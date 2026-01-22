Brüsszel elárulta a gazdákat, bevédte Ursula von der Leyent

Az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők legalább egytizedének támogatása szükséges, ami jelenleg minimum 72 EP-képviselőt jelent. Az indítvány elfogadásához ugyanakkor a leadott szavazatok kétharmados többségére, valamint az Európai Parlament teljes létszámának többségére lett volna szükség.

A Tisza Párt fontos kérdésekben nem tud nemet mondani Brüsszelnek

A Tisza Párt a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban úgy reagált: Brüsszelben nem kapott támogatást a Mercosur-megállapodás aláírása, ezért a párt szerint okafogyottá vált az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány.

A témával kapcsolatosan Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett:

A Tisza annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur legnagyobb támogatója. Magyar Péter főnöke, Manfred Weber kijelentette, hogy a szavazás ellenére léptessék életbe a Mercosur-egyezményt.

A politikus szerint a gazdák tiltakozása ellenére a megállapodás aláírását a Néppárt képviselői támogatták a legnagyobb arányban.

A Fidesz több politikusa is reagált az eseményekre

Dömötör Csaba korábban úgy fogalmazott, a tiszások nem mondanak és nem mondhatnak nemet Brüsszelnek. A fideszes politikus Facebook-oldalán megosztott videójában elmondta: – Tegnap az Európai Parlament vékony többséggel arról döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur ügyet. Ennek ellenére és ezt felülírva az Európai Néppárt a szavazás után tartott egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy továbbra is akarják a megállapodást, minél hamarabb életbe kell léptetni, és erre szólítják fel az Európai Bizottságot.