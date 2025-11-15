Bíróznak és durván provokálnak az írek, mert tudják, csak ez szól Sallaiék ellen

Írország és Magyarország egymás elleni mérkőzései keretbe foglalják az F jelű vb-selejtezős csoport küzdelmeit, hiszen a nyitóforduló után a vasárnapi zárásnál is összecsap a két együttes. A dublini találkozó 2-2-es döntetlennel zárult úgy, hogy magyar vezetésnél Sallai Roland piros lapot kapott. Az ír válogatott később Örményország és Portugália ellen győzni tudott hazai pályán, mindkét alkalommal úgy, hogy az ellenfél csapatkapitányát – Tigran Barszegjant és Cristiano Ronaldót – kiállították.

Cristiano Ronaldo követte Sallai Rolandék példáját: piros lapot kapott az ír válogatott otthonában rendezett vb-selejtezőn (Fotó: AFP/Paul Faith)

Így került emberelőnybe az ír válogatott a hazai vb-selejtezőin

Írország mindhárom hazai világbajnoki selejtezőjén szinte ugyanakkor került emberelőnybe, és mindannyiszor nem megszokott szabálytalanság után. Nézzük ezeket sorban!

Írország–Magyarország: 1-2-nél, az 52. percben Josh Cullen a nyakánál fogva rántotta vissza Sallai Rolandot, majd a megtorlatlan szabálytalanság után a feldühödött magyar támadó piros lapot érően rúgott oda Dara O'Shea-nek. A végeredmény: 2-2.

Írország–Örményország: 0-0-nál, az 52. percben Tigran Barszegjan egy összeszólalkozás végén arcon fejelte Finn Azazt, amiért kiállították. A végeredmény: 1-0.

Írország–Portugália: 2-0-nál, az 59. percben Cristiano Ronaldo a hazaiak tizenhatosán belül lekönyökölte Dara O'Shea-t, ezért videózás után piros lapot kapott. A végeredmény: 2-0.

Az ír válogatott tehát azonos létszámban összesen négy pontra állt ezen a három mérkőzésen, de a második félidő elején emberelőnybe kerülve végül hetet szerzett. A magyaroktól és az örményektől is pontot vett el a kiállítás, és gól- és emberhátrányban a portugáloknak sem volt reális esélyük az egyenlítésre. A mieink szempontjából szerencse, hogy Örményországban kikaptak az írek, ahogyan Portugáliában is mindent eldöntő gólt kaptak a 91. percben. Így ugyanis Heimir Hallgrímsson hétpontos együttese eggyel le van maradva Magyarország mögött, vagyis a szigetországiaknak vasárnap 15 órától a Puskás Arénában mindenképpen nyerniük kell az előzéshez és a vb-részvétel esélyének megőrzéséhez.

Magyar pontszerzés a cél a provokatív és agresszív írek ellen

A magyar válogatott a dublini első félidőben nem hagyott kérdést afelől, hogy azonos létszámban melyik a jobb csapat. Sallai piros lapja azonban megváltoztatta a játék képét. A Szpíker Korner című műsorban is elhangzott módon hasonló mondható el Barszegjan esetéről, akinek a kiállításáig az örmények álltak közelebb a vezetés megszerzéséhez. Ronaldo incidense ebből a szempontból más, ugyanis az eksztázisban játszó írek addigra találtak két gólt a rémes hatékonysággal futballozó portugálok ellen, azaz emberelőnyben nem kellett mindenáron eredményesnek lenniük.

A három szabálytalanság viszont szinte ugyanazon okból történt: az ír védők addig provokálták az ellenfél egyik legjobb játékosát, amíg el nem pattant nála a húr.

Noha a három közül nehezen vitatható bármelyik kiállítás jogossága, az is segíthette a játékvezető döntését, ahogyan Barszegjan bólintásánál Azaz, majd Ronaldo könyöklésénél O'Shea látványosan színészkedve rájátszott az elszenvedett fájdalomra. Legalábbis a piros lap felmutatása után mindketten azonnal felgyógyultak.