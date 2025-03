Az EU legkorruptabb tagállama lenne Ukrajna, ha felvennék az unióba

Ukrajna ambiciózus célja, hogy 2025-ben öt-hat EU-csatlakozási tárgyalási klasztert nyisson meg – mondta Volodimir Zelenszkij elnök január 15-én.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij maga is bevallotta, hogy az országban komoly gondot jelent a korrupció. Fotó: AFP

Ukrajna érdemei alapján zajlik a csatlakozási folyamat, és ha a jelenlegi sebességgel és minőségben folytatják a reformokat, akkor akár 2030 előtt is sor kerülhet a csatlakozásra

– jelentette ki Ursula von der Leyen február végén a Támogassuk Ukrajnát plenáris ülésen. A folyamat 2022. június 17-én kezdődött el, amikor az Európai Bizottság támogatását fejezte ki Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán az Európai Tanácsnak. Az EU ezzel együtt hét mérföldkövet jelölt ki az ország csatlakozásához:

Alkotmánybírósági reform,

Bírósági reform,

Korrupcióellenes reformok,

Pénzmosás elleni fellépés,

Oligarchaellenes törvények hozatala,

Az uniós joghoz való adaptáció a szerzői jogok terén,

A nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törvények megváltoztatása.

A European Pravda a döntés másnapján ugyanakkor már arról írt, hogy az ukrán állam képtelen lehet a csatlakozáshoz szükséges reformokat teljesíteni

– emlékeztetett a Tényellenőr, hozzátéve:

A legnagyobb nehézséget épp a korrupcióellenes intézkedések jelentik az ukrán kormányzatnak, az országban ugyanis az Európai Unió Számvevőszéke szerint a magas szinten elkövetett korrupció továbbra is súlyos probléma.

Ukrajna és a korrupció: évtizedes probléma

A 2021-es különjelentés megállapításai szerint az ország már a háború előtt is hosszú évek óta szenved(ett) a korrupciótól és az állam foglyul ejtésétől, ezért egy sor ajánlást fogalmazott meg a Számvevőszék is Ukrajna számára. Az egyik legfontosabb az, hogy konkrét intézkedések megtervezésével és végrehajtásával nemcsak a magas szinten elkövetett korrupciót (többek között az oligarchikus struktúrát) kell célba venni, hanem a szabad és tisztességes verseny akadályainak megszüntetésére is törekedni kell.

Utóbbi állítást alátámasztja a BBC 2017-es ukrajnai riportja is, amelyben a lap arról számol be, hogy a politikai vezetés legfelsőbb szintjén álló személyek összvagyona eléri a 26 milliárd dollárt.

Mindezt úgy, hogy a kormányzat szereplőinek többsége (Porosenko elnökön kívül – a szerk.) nem volt érintett a gazdasági életben.

A Világbank úgynevezett vesztegetésgyakoriság indexe alapján – amely azt méri, hogy a megkérdezett cégek hány százaléka kapott kenőpénzfizetésre vonatkozó megkeresést, vagyis a ténylegesen tapasztalható korrupciót firtatja – a korrupciós gyakoriság több mint háromszor magasabb Ukrajnában, mint az EU Világbank szerinti legkorruptabb országában, Olaszországban.