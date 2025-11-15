vb-selejtezőír fociválogatottCristiano Ronaldopiros lapSallai Roland

Bíróznak és durván provokálnak az írek, mert tudják, csak ez szól Sallaiék ellen

Sallai Roland, Tigran Barszegjan és Cristiano Ronaldo. A három labdarúgóban közös, hogy egyaránt piros lapot kaptak ősszel dublini világbajnoki selejtezőn. Az ír válogatott odahaza hét pontot szerzett, így az utolsó forduló előtt is van még esélye a világbajnoki kijutásra. Vasárnap Magyarország vendégeként dől el a két együttes között a csoport – minden bizonnyal – második helye. Marco Rossiéknak a pótselejtező eléréséhez magyar pontszerzésre van szükségük, ennek esélyeit pedig növeli a helyszín, viszont valamelyest csökkenti Írország stílusa és provokatív viselkedése.

Wiszt Péter
2025. 11. 15. 6:05
Sallai Roland volt az első, aki idén piros lapot kapott írországi vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Paul Faith)
Írország és Magyarország egymás elleni mérkőzései keretbe foglalják az F jelű vb-selejtezős csoport küzdelmeit, hiszen a nyitóforduló után a vasárnapi zárásnál is összecsap a két együttes. A dublini találkozó 2-2-es döntetlennel zárult úgy, hogy magyar vezetésnél Sallai Roland piros lapot kapott. Az ír válogatott később Örményország és Portugália ellen győzni tudott hazai pályán, mindkét alkalommal úgy, hogy az ellenfél csapatkapitányát – Tigran Barszegjant és Cristiano Ronaldót – kiállították.

Cristiano Ronaldo követte Sallai Roland példáját: piros lapot kapott az ír válogatott otthonában rendezett vb-selejtezőn
Cristiano Ronaldo követte Sallai Rolandék példáját: piros lapot kapott az ír válogatott otthonában rendezett vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Paul Faith)

Így került emberelőnybe az ír válogatott a hazai vb-selejtezőin

Írország mindhárom hazai világbajnoki selejtezőjén szinte ugyanakkor került emberelőnybe, és mindannyiszor nem megszokott szabálytalanság után. Nézzük ezeket sorban!

  • Írország–Magyarország: 1-2-nél, az 52. percben Josh Cullen a nyakánál fogva rántotta vissza Sallai Rolandot, majd a megtorlatlan szabálytalanság után a feldühödött magyar támadó piros lapot érően rúgott oda Dara O'Shea-nek. A végeredmény: 2-2.
  • Írország–Örményország: 0-0-nál, az 52. percben Tigran Barszegjan egy összeszólalkozás végén arcon fejelte Finn Azazt, amiért kiállították. A végeredmény: 1-0.
  • Írország–Portugália: 2-0-nál, az 59. percben Cristiano Ronaldo a hazaiak tizenhatosán belül lekönyökölte Dara O'Shea-t, ezért videózás után piros lapot kapott. A végeredmény: 2-0.

Az ír válogatott tehát azonos létszámban összesen négy pontra állt ezen a három mérkőzésen, de a második félidő elején emberelőnybe kerülve végül hetet szerzett. A magyaroktól és az örményektől is pontot vett el a kiállítás, és gól- és emberhátrányban a portugáloknak sem volt reális esélyük az egyenlítésre. A mieink szempontjából szerencse, hogy Örményországban kikaptak az írek, ahogyan Portugáliában is mindent eldöntő gólt kaptak a 91. percben. Így ugyanis Heimir Hallgrímsson hétpontos együttese eggyel le van maradva Magyarország mögött, vagyis a szigetországiaknak vasárnap 15 órától a Puskás Arénában mindenképpen nyerniük kell az előzéshez és a vb-részvétel esélyének megőrzéséhez.

Magyar pontszerzés a cél a provokatív és agresszív írek ellen

A magyar válogatott a dublini első félidőben nem hagyott kérdést afelől, hogy azonos létszámban melyik a jobb csapat. Sallai piros lapja azonban megváltoztatta a játék képét. A Szpíker Korner című műsorban is elhangzott módon hasonló mondható el Barszegjan esetéről, akinek a kiállításáig az örmények álltak közelebb a vezetés megszerzéséhez. Ronaldo incidense ebből a szempontból más, ugyanis az eksztázisban játszó írek addigra találtak két gólt a rémes hatékonysággal futballozó portugálok ellen, azaz emberelőnyben nem kellett mindenáron eredményesnek lenniük. 

A három szabálytalanság viszont szinte ugyanazon okból történt: az ír védők addig provokálták az ellenfél egyik legjobb játékosát, amíg el nem pattant nála a húr. 

Noha a három közül nehezen vitatható bármelyik kiállítás jogossága, az is segíthette a játékvezető döntését, ahogyan Barszegjan bólintásánál Azaz, majd Ronaldo könyöklésénél O'Shea látványosan színészkedve rájátszott az elszenvedett fájdalomra. Legalábbis a piros lap felmutatása után mindketten azonnal felgyógyultak.

Hallgrímsson a dublini hangulatnak tulajdonítja a piros lapokat

A kellemetlen, fizikális stílussal jellemezhető ír válogatott agresszív hozzáállásáról a korábbi magyar válogatott Nagy Antal úgy vélekedett, hogy nagyon felkészülten, és akár szintén felhúzott könyökkel kell felvenni ez ellen a lépést. 

Ez viszont nem feltétlenül elég, ha a játékvezető Írország pártját fogja.

Márpedig mindhárom dublini vb-selejtezőn látszólag ez volt a helyzet: ami a hazaiak részéről semmi, az a vendégek részéről szabálytalanság. Hallgrímsson a magyarok és az örmények elleni összecsapás előtt is beszélt a játékvezetésről, ám a portugálok elleni találkozót megelőzően még inkább: az izlandi edző Cristiano Ronaldo kapcsán elmondta, hogy októberben, a lisszaboni mérkőzésen „nemcsak a játékvezetőt irányította, hanem az egész stadiont, így az összes szurkoló támogatta a cselekedeteit, a bíró pedig úgy tett, mintha semmi sem történt volna”.

Ezek után történt, hogy a portugál szövetségi kapitány szerint tévesen könyöklésért kiállították az ötszörös aranylabdást, akinek a piros lapja után az első útja az írek kapitányához vezetett. 

– Gratulált nekem, hogy nyomást gyakoroltam a bíróra, pedig ez az ő cselekedete volt a pályán, egy pillanatnyi butaság. Ennek semmi köze hozzám, hacsak nem fészkeltem be magamat a fejébe – magyarázta a csütörtök esti győzelmet követő sajtótájékoztatóján Hallgrímsson, akit megkérdeztek arról, hogy mit gondol a sorozatban harmadik hazai meccsen látott kiállításról. – 

Erre nincs biztos magyarázatom, de talán a szurkolóink miatt van. Hihetetlen hangulatot teremtenek, ami valószínűleg hatással van az ellenfelekre.

Nincs sok olyan hely, ahol ilyen hangulat lenne, és remélem, ez még sokáig így marad.

Nos, ha tényleg ez áll a háttérben, akkor Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének kevésbé van félnivalója. A Puskás Arénában ugyanis a szinte zöldfülű játékvezetőként érkező norvég Espen Eskas aligha fogja úgy hagyni az írek provokatív és agresszív stílusát érvényesülni, mintha Dublinban lenne a mérkőzés. A szeptemberi találkozó és a budapesti stadion közismert atmoszférája alapján pedig joggal reménykedhetünk abban, hogy Szoboszlai Dominikék elkerülik a vereséget, ezzel pedig kvalifikálják magukat legalább a pótselejtezőre, azaz megőrzik az esélyüket az 1986 óta nem látott vb-részvételre.

Google News
