Elbízták magukat az örmények? Hétgólos győzelemről írnak a magyarok elleni vb-selejtező előtt

Mi kell Örményországnak ahhoz, hogy megszerezze a második helyet Magyarország elől a vb-selejtezőn? Ezt a kérdést járta körbe az örmény sajtó, az opciók között szerepel öt- és hétgólos hazai győzelem is. Az örmény–magyar meccset magyar idő szerint csütörtökön 18 órakor rendezik Jerevánban.

2025. 11. 12. 8:52
Az örmények tudják, az utolsó esélyük a magyarok elleni meccs
Az örmények tudják, az utolsó esélyük a magyarok elleni meccs Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Csütörtökön (magyar idő szerint 18 óra, tv: M4 Sport) a magyar válogatott Örményországban játszik világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi csapata kedd este landolt Jerevánban, majd az örmény szurkolók egyből megrohamozták Szoboszlai Dominiket. A vb-selejtező utolsó két meccse előtt a mieink állnak a csoport második helyén, de az örményeknek is van esélyük még megcsípni a pótselejtezőt érő pozíciót – erről az örmény sajtó terjedelmes cikket közölt.

Az örmény sajtó is tudja, hogy válogatottjuk nehéz helyzetbe került az írek elleni vereséggel
Az örmény sajtó is tudja, hogy válogatottjuk nehéz helyzetbe került az írek elleni vereséggel. Fotó: AFP

Kezdésnek nézzük is meg, hogyan áll az F csoport négy mérkőzés után, két fordulóval a vége előtt: 

  1. Portugália 10 pont, 11-4-es (+7) gólkülönbség
  2. Magyarország 5 pont, 8-7 (+1)
  3. Írország 4 pont, 4-5 (–1)
  4. Örményország 3 pont, 2-9 (–7)

A gólkülönbséget azért tüntettük fel, mert a végén pontazonosság esetén a gólkülönbség dönt, ha az egyenlő, akkor a több rúgott gól. Ez tovább erősíti a magyar válogatott pozícióját, különösen Örményországgal szemben.

Az örmények azonban optimisták, a sajtóban számba vették az összes opciót, ami második helyet jelentene a válogatottnak. 

Azt viszont az örmények is tudják, az írek elleni vereség után biztossá vált, hogy ha csütörtökön kikapnak a magyar válogatottól, akkor minden esélyük elszáll a pótselejtezős hely megszerzésére.

 

Öt- vagy hétgólos győzelem a magyar válogatott ellen? Furcsa cikk az örmény sajtóban

Ugyanakkor a cikk igencsak optimista, öt opciót is felsorolt – ebből jó pár igencsak megmosolyogtató –, amely kimenetelek második helyet érnének Örményországnak. 

  • Két győzelem (Magyarország és Portugália ellen) – közben az írek vagy a portugálokat, vagy a magyarokat nem győzik le.
  • Győzelem Magyarország ellen és iksz Portugáliában – közben az írek kikapnak a portugáloktól, a magyar–ír pedig döntetlen.
  • Ötgólos (!) győzelem Szoboszlaiék ellen és kis arányú vereség Portugáliában – közben az írek kikapnak a portugáloktól és a magyar–ír döntetlen.
  • Hétgólos (!) győzelem Magyarország ellen – ebben az esetben ha az írek döntetlent játszanak a portugálokkal, akkor is mögöttük maradnak a gólkülönbség miatt,
  • Döntetlen a magyarok ellen és egy, a szerző szerint is „csodás kimenetel” – az írek legalább öttel kikapnak a portugáloktól, majd legyőzik a magyarokat, közben pedig Örményország legalább hárommal nyer Portóban.

Nem akarjuk az örmények kedvét elvenni, de arról az örmény válogatottról, amely hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett Portugáliától, nehezen tudjuk elhinni, hogy öt vagy hét góllal legyőzi a magyar válogatottat. Persze reménykedni szabad.

Fontos híreink

