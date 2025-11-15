Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

Heimir HallgrímssonCaoimhín Kellehervb-selejtezőmagyar válogatottír válogatott

Kiderült, miért késtek az írek, akik a magyaroknak kedvező hírt közöltek Budapesten

Mindkét csapaton hatalmas lesz a nyomás, ezért óriási mérkőzésre számít vasárnap a magyarok ellen Caoimhín Kelleher a két együttes világbajnoki selejtezőjén, a sorozat zárófordulójában. Az ír válogatott kapusa mellett Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány is megszólalt a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 12:11
Heimir Hallgrímsson szerint akár öt perc után borulhat a terv vasárnap Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ír válogatott vihar miatt csak jelentős késéssel tudott elindulni Dublinból, ezért némileg módosult a programja, így szombaton a hivatalos sajtótájékoztatót több mint egy órával előrehozták. Heimir Hallgrímsson, a vendégek izlandi szövetségi kapitánya elárulta, hogy még az utolsó pillanatban is felhívták Evan Fergusont, az AS Roma csatára azonban továbbra sincs bevethető állapotban, ezért nem utazott el Budapestre.

Caoimhín Kelleher szerint nem az ír válogatotton lesz nyomás vasárnap
Caoimhín Kelleher szerint nem az ír válogatotton lesz nyomás vasárnap (Fotó: Domenic Aquilina/NurPhoto/AFP)

A szakember elmondta, a portugálok felett aratott két nappal ezelőtti 2-0-s siker fantasztikus volt, ezzel a találkozóval azonban már nem foglalkozhatnak.

– A magyarok hisznek magukban, a stadionjukban, a közönségükben, de mi is imádjuk azt az érzést, hogy a saját kezünkben van a sorsunk – fogalmazott a kapitány, aki nem tudja, hogy a házigazdák taktikáján változtathat-e az, hogy egy döntetlen is elég nekik a pótselejtezőt érő második hely eléréshez. – Természetesen minden ellenfelünket maximálisan feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a holnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv.

Hallgrímsson örült annak, hogy a portugálok elleni összecsapás hajrájában néhány játékosát már pihenteti is tudta, így mindenki tökéletes állapotban léphet pályára a Puskás Arénában.

Az ír válogatott kapusa szerint a magyarokon a nyomás

Caoimhín Kelleher kiemelte, a portugálok legyőzése akkor ér igazán sokat, hogy ha vasárnap is nyernek, ebben az esetben pedig tovább küzdhetnek az álmukért, azaz a világbajnoki részvételért. A Brentford jelenlegi, a Liverpool FC korábbi kapusa kiemelte, talán a magyarokon némileg nagyobb a nyomás, hiszen a hazai közönség biztosan ünnepelni szeretne, ugyanakkor a hatalmas tét miatt ők maguk sem dőlhetnek hátra, ezért óriási meccsre számít.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu