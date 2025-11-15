Rendkívüli

Kiderült, kígyóként próbálnak viselkedni az írek a budapesti vb-selejtezőn

Írország labdarúgó-válogatottja meglepetést okozott, ezzel versenyben maradt a magyar érdekeltségű selejtezőcsoportban. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány együttese Portugália csütörtöki legyőzésével tartotta életben vb-reményeit – a sikert követően az edző kígyóhoz hasonlította a magyar válogatott ellen készülő csapatát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 10:57
Az írek abban reménykednek, hogy Heimir Hallgrímsson portugálok elleni taktikája Magyarországon is működni fog majd (Fotó: AFP/Paul Faith)
Miután a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este 1-0-ra nyert Örményországban, Dublinra irányult a figyelem. Ott ír–portugál meccset rendeztek az európai vb-selejtezők F csoportjának 5. fordulójában, és előzetesen tudható volt, hogy Portugália győzelme esetén Cristiano Ronaldóék biztosan csoportelsők, Magyarország pedig csoportmásodik. Azóta tudjuk, hogy másképpen alakult a forgatókönyv: a Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány vezette írek 2-0-s győzelme után pillanatnyilag Portugália tíz-, Magyarország nyolc-, Írország pedig hétpontos, és a zárófordulóban magyar–ír összecsapást rendeznek a Puskás Arénában.

Heimir Hallgrímsson csapata legutóbb szeptemberben találkozott a magyar válogatottal (képünkön labdával Tóth Alex), akkor 2-2 lett a végeredmény Írországban
Heimir Hallgrímsson csapata legutóbb szeptemberben találkozott a magyar válogatottal (képünkön labdával Tóth Alex), akkor 2-2 lett a végeredmény Írországban (Fotó: AFP/Paul Faith)

Heimir Hallgrímsson és az ír válogatott kígyós taktikája 

Írország sikeréhez persze Cristiano Ronaldo kiállítása, és az ezzel járó több mint félórányi emberelőny is kellett, ám az is igaz, hogy a piros lap pillanatában már kialakult a 2-0-s végeredmény. Az írek a remek védekezésnek és bátorságuknak is köszönhették a váratlan győzelmet.

– Szerintem amikor alacsony blokkot játszol, olyan, mintha kígyó lennél, magasabbra csalod az ellenfeleket – magyarázta csapata titkát érdekes hasonlattal élve Hallgrímsson, akit szombaton az Irish Examiner idézett. – Olyan csapatunk van, amelyben mindenki szeret gólt szerezni, és ez előnyt jelent nekünk – tette hozzá, kiemelve, hogy Budapesten is nyerő lehet ez a taktika.

Heimir Hallgrímsson elégedett lehet csapata csütörtöki teljesítményével
Heimir Hallgrímsson elégedett lehet csapata csütörtöki teljesítményével (Fotó: NurPhoto/Miguel Lemos)

Jobb győzelmi kényszerben játszani?

Hallgrímsson szerint csapata felkészült arra is, hogy a vasárnap, budapesti csoportrangadón a többség nem az ő csapatát támogatja majd a 67 ezer férőhelyes Puskás Arénában, ugyanakkor az edző azt mondta, hogy arra a taktikára, ami a világ élvonalába tartozó portugálok ellen működött, Budapesten is támaszkodhat.

Tudjuk, mit kell tennünk Magyarország ellen. Néha jobb győzelmi kényszerben játszani, mint tudni, hogy akár a döntetlen is elég. Valószínűleg passzívvá válnánk, ha ez lenne a helyzet

 – magyarázta Hallgrímsson, utalva arra, hogy együttese csakis győzelem esetén előzheti meg a magyarokat, akik szerinte az 1986 óta nem látott vb-kijutás miatt is nyomás alatt lesznek.

A magyar válogatott november 16-án, vasárnap 15.00-tól fogadja Írországot az utolsó fordulóban, ezzel azonos időben a portugálok az örményeket látják vendégül. Többféle lehetséges kimenetel létezik a csoport végeredményét illetően, ami azonban biztos: a csoportgyőztes bebiztosítja helyét a 2026-os világbajnokságon, a csoport második helyezettje pedig márciusban pótselejtezőt vívhat.

