja a Tisza helyzetét, hogy Magyar Péter országjárása láthatóan eléggé megfáradt, még a baloldali sajtó sem nagyon tudósít már róla, eközben a jelöltjei szinte mindennap bakiznak és meglehetősen alkalmatlan politikusok benyomást keltik, ezért is tiltotta meg nekik Magyar Péter a nyilatkozást. Ehhez képest Orbán Viktor viszont új színt hozott a héten elindított fórumaival a hazai közéletbe, eközben a vezető fideszes politikusok is folyamatosan járják az országot és kampányolnak, mozgósítják a szavazókat.

Természetesen ilyenkor mindig el kell mondani, hogy a szimpátia önmagában nem elegendő, az esélyt be is kell váltani. A választáson kizárólag a leadott szavazatok számítanak, így az utolsó három hétben a mozgósításnak kiemelt szerepe van. Ezért is fontos Orbán Viktor országjárása, melynek keretében több olyan körzetet is meglátogat, ahol kiélezett a helyzet, billegő választókörzetnek tekinthető. Így tehát senki sem dőlhet hátra, senki sem bízhatja el magát, a választás egyáltalán nem lefutott.

A választást az fogja megnyerni, aki a 106 egyéni választókerület többségében nyerni tud, ezért nagy jelentősége van annak, hogy a pártok helyi csapatai milyen munkát végeznek el, a helyi jelöltek hogyan tudják megszólítani a körzetük lakóit. Ebben ugyancsak versenyelőnye van a Fidesznek, hiszen a jelöltjeinek a többsége helyben jól beágyazott, régóta vezeti az adott körzetet.

A Tiszának ezzel szemben sok esetben olyan jelöltje van, aki nem is ott él, számos példa van arra, hogy egy-egy vidéki jelölt életvitelszerűen Budapesten él, és csak néhány napot tölt abban a választókerületben, ahol elindul a választáson. Továbbá egyre több kínosabb megnyilvánulás jelenik meg ezektől a tiszás jelöltektől, a Zala egyes választókerület jelöltje pél­dául még a legalapvetőbb kérdésekre sem tudott válaszolni az egyébként a Tiszával szimpatizáló Partizánnak, míg az orosházi jelölt még a település nevét sem tudta kimondani a beszédében. Ezek a jelenetek nem erősítik a Tisza kormányzóképességének a látszatát, sokkal inkább azt mutatják, hogy egy ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben nem lehet rájuk bízni az ország irányítását.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
