Elbízták magukat az örmények? Hétgólos győzelemről írnak a magyarok elleni vb-selejtező előtt

Csütörtökön (magyar idő szerint 18 óra, tv: M4 Sport) a magyar válogatott Örményországban játszik világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi csapata kedd este landolt Jerevánban, majd az örmény szurkolók egyből megrohamozták Szoboszlai Dominiket. A vb-selejtező utolsó két meccse előtt a mieink állnak a csoport második helyén, de az örményeknek is van esélyük még megcsípni a pótselejtezőt érő pozíciót – erről az örmény sajtó terjedelmes cikket közölt.

Az örmény sajtó is tudja, hogy válogatottjuk nehéz helyzetbe került az írek elleni vereséggel. Fotó: AFP

Kezdésnek nézzük is meg, hogyan áll az F csoport négy mérkőzés után, két fordulóval a vége előtt:

Portugália 10 pont, 11-4-es (+7) gólkülönbség Magyarország 5 pont, 8-7 (+1) Írország 4 pont, 4-5 (–1) Örményország 3 pont, 2-9 (–7)

A gólkülönbséget azért tüntettük fel, mert a végén pontazonosság esetén a gólkülönbség dönt, ha az egyenlő, akkor a több rúgott gól. Ez tovább erősíti a magyar válogatott pozícióját, különösen Örményországgal szemben.

Az örmények azonban optimisták, a sajtóban számba vették az összes opciót, ami második helyet jelentene a válogatottnak.

Azt viszont az örmények is tudják, az írek elleni vereség után biztossá vált, hogy ha csütörtökön kikapnak a magyar válogatottól, akkor minden esélyük elszáll a pótselejtezős hely megszerzésére.

Öt- vagy hétgólos győzelem a magyar válogatott ellen? Furcsa cikk az örmény sajtóban

Ugyanakkor a cikk igencsak optimista, öt opciót is felsorolt – ebből jó pár igencsak megmosolyogtató –, amely kimenetelek második helyet érnének Örményországnak.

Két győzelem (Magyarország és Portugália ellen) – közben az írek vagy a portugálokat, vagy a magyarokat nem győzik le.

Győzelem Magyarország ellen és iksz Portugáliában – közben az írek kikapnak a portugáloktól, a magyar–ír pedig döntetlen.

Ötgólos (!) győzelem Szoboszlaiék ellen és kis arányú vereség Portugáliában – közben az írek kikapnak a portugáloktól és a magyar–ír döntetlen.

Hétgólos (!) győzelem Magyarország ellen – ebben az esetben ha az írek döntetlent játszanak a portugálokkal, akkor is mögöttük maradnak a gólkülönbség miatt,

Döntetlen a magyarok ellen és egy, a szerző szerint is „csodás kimenetel” – az írek legalább öttel kikapnak a portugáloktól, majd legyőzik a magyarokat, közben pedig Örményország legalább hárommal nyer Portóban.

Nem akarjuk az örmények kedvét elvenni, de arról az örmény válogatottról, amely hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett Portugáliától, nehezen tudjuk elhinni, hogy öt vagy hét góllal legyőzi a magyar válogatottat. Persze reménykedni szabad.