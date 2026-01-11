Mercosur – Raskó biztatása: fájni fog, de nem annyira, mint az ukrán

Raskó György, Facebook: „Meggyőződésem, hogy a megállapodás nem fogja tömegesen tönkre tenni az európai gazdákat, még annyira sem, mint az ukrán agrártermékek.”
Így írnak ők – Január 11., délután
