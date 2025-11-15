Kiderült, miért késtek az írek, akik a magyaroknak kedvező hírt közöltek Budapesten

Az ír válogatott vihar miatt csak jelentős késéssel tudott elindulni Dublinból, ezért némileg módosult a programja, így szombaton a hivatalos sajtótájékoztatót több mint egy órával előrehozták. Heimir Hallgrímsson, a vendégek izlandi szövetségi kapitánya elárulta, hogy még az utolsó pillanatban is felhívták Evan Fergusont, az AS Roma csatára azonban továbbra sincs bevethető állapotban, ezért nem utazott el Budapestre.

Caoimhín Kelleher szerint nem az ír válogatotton lesz nyomás vasárnap (Fotó: Domenic Aquilina/NurPhoto/AFP)

A szakember elmondta, a portugálok felett aratott két nappal ezelőtti 2-0-s siker fantasztikus volt, ezzel a találkozóval azonban már nem foglalkozhatnak.

– A magyarok hisznek magukban, a stadionjukban, a közönségükben, de mi is imádjuk azt az érzést, hogy a saját kezünkben van a sorsunk – fogalmazott a kapitány, aki nem tudja, hogy a házigazdák taktikáján változtathat-e az, hogy egy döntetlen is elég nekik a pótselejtezőt érő második hely eléréshez. – Természetesen minden ellenfelünket maximálisan feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a holnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv.

Hallgrímsson örült annak, hogy a portugálok elleni összecsapás hajrájában néhány játékosát már pihenteti is tudta, így mindenki tökéletes állapotban léphet pályára a Puskás Arénában.

Az ír válogatott kapusa szerint a magyarokon a nyomás

Caoimhín Kelleher kiemelte, a portugálok legyőzése akkor ér igazán sokat, hogy ha vasárnap is nyernek, ebben az esetben pedig tovább küzdhetnek az álmukért, azaz a világbajnoki részvételért. A Brentford jelenlegi, a Liverpool FC korábbi kapusa kiemelte, talán a magyarokon némileg nagyobb a nyomás, hiszen a hazai közönség biztosan ünnepelni szeretne, ugyanakkor a hatalmas tét miatt ők maguk sem dőlhetnek hátra, ezért óriási meccsre számít.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.