Elég egy rossz szó Szoboszlaitól, és nehéz helyzetbe kerülhet a válogatott

Nagy a tülekedés a vb-selejtezők F jelű négyesében a már szinte biztosan csoportelső portugálok mögött a pótselejtezőt érő második helyért, az utolsó két forduló előtt még három csapat is versenyben van. Közülük a magyar válogatott áll a legjobban, másodikként várja a pozíciójára pályázó duó, az örmények és az írek elleni folytatást. A mieink dolgát megnehezítené, ha például Szoboszlai Dominik nélkül kellene helytállniuk – a csapatkapitány nem áll messze az eltiltástól a vb-selejtezőkben. De nem ő az egyetlen magyar játékos a „veszélyzónában”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 5:15
A magyar válogatottnak nagy érvágás lenne, ha Szoboszlai Dominiket eltiltanák Fotó: Csudai Sándor
Bizonyos szempontból Szoboszlai Dominik rosszabbul nem is kezdhette volna a vb-selejtezőket. A magyar válogatottból a csapatkapitány gyűjtötte be az első sárga lapot, ráadásul ez mindjárt az első mérkőzésen, az írek ellen történt meg, ami hatással volt a folytatásra is. A 25 éves középpályásnak különösen oda kell figyelnie a párharcoknál, nehogy újra sárga lappal figyelmeztessék, mivel a második már bizony eltiltással jár.

Szoboszlai Dominik mellett Dibusz Dénes is a veszélyzónában van
Szoboszlai Dominik mellett Dibusz Dénes is a veszélyzónában van. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Varga és Sallai túl az eltiltáson, Szoboszlai és Dibusz annak küszöbén

Korábban ezt már Varga Barnabás is megtapasztalta, aki szövegelésért kapta meg a másodikat, Szoboszlai oda is szúrt neki emiatt, hozzátéve, hogy ez jó tanulópénz a Ferencváros csatárának és a többieknek is. Vargán kívül senki sem jutott erre a sorsra a magyar válogatottból, legalábbis sárga lapok miatt, ugyanis Sallai Rolandot az írek elleni mérkőzésen kiállították, utána a portugálok és az örmények ellen sem léphetett pályára eltiltás miatt.

Még két forduló van hátra a vb-selejtezőkből, nagy érvágás lehetne, ha más játékos egy örmények ellen begyűjtött sárga után eltiltás miatt hiányozna vasárnap az írek ellen (15.00) a Puskás Arénában. Többen is a veszélyzónában vannak, Szoboszlai mellett Dibusz Dénest és Szalai Attilát (illetve a most nem kerettag Tóth Barnát) is az ominózus, írek elleni meccsen fegyelmezték, a portugálok ellen pedig Callum Styles és Lukács Dániel került egy sárga lapra az eltiltástól.

A magyar válogatott a pótselejtezőért küzd

Mint ismert, a tíz pontjával éllovas és szinte biztosan csoportelső portugálok mögött a pótselejtezőt érő második helyért nagy a tülekedés. Jelenleg az öt ponttal álló magyar válogatottat illeti meg ez a pozíció, de még az írek és az örmények is reménykedhetnek , mivel csak egy, illetve két pont a lemaradásuk a mieink mögött. Már ezek is sorsdöntő meccsek, de ha Marco Rossi eléri a célját, a rájátszást, a tavaszi pótselejtezők is azok lesznek, ráadásul a most begyűjtött figyelmeztetések hatással lehetnek a tavaszi összecsapásokra is. 

A vb-selejtezőcsoportban kapott sárga lapok ugyan törlődnek, de ha valakit az utolsó forduló(k)ban elmarasztalnak kiállítás, esetleg két sárga lap miatt, akkor az eltiltást a pótselejtezők idején kell letölteni. A jövő évi világbajnokságra természetesen ez már nem vonatkozik, így addig kellene kibírniuk eltiltás nélkül a magyar válogatott játékosoknak. 

 

