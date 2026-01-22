Az Európai Parlament csütörtökön szavazott az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A javaslatot 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, míg 10-en tartózkodtak. A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció terjesztette elő, amelynek a fideszes EP-képviselők is tagjai. A kezdeményezők az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását kifogásolták.
Brüsszel elárulta a gazdákat, bevédte Ursula von der Leyent
Az Európai Parlament elutasította az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt. A Tisza Párt pedig Brüsszel álláspontját erősítette, nem a magyar gazdák érdekeit képviselte. Magyar Péter ismét nem tudott nemet mondani Brüsszelnek.
Az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők legalább egytizedének támogatása szükséges, ami jelenleg minimum 72 EP-képviselőt jelent. Az indítvány elfogadásához ugyanakkor a leadott szavazatok kétharmados többségére, valamint az Európai Parlament teljes létszámának többségére lett volna szükség.
A Tisza Párt fontos kérdésekben nem tud nemet mondani Brüsszelnek
A Tisza Párt a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban úgy reagált: Brüsszelben nem kapott támogatást a Mercosur-megállapodás aláírása, ezért a párt szerint okafogyottá vált az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány.
A témával kapcsolatosan Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett:
A Tisza annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur legnagyobb támogatója. Magyar Péter főnöke, Manfred Weber kijelentette, hogy a szavazás ellenére léptessék életbe a Mercosur-egyezményt.
A politikus szerint a gazdák tiltakozása ellenére a megállapodás aláírását a Néppárt képviselői támogatták a legnagyobb arányban.
A Fidesz több politikusa is reagált az eseményekre
Dömötör Csaba korábban úgy fogalmazott, a tiszások nem mondanak és nem mondhatnak nemet Brüsszelnek. A fideszes politikus Facebook-oldalán megosztott videójában elmondta: – Tegnap az Európai Parlament vékony többséggel arról döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur ügyet. Ennek ellenére és ezt felülírva az Európai Néppárt a szavazás után tartott egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy továbbra is akarják a megállapodást, minél hamarabb életbe kell léptetni, és erre szólítják fel az Európai Bizottságot.
Hozzátette, hogy ez a parlamenti szavazás ellenére történt. Hangsúlyozta „ezért fontos a mai bizalmatlansági szavazás Ursula von der Leyen ellen, aminek az indoklásában is a Mercosur szerepel.”
A tiszások már megkezdték a nagy sunyuló hadműveletet, nem mondanak és nem mondhatnak nemet Brüsszelnek, ezért bejelentették, hogy nem vesznek részt a szavazáson. Hogyha valóban fontos lenne nekik a Mercosur elleni kiállás, akkor részt vennének, mert most lehet még megakadályozni
– közölte Dömötör Csaba, hozzátette:
És tudjátok, hogy mivel érvel Magyar Péter? Azzal, hogy a szavazás már okafogyott, és, kapaszkodjatok meg, azzal, hogy Ursula von der Leyen egyébként is Orbán Viktor embere, Orbán Viktoré. Az egész egy komédia lenne, hogyha nem egy ezermilliárdos kérdésről lenne szó. Bárhogy is legyen, minden a helyére kerül, a bábok is, és minden gazda láthatja, hogy kire lehet számítani ezekben az ügyekben, és kire egyáltalán nem
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Deutsch Tamás pedig úgy fogalmazott: aki Ursula von der Leyent támogatja, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szintén a Facebook-oldalán tett közzé videót csütörtökön, amelyben elmondta: „aki nem tudná, Magyar Péter és a Tisza Párt bejelentette, hogy az év legfontosabb szavazásán a magyar érdekkel szemben Brüsszel oldalára áll, és támogatni fogják Ursula von der Leyent úgy, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson.”
Hozzátette, a helyzet tök egyszerű.
Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, akár úgy, hogy nemmel szavaz a bizalmatlansági indítványon vagy tartózkodik, akár úgy, hogy nem vesz részt a bizalmatlansági szavazáson, az valójában a Dél-Amerikai Közös Piac országai és az Európai Unió között kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, a Mercosur-megállapodást támogatja, valójában a magyar gazdák érdekével szemben Brüsszel oldalára áll. Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja Brüsszel háborús politikáját. Aki bármilyen módon támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja a brüsszeli bürokrácia migránssimogató politikáját
– hangsúlyozta Deutsch Tamás.
További Külföld híreink
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja sajtóközleményben reagált a történtekre. „Egyszer és mindenkorra világossá vált, Magyar Péterék a gazdaellenes, háború- és migrációpárti Ursula von der Leyen és brüsszeli gazdáik mellett állnak.”
Ma az Európai Parlamentben az év egyik legfontosabb szavazására került sor. A tét világos volt: megállítjuk a magyar gazdákat tönkretevő Mercosur-megállapodást és annak fő végrehajtóját, Ursula von der Leyent, vagy zöld utat kap Brüsszel gazdaellenes, háború- és migrációpárti politikája
– fogalmaztak.
További Külföld híreink
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye szerint Magyar Péter és a Tisza Párt a bizalmatlansági szavazáson való távolmaradással támogatta Ursula von der Leyen hivatalban maradását. A közlemény szerint minden olyan magatartás – legyen az nem szavazat, tartózkodás vagy a szavazáson való részvétel elmulasztása –, amely hozzájárult Von der Leyen pozíciójának megtartásához, egyben a Mercosur-megállapodás támogatását is jelentette, és ezzel a magyar gazdák érdekeivel szemben Brüsszel álláspontját erősítette.
Ursula von der Leyen támogatása egyben a brüsszeli háborús politika és a brüsszeli bürokrácia migrációt ösztönző politikájának támogatását is jelentette. Magyar Péteréknek lett volna lehetőségük arra, hogy egyértelműen a magyar érdekek, a magyar emberek és a magyar gazdák mellett álljanak ki, ezzel szemben azonban a Brüsszelhez való igazodást választották.
„Azzal, hogy a Tisza Párt nem vett részt a bizalmatlansági szavazáson, világossá tette: Brüsszel oldalán áll, Brüsszel érdekeit képviseli a magyar érdekekkel, a magyar emberekkel és a magyar gazdákkal szemben” – írták.
Mi, a Patrióták és a Fidesz–KDNP képviselőcsoportja is egyértelműen döntöttünk: a magyar érdeket képviseljük. A gazdaellenes, migráció- és háborúpárti brüsszeli politikát képviselő Ursula von der Leyennek mennie kell – és ennek megfelelően szavaztunk
– fogalmaztak a közleményben.
Borítókép: Gazdák tiltakoznak Ursula von der Leyen ellen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszelt csak Ukrajna érdekli
Ezért mindent megtesznek érte.
Ukrajnában újabb korrupciós botrány tört ki, Weber és Von der Leyen mégis oda küldené a magyarok pénzét
Menczer Tamás reagált a legújabb korrupciós botrányra, amely Zelenszkij legbelsőbb köréig ér.
Újabb súlyos korrupciós ügy robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében
Az érintettek között Zelenszkij emberei is feltűntek.
Putyin: Moszkva kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak a palesztinok támogatására
Az orosz elnök közölte, hogy az amerikai féllel már megvitatták az Egyesült Államokban az előző kormányzat által befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszelt csak Ukrajna érdekli
Ezért mindent megtesznek érte.
Ukrajnában újabb korrupciós botrány tört ki, Weber és Von der Leyen mégis oda küldené a magyarok pénzét
Menczer Tamás reagált a legújabb korrupciós botrányra, amely Zelenszkij legbelsőbb köréig ér.
Újabb súlyos korrupciós ügy robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében
Az érintettek között Zelenszkij emberei is feltűntek.
Putyin: Moszkva kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak a palesztinok támogatására
Az orosz elnök közölte, hogy az amerikai féllel már megvitatták az Egyesült Államokban az előző kormányzat által befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!